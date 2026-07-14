Ulises Lara deja la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR

La salida del funcionario llega luego de ocupar el cargo por seis meses en la Fiscalía federal. Crédito: FGR

Ulises Lara López dejó la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó desde el 1 de enero de 2026 por designación de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

Su salida se produjo a poco más de seis meses de asumir el puesto. Lara López fue también el vocero oficial de la FGR y la cara pública de la institución en los anuncios de mayor trascendencia durante su gestión.

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El periodista Orving Pineda adelantó este martes 14 de julio la salida de Lara López del cargo. Según los primeros reportes compartidos por medios nacionales, fue el propio funcionario quien presentó su renuncia.

Hasta el momento las autoridades no han informado quién lo sustituirá, ni las causas concretas de este cambio en el interior de la Fiscalía Federal.

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El nombramiento de Lara López fue parte de la reestructuración de Godoy en la FGR

Su designación al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes formó parte de los cambios que Godoy Ramos anunció al asumir la titularidad de la FGR, tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Desde noviembre de 2025, Godoy ha acumulado 13 designaciones al interior de la institución, en el marco del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el que busca eliminar duplicidades y acabar con lo que llamó la “burocracia dorada” de la institución.

La Fiscal general de la república compartió institución previamente con Ulises Lara. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En marzo designó 11 nuevos fiscales federales en Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. Este 19 de junio sumó dos nombramientos más en Colima y Zacatecas.

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La cara de la FGR en asuntos relevantes

Durante su gestión como vocero de la FGR, Lara López encabezó conferencias de prensa en las que anunció operativos y avances en investigaciones de alto perfil.

Desde abril de 2026 ha reportado los avances en la investigación por la presencia de supuestos agentes de la CIA en Chihuahua, tras la muerte de cuatro personas —dos mexicanos y dos estadounidenses— en un operativo en la Sierra del Pinal donde se localizó y desmanteló un narcolaboratorio.

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En mayo anunció el desmantelamiento de la red “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y emisión de facturas falsas a través de 15 empresas fachada en cinco estados, con 8 detenidos y 440 elementos desplegados en nueve entidades.

Ese mismo mes presentó los resultados de la Operación Enjambre en Morelos, en la que fueron detenidos seis servidores y exservidores públicos vinculados al Cártel de Sinaloa, que habría financiado campañas electorales en al menos ocho municipios de la entidad.

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También fue el encargado de revelar información sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el cual operó como centro de reclutamiento forzado y adiestramiento del CJNG.

La Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes forma parte de la FECOC

La unidad que encabezó Lara López pertenece a la Fiscalía Especializada en Control de Organismos y Competencia (FECOC) de la FGR. Su titular investiga y persigue delitos del orden federal previstos en leyes especiales que no competan a otra unidad administrativa, resuelve controversias competenciales entre las diversas Fiscalías Especializadas y atiende los asuntos que le encomiende directamente el fiscal general.

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Ulises Lara deja la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Crédito: Especial

La FECOC supervisa otras siete fiscalías especiales además de la que encabezó Lara: la de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la de Delitos contra el Ambiente, la de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, la de Narcomenudeo, la de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, y la de Asuntos Internacionales.

Godoy lo llevó a la FGR luego de que él la sustituyó como encargado de despacho en la FGJCDMX

Lara López encabezó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) durante un año, de enero de 2024 a enero de 2025, tras sustituir de forma interina a Ernestina Godoy Ramos cuando el Congreso de la CDMX rechazó su ratificación como titular. Durante ese periodo fue también el vocero de la institución capitalina, cargo que había ocupado desde 2020.

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Al concluir su interinato, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero lo designó delegado de la FGR en Morelos el 16 de mayo de 2025, en sustitución de Hugo Bello Ocampo. Permaneció al frente de la delegación en Cuernavaca hasta el 1 de enero de 2026, cuando Godoy —ya como titular de la FGR— lo convocó para encabezar la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Otros datos sobre su curricular son que en 2019 tomó la dirección de Diseño de Estrategias y fue responsable de la Unidad de Transición de la Fiscalía.

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En 2018 fungió como asesor en la Alcaldía Magdalena Contreras. Entre 2015 y 2016 dirigió el Instituto de Educación Media Superior del entonces Distrito Federal. De 2008 a 2010 encabezó la dirección ejecutiva de promoción y programas de vivienda en el INVI. En 2004 fue designado director general de gobierno de la Secretaría de Gobierno del DF, cargo que ocupó hasta 2006.

En el ámbito académico, desde 1995 ha sido profesor de asignatura en las licenciaturas de Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre 2006 y 2013 impartió clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde también fue profesor de posgrado de 2006 a 2009.

Ulises Lara es profesor en la UNAM. (X/@UlisesLaraLopez)

Su nombramiento como encargado de despacho en la Fiscalía capitalina generó cuestionamientos desde el primer día. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados señaló que su formación de base era una licenciatura en Sociología por la UNAM, concluida en 1997, lo que contravenía la Ley Orgánica, que exige título y cédula en Derecho con al menos cinco años de experiencia en la materia. En respuesta, Lara López obtuvo su cédula de abogado en 2024 mediante un procedimiento acelerado en el Centro Universitario Cúspide de México, lo que generó dudas sobre la legitimidad del proceso.

Su grado académico más alto es un Doctorado en Derecho cursado en 2020 en la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Cuenta además con dos maestrías: una en Gestión y Dirección Pública Municipal por la Universidad Carlos III de España, obtenida en 2000, y otra en Gobierno y Asuntos Públicos por la FCPyS de la UNAM, de 2004. En 2018 obtuvo la especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, también por la UNAM.