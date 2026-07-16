Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

En una entrevista realizada tras su regreso de Los Ángeles, Gala Montes reaccionó de manera directa al pleito protagonizado por Emiliano Aguilar en el Belico Fest 2026, celebrado este 13 de julio en la Ciudad de México.

La actriz y cantante, que atraviesa una etapa de búsqueda profesional fuera del país, no ocultó su respaldo a Emiliano y celebró la forma en que enfrentó la situación.

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¿Por qué Gala fue a Los Ángeles?

Montes compartió que su viaje a Los Ángeles fue motivado por la intención de internacionalizar su carrera en la actuación.

“Me encanta esa ciudad, me parece muy interesante. Quiero ver qué onda con la actuación. Ya ando buscando mánager”, comentó. Detalló que, tras dejar a su anterior representante, ahora gestiona personalmente sus proyectos y busca un nuevo equipo para avanzar en el mercado estadounidense.

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A pesar de la conversación sobre sus planes profesionales, la atención se centró en su postura frente a la polémica que involucra a Emiliano Aguilar, quien fue grabado en medio de una pelea que se volvió viral en redes sociales.

“Le partió su madre, qué bueno”: Gala Montes respalda la actitud de Emiliano Aguilar

Durante la charla, el reportero Eden Dorantes preguntó a Gala Montes por su relación con Emiliano y su opinión sobre el altercado. Montes respondió sin rodeos:

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“Estoy en shock, lo que pasó. ¿Cómo lo vi? Pues muy bien, le partió su madre, ¿no? Qué bueno. Así hay que andar, así hay que partirle la madre a la gente que anda de hocicona, güey. Como a Pablo Chagra, güey. Justo así”.

La cantante explicó que, desde su perspectiva, es necesario enfrentar a quienes difunden rumores o atacan por redes sociales.

Gala Montes y Emiliano Aguilar

De Chagra añadió: “Solo va y dice cosas y yo digo: ‘Papi, dímelo aquí enfrente’. ¿Por qué me tiras mierda por redes?”, insistió.

Para Montes, la reacción de Aguilar fue una respuesta legítima ante una provocación, y consideró que a veces es preferible actuar de forma directa.

Montes agregó que, aunque por ahora no tiene un proyecto confirmado con Emiliano, le gustaría volver a trabajar con él.

“Yo espero que sí, la verdad es que él y yo somos supertrabajadores. Estuvimos trabajando en… Yo espero que sí, espero que sí”, expresó, mientras recordaba colaboraciones previas y la buena relación que mantiene con el cantante.

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Así se desarrolló la pelea de Emiliano Aguilar en el Belico Fest 2026

El conflicto que originó la reacción de Gala Montes ocurrió la noche del 13 de julio, durante el Belico Fest 2026 en la Ciudad de México.

Emiliano Aguilar fue increpado por un asistente y respondió físicamente al enfrentamiento. Videos del momento circularon ampliamente en redes sociales, donde se observa a Aguilar enfrentando al sujeto y diciendo: “Yo no me dejo de nadie”.

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Emiliano Aguilar se vio envuelto en un pleito durante el Bélico Fest 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles; personal de seguridad intervino para separar a los involucrados. (IG @spotted03x)

El hijo de Pepe Aguilar defendió su reacción en declaraciones posteriores, argumentando que fue provocado y que no tolerará faltas de respeto.

“Hay que poner límites cuando la gente cruza la línea”, declaró en sus redes sociales. El incidente generó debate, pero Aguilar reiteró que defenderá su integridad y la de su familia ante cualquier ataque.

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La pelea también reavivó la conversación sobre la presión pública y el acoso digital que enfrentan figuras del espectáculo, un tema sobre el que Gala Montes mostró empatía y respaldo a su colega.

El conflicto entre Gala Montes y su familia

En la misma entrevista, Gala Montes abordó su pleito familiar.

Montes relató que el distanciamiento con su sobrina Alabama fue motivo de especulación en redes sociales.

“Uno tiene que salir a defenderse, porque si no la gente miente y dañan tu imagen pública”, dijo.

La cantante y actriz Gala Montes debutó en Malinche, con una participación especial Crédito: (Instagram/@galamontes)

Montes lamentó que el conflicto familiar se hiciera público, pero aseguró que no permitirá que terceros manipulen la versión de los hechos.

“Ya sabes, la revoltosa siempre es una, que si a mí me vale, yo siempre voy a alzar mi voz. Si eso es ser revoltosa, me vale madres, pero hay cosas que no me parecen”, declaró.

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La cantante subrayó que poner límites a familiares y conocidos es una muestra de amor propio y que, aunque reconoce la fractura con su sobrina, confía en que la situación mejorará.

“Todo saldrá bien. Estoy muy tranquila, como lo dije en el live. Alabama, te amo con todo mi ser. Aquí estoy, mamita”, expresó.