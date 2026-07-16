México

Jammers: la tecnología que facilita hasta 85% de los robos a transporte de carga en México

El Senado exhortó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a reforzar las acciones contra la venta y uso de estos inhibidores de señal, prohibidos en el país desde 2020

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(Jovani Pérez/ Infobae México)
A pesar de que su uso está prohibido en México desde 2020, estos equipos pueden adquirirse con facilidad. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Los jammers, dispositivos electrónicos capaces de bloquear señales de telefonía celular, GPS y comunicación satelital, se han convertido en una de las principales herramientas utilizadas por la delincuencia organizada para cometer robos al transporte de carga en carreteras mexicanas.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), estos equipos están involucrados en entre el 80 y el 85% de estos delitos, por lo que el Senado de la República pidió intensificar el combate contra su comercialización y uso ilegal.

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A través de un exhorto publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Cámara Alta solicitó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fortalecer las investigaciones y operativos para combatir la promoción, distribución y venta de estos inhibidores de señal, cuya adquisición y utilización están prohibidas en México desde 2020 con la entrada en vigor de la llamada Ley Anti-Jammer.

Cómo operan los jammers en los robos carreteros

Los jammers funcionan mediante la emisión de interferencias electromagnéticas que bloquean las comunicaciones inalámbricas dentro de un área determinada. En el caso del transporte de carga, los delincuentes los emplean para inutilizar los sistemas de rastreo satelital y cortar las comunicaciones de los operadores, impidiendo que pidan auxilio o que las empresas localicen las unidades en tiempo real.

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Luis Villatoro, presidente de la ANERPV, explicó que uno de los escenarios más comunes comienza cuando un conductor detecta que es seguido por un vehículo sospechoso e intenta reportarlo a su empresa o a las autoridades. En cuestión de segundos, la comunicación telefónica se interrumpe por la interferencia generada por el jammer y el GPS deja de transmitir la ubicación del tractocamión, lo que facilita el robo.

Entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 2 mil 90 carpetas de investigación por robo a transportista: el Estado de México concentra el 51.3% de los casos. Le siguen Puebla (con 460), San Luis Potosí (con 143), y Michoacán (con 128). (Crédito: FGJE Sonora)
Entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 2 mil 90 carpetas de investigación por robo a transportista: el Estado de México concentra el 51.3% de los casos. Le siguen Puebla (con 460), San Luis Potosí (con 143), y Michoacán (con 128). (Crédito: FGJE Sonora)

Una vez consumado el asalto, los responsables mantienen activados estos dispositivos para impedir que las autoridades rastreen el vehículo y facilitar su huida.

Riesgos que van más allá del robo de mercancías

Aunque estos equipos están reservados para usos específicos por parte de instituciones de seguridad, la ANERPV advirtió que continúan circulando en el mercado ilegal y representan un riesgo que trasciende el robo al autotransporte.

Además de inutilizar los sistemas de rastreo, los jammers pueden bloquear llamadas telefónicas, incluidas las realizadas a números de emergencia, e interferir con otros sistemas de comunicación inalámbrica utilizados por corporaciones de seguridad y servicios de auxilio.

Para la asociación, esta capacidad convierte a los inhibidores de señal en una amenaza para la atención de situaciones críticas, ya que dificultan la coordinación entre autoridades y retrasan la respuesta ante incidentes ocurridos en carretera.

Con el exhorto aprobado por el Senado, las autoridades federales buscan cerrar el paso a la comercialización de estos dispositivos, considerados una de las principales herramientas tecnológicas empleadas por la delincuencia organizada para operar con mayor facilidad en las carreteras del país.

Robo al transporte de carga se concentra en cuatro estados durante 2026

El robo a transportistas continúa concentrándose en corredores estratégicos del país. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 2 mil 90 carpetas de investigación por robo a transportista. El Estado de México concentró el 51.3% de los casos, con mil 74 denuncias, seguido por Puebla, con 460; San Luis Potosí, con 143; y Michoacán, con 128.

Estas entidades figuran entre las principales rutas de traslado de mercancías del país, donde el uso de inhibidores de señal o jammers se ha identificado como una de las herramientas empleadas por grupos delictivos.

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