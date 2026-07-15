Hallan a una bebé muerta y a su madre apuñalada dentro de su casa en Tlajomulco: Fiscalía investiga si la madre atacó a su propia hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebé de menos de un año murió con heridas de arma blanca y su madre fue hallada lesionada en el mismo domicilio de un fraccionamiento en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la noche del martes 14 de julio. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y maneja dos hipótesis: una agresión de la madre hacia la menor seguida de autolesiones, o un accidente.

Bebé hallada sin vida en una habitación de la vivienda

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lago Maggiore y Condominio Lago Izabal, en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara en el fraccionamiento: Geovillas La Arbolada.

PUBLICIDAD

La Policía Municipal se trasladó al sitio tras recibir un reporte que alertaba sobre dos personas heridas por un objeto punzocortante. Al ingresar al inmueble, los oficiales encontraron a una mujer con lesiones en la clavícula y ambos antebrazos.

Durante la inspección de la vivienda, los elementos localizaron a la bebé en una de las habitaciones. Presentaba heridas provocadas por arma blanca. Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la menor ya había fallecido.

PUBLICIDAD

Estado de la madre y atención de emergencia

La mujer fue estabilizada en el lugar por los servicios de emergencia y trasladada a un puesto de socorros para recibir atención médica. Sus heridas se concentraban en la clavícula y ambos antebrazos.

La mujer fue estabilizada en el lugar por los servicios de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hipótesis que guían la investigación

La muerte de la bebé y las lesiones de su madre en el mismo domicilio, ambas con heridas de arma blanca, llevaron a las autoridades a abrir dos líneas de investigación simultáneas. La primera contempla que la madre haya agredido a la menor y luego se haya autolesionado. La segunda apunta a un accidente. Agentes indicaron que ninguna de las dos posibilidades ha sido descartada.

PUBLICIDAD

La Fiscalía informó que ya integra la carpeta de investigación correspondiente para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias del caso. No se emitió ningún comunicado oficial sobre detenidos ni sobre la situación legal de la madre.

Procesamiento de la escena por peritos forenses

La escena del hallazgo quedó bajo resguardo de las autoridades municipales. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios que serán analizados en el marco de la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el procesamiento del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes en la zona metropolitana

El caso se suma a una serie de muertes violentas de menores registradas en la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos meses. En noviembre de 2025, una bebé de un año murió en Tlaquepaque tras quedar al cuidado de la pareja de su madre, quien fue detenido e imputado por feminicidio..

Un mes después, en diciembre, un niño de cuatro años y su abuela fueron hallados sin vida en un domicilio de Tonalá. Las autoridades detuvieron en el lugar a un hombre adulto mayor, pareja de la víctima, señalado como presunto responsable de ambas muertes.

PUBLICIDAD

Entre enero y mayo de 2025, Jalisco registró 71 asesinatos de menores de 17 años, cifra que lo ubicó como el cuarto estado con más homicidios infantiles en el país durante ese periodo, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). A nivel nacional, 958 menores perdieron la vida de forma violenta en esos cinco meses.