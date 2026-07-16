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Santi Giménez comparte imágenes inéditas de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

El delantero abrió el álbum de recuerdos del Tricolor y mostró parte de la experiencia que vivió el equipo durante la Copa del Mundo 2026

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Tras concluir la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, Santiago Giménez compartió con sus seguidores algunos de los momentos que marcaron la concentración del Tricolor durante el torneo, mostrando imágenes inéditas de la convivencia del equipo fuera de la cancha.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero publicó un carrusel de fotografías en el que aparecen distintas escenas de la estancia de la selección en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), así como instantes vividos durante el proceso mundialista que encabezó Javier Aguirre.

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Santi Giménez recuerda el ambiente que vivió el Tri en el Mundial

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En las imágenes compartidas por el atacante mexicano se observa parte del día a día de la selección durante la concentración previa y durante la justa mundialista, con fotografías de entrenamientos, momentos de convivencia entre los jugadores y algunas postales captadas durante el torneo.

La publicación llega semanas después de que México concluyera su participación en el Mundial 2026, en un recorrido que dejó una de las mejores actuaciones del Tricolor en fases iniciales de una Copa del Mundo.

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Así fue el paso de México por el Mundial 2026

La Selección Mexicana finalizó su participación en el torneo tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final disputados en el Estadio Azteca, resultado con el que terminó ubicada en la novena posición general del certamen.

Antes de esa eliminación, el equipo dirigido por Javier Aguirre firmó una destacada actuación al conseguir cuatro victorias consecutivas sin recibir gol.

México lideró el Grupo A tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa. Posteriormente, en los dieciseisavos de final, derrotó 2-0 a Ecuador, consiguiendo su primer triunfo en una ronda de eliminación directa de un Mundial en cuatro décadas.

En los octavos de final, el Tricolor se enfrentó a Inglaterra en un partido que terminó 3-2 a favor del conjunto europeo. Los goles mexicanos fueron anotados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez, aunque no fueron suficientes para evitar la eliminación del representativo nacional.

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