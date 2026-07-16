Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

El Departamento de Estado designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Infobae México / Jovany Pérez)

El Cártel de Juárez, la organización criminal que durante los años 90 controló la mitad del tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos, y Los Viagras, grupo con base en Michoacán, fueron designados este 16 de julio como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el gobierno de Donald Trump.

Los dos grupos se convierten en el séptimo y octavo cártel mexicano en recibir esa clasificación desde que EEUU inició la estrategia en febrero de 2025, cuando fueron designados el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

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De Pablo Acosta a “El Señor de los Cielos”: cinco décadas de historia criminal

El Cártel de Juárez nació en la frontera norte de México a principios de los años 70, cuando Pablo Acosta Villarreal, conocido como “El Zorro de Ojinaga”, construyó las primeras redes de trasiego de drogas desde Chihuahua hacia Texas.

| Crédito: Infobae México

La posición geográfica del estado lo convirtió desde entonces en uno de los corredores más codiciados del continente: la franja que separa Ciudad Juárez de El Paso, Texas, es uno de los puntos de cruce más transitados del mundo.

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Tras la muerte de Acosta en 1987, el control de la organización pasó por varias manos hasta llegar a Amado Carrillo Fuentes, quien transformó al cártel en la organización criminal más poderosa de México durante los años 90.

Conocido como “El Señor de los Cielos” por su flota de aviones Boeing 727 cargados de cocaína, Carrillo Fuentes llegó a controlar, según estimaciones de la DEA, al menos la mitad de todo el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Pactó alianzas con los grandes cárteles colombianos: Medellín, Cali y Norte del Valle.

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El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo murió en un hospital de la Ciudad de México durante una cirugía estética con la que pretendía cambiar su apariencia para evadir a las autoridades. Su deceso nunca fue comprobado, pero marcó el inicio del declive de la organización.

Fotografía de archivo en la que aparece el confeso narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes (d), alias El Viceroy, al ser conducido por un miembro de la Policía Federal mexicana, en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Su hermano Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, tomó el mando y lo sostuvo durante 17 años, aunque sin la capacidad ni los contactos de su antecesor. En ese periodo, el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, le disputó plaza por plaza el control de Chihuahua.

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Vicente Carrillo fue detenido en Torreón, Coahuila, en octubre de 2014 sin que se disparara un solo tiro. En febrero de 2025, México lo extradió a Estados Unidos en la primera entrega masiva de capos que el gobierno del presidente Claudia Sheinbaum realizó como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La Línea, su brazo armado que destacó

Con el debilitamiento del liderazgo histórico, el cártel necesitó una estructura de fuerza que compensara su pérdida de influencia. Esa estructura fue La Línea, un grupo formado a principios de los años 2000 por policías municipales y estatales activos y exfuncionarios de Ciudad Juárez. El nombre proviene de la “línea” que estos agentes corruptos establecieron para controlar quién podía vender drogas en las calles: quien no obedecía, era ejecutado.

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Sicarios de La Línea. (Captura de pantalla)

Lo que comenzó como un esquema de protección para el cártel derivó en algo más complejo. Cuando el Cártel de Sinaloa intentó apoderarse de Ciudad Juárez en 2008, La Línea se convirtió en el eje de la resistencia armada.

Durante un tiempo cobró impuestos a ambos grupos por cruzar sus rutas. Con el tiempo, absorbió al cártel hasta el punto de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la considera hoy un alias de la propia organización, no un brazo separado.

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La Línea selló en septiembre de 2023 una alianza con el CJNG, que desde entonces opera como proveedor de cocaína, metanfetamina y fentanilo para el grupo chihuahuense. Esa asociación dio origen a lo que las propias narcomantas en escenas del crimen anuncian como el “Nuevo Cártel de Juárez”.

Los crímenes que pusieron a La Línea en el mapa internacional

Han pasado cinco años de la masacre a la familia LeBarón y aún no hay justicia. ( FOTO: NACHO RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

El año 2010 fue el más violento en la historia de Ciudad Juárez, con un promedio de 10 homicidios diarios. La Línea protagonizó los episodios más brutales de ese periodo.

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El 31 de enero de 2010, un comando llegó en siete camionetas con vidrios polarizados a una fiesta en el barrio Villas de Salvárcar, cerró las calles, bloqueó las salidas y abrió fuego. Dieciséis adolescentes murieron mientras veían un partido de futbol. Las autoridades encontraron más de 100 casquillos de AK-47 en la escena. La masacre fue ordenada por José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, líder de La Línea, quien creyó erróneamente que en la fiesta había miembros de una banda rival.

Cinco meses después, el 10 de junio de 2010, decenas de hombres armados con rifles AR-15 y AK-47 llegaron a un centro de rehabilitación en la capital del estado. Se identificaron como policías, sacaron a los pacientes al exterior y los ejecutaron en fila. 19 personas murieron. Las autoridades encontraron más de 200 casquillos de distintos calibres. Un líder de La Línea admitió haber planeado el ataque un año después.

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El ataque con explosivos C4 provocó la muerte de cuatro personas. (Gobierno de México)

En julio de 2010, integrantes del grupo detonaron 10 kilogramos de explosivo C-4 con un celular en el centro de Ciudad Juárez, en lo que se registró como el primer ataque exitoso con coche bomba en toda la guerra contra las drogas en México. La explosión mató a un policía y un paramédico que acudieron al llamado de emergencia. Un mensaje dejado en la escena firmado por La Línea advertía: “Seguiremos así con las autoridades que sigan apoyando a El Chapo”.

El 4 de noviembre de 2019, en la sierra entre Sonora y Chihuahua, un comando emboscó tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños de la comunidad mormona binacional LeBarón. Tres mujeres y seis menores de edad, incluyendo dos bebés, murieron en el ataque.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló a La Línea como responsable: sus integrantes habrían confundido a las víctimas con miembros del grupo rival Los Salazar, vinculado al Cártel de Sinaloa.

Actividades criminales del Cártel de Juárez/La Línea

Foto: SSPE

El Cártel de Juárez ya no opera con la escala de los años 90, pero mantiene el control de uno de los corredores fronterizos más rentables del continente. La DEA lo ubica entre las organizaciones criminales mexicanas que representan la mayor amenaza de narcotráfico para Estados Unidos, con operaciones concentradas en el corredor El Paso-Juárez.

La organización trafica heroína, cocaína, metanfetamina y, en los últimos años, fentanilo. Además del narcotráfico directo, el cártel cobra cuotas a otras organizaciones por permitirles usar las rutas del Valle de Juárez, un modelo de negocio que le garantiza ingresos sin necesidad de mover toda la mercancía por cuenta propia.

Sus fuentes de ingresos incluyen también el tráfico de migrantes a través de la frontera, la tala ilegal en la sierra de Chihuahua, el robo de vehículos y el lavado de dinero.

Quiénes mandan hoy

Juan Pablo Ledezma, "JL"

Tras la caída de Vicente Carrillo Fuentes, el mando del cártel recayó en Juan Pablo Ledezma, alias “El JL”, líder de La Línea, quien pactó la alianza con el CJNG en 2017. Sigue prófugo.

En octubre de 2024, la OFAC sancionó a cinco operadores de La Línea por tráfico de fentanilo. Josefa Yadira Carrasco Leyva, alias “La Wera”, figura como miembro de alto rango involucrada en narcotráfico, tráfico de personas y contrabando de armas. Jorge Adrián Ortega Gallegos, alias “El Naranjas”, es identificado como mando de alto nivel e imputado en una corte federal de Nuevo México por conspiración de drogas. Heber Nieto Fierro, alias “Ever Nieto”, opera como financiero y lavador de dinero. Jesús Salas Aguayo y Adrián Aguayo controlaban plazas en Chihuahua.

La historia de Salas Aguayo, conocido como “El Chuyín” y recluido en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, terminó en febrero de 2026, cuando fue asesinado.