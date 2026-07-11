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La Secretaría de Seguridad de Sinaloa atraviesa una etapa de reorganización con apoyo del gobierno federal

El anuncio se dio al término de la conferencia de prensa del Surutatazo 2026

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El momento que atraviesa la institución de seguridad estatal fue confirmado por su titular. (especial)

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó este 10 de julio a los medios de comunicación que la institución atraviesa por una etapa de reorganización con respaldo del gobierno federal. El general brigadier Sinuhé Téllez López hizo las declaraciones al término de la conferencia de prensa del Surutatazo Off Road 2026, evento organizado por la Secretaría de Turismo en su doceava edición.

Este anuncio se da en el marco del compromiso que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch asumió el pasado 4 de mayo en Culiacán, cuando garantizó que el gobierno federal ofrecería “especial atención” a la seguridad de Sinaloa.

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Titular de Seguridad del estado. Crédito: SSP Sinaloa
Titular de Seguridad del estado. Crédito: SSP Sinaloa

La visita de García Harfuch ocurrió tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Durante la intervención con los medios al término del evento, un reportero preguntó al secretario cómo iba el reforzamiento de la SSP tras lo anunciado por García Harfuch meses atrás. Téllez López respondió que la reorganización se realiza con apoyo del gobierno federal y que mensualmente acude con la presidenta Claudia Sheinbaum para reportar avances en la estrategia de seguridad y plantear necesidades de personal, vehículos, patrullas y tecnología.

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Téllez desmintió retiro de cámaras y reportó enfrentamientos sin víctimas en el estado

En otros temas, ante la pregunta de si era cierto el reporte en redes sociales de una balacera la noche anterior -9 de julio- en Villa Juárez, el secretario confirmó que personal del Grupo Interinstitucional atendió el reporte recibido en el C4. Detalló que al llegar al lugar solo encontraron cascos; no cuerpos ni personas lesionadas. Lo mismo ocurrió en Escuinapa, Concordia y El Rosario, en el sur del estado, donde también se confirmaron enfrentamientos entre grupos antagónicos.

Otro reportero preguntó si se habían retirado cámaras del sistema de vigilancia. Téllez López lo desmintió y precisó que el número se incrementó. Informó que Culiacán opera con aproximadamente mil 800 cámaras: alrededor de 900 del C4 del Gobierno del Estado, 420 de la Defensa y cerca de 400 del municipio.

Blindan Surutato antes, durante y después del evento

Además, sobre el evento publicitado este 10 de julio, durante la conferencia de prensa el secretario informó que la SSP inició recorridos preventivos por las carreteras y caminos que conducen a Surutato, municipio de Badiraguato, en preparación para el evento del 14 al 16 de agosto.

El operativo, coordinado por el Grupo Interinstitucional, incluye puestos de inspección ciudadana en accesos y salidas, así como control de tránsito para garantizar el retorno de los visitantes.

Conferencia de prensa por el Surutatazo. Crédito: Gobierno de Sinaloa
Conferencia de prensa por el Surutatazo. Crédito: Gobierno de Sinaloa

“Desde ya vamos a realizar recorridos por las carreteras y caminos que llevan a Surutato, para que la gente tenga la confianza y la seguridad de que llegarán con bien al destino”, dijo Téllez López.

La secretaria de Turismo de Sinaloa Mireya Sosa Osuna informó que para esta edición se esperó la participación de más de 6 mil asistentes y entre 2 mil y 2 mil 500 unidades motrices de distintos municipios de Sinaloa e incluso de Sonora. La ocupación de cabañas en la zona alcanzó el 85% antes del evento.

El titular de Protección Civil Aurelio Roy Navarrete Cuevas detalló que la dependencia desplegó ambulancias, unidades motrices diversas, médicos y paramédicos en un recorrido de 20 kilómetros. Las actividades arrancarán el 14 de agosto con el registro de participantes; el sábado 15 será el recorrido por comunidades y caminos de terracería, y el domingo 16 quedará como día libre para visitar sitios turísticos de la región.

Surutato es una sindicatura del municipio de Badiraguato, en la Sierra Madre Occidental, parte de la región conocida como el Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

De ese municipio son originarios Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y la familia Guzmán, nombres que marcaron décadas del narcotráfico mexicano. También nacieron ahí el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, cargos que los dos rechazaron.

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