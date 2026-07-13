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Respirar aire contaminado podría elevar el colesterol y aumentar el riesgo de infartos, advierten expertos

Expertos alertan que la exposición diaria a aire contaminado ya es una de las principales causas de enfermedades cardíacas a nivel global

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Hombre con mascarilla gris en primer plano, caminando en una calle de ciudad con vapor, vehículos y edificios altos al fondo. Peatones en segundo plano.
Respirar aire contaminado no solo afecta los pulmones, también puede elevar el colesterol y aumentar el riesgo de infarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inhalación diaria de aire contaminado tiene un impacto directo en el corazón y las arterias, según múltiples investigaciones internacionales.

El vínculo entre la exposición a partículas en suspensión, gases tóxicos y el desarrollo de colesterol elevado, así como el aumento del riesgo de infartos, ha recibido el respaldo de instituciones médicas y científicas de primer nivel en los últimos años.

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Mecanismos biológicos: el aire contaminado y el metabolismo lipídico

Expertos en salud cardiovascular han demostrado que las partículas finas presentes en el aire —especialmente el llamado PM2.5— no solo afectan los pulmones, sino que cruzan la barrera alveolar y desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica.

El “Air Pollution and Cardiovascular Disease: A Statement for Healthcare Professionals” emitido por la Asociación Americana del Corazón (AHA) en 2020, detalla cómo la exposición a estos contaminantes altera directamente el metabolismo del colesterol y promueve la formación de placas ateroscleróticas en las arterias.

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El documento, coordinado por el doctor Robert D. Brook y su equipo, resalta la relación causal entre la polución y el aumento del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, así como la disminución de las defensas antioxidantes del organismo.

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Ambient Air Pollution: Health Impacts” (2021), más del 60% de las muertes prematuras atribuidas a la contaminación atmosférica tienen origen cardiovascular, superando ampliamente a las causadas por enfermedades respiratorias.

Esta evidencia ha llevado a la OMS a clasificar la polución como la mayor amenaza ambiental para la salud pública del siglo XXI, equiparando su peligro al del tabaquismo y la dieta poco saludable.

Más del 60% de las muertes prematuras atribuidas a la contaminación atmosférica tienen origen cardiovascular. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Más del 60% de las muertes prematuras atribuidas a la contaminación atmosférica tienen origen cardiovascular. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

¿Por qué la contaminación eleva el colesterol y el riesgo de infarto?

El proceso comienza al inhalar partículas microscópicas y gases tóxicos, como el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico. Estas sustancias provocan una reacción inflamatoria aguda en los pulmones, que se propaga al resto del cuerpo a través de mediadores químicos.

Al llegar al hígado, estas señales estimulan la producción excesiva de lipoproteínas, aumentando la concentración de colesterol LDL y triglicéridos en sangre.

A la vez, el estrés oxidativo generado por las partículas reduce la función protectora del colesterol HDL, encargado de eliminar el exceso de lípidos de las arterias.

Diversos estudios de cohorte, como el “Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution” (MESA Air), financiado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y dirigido por la Universidad de Washington, han seguido durante años a miles de adultos sin enfermedades cardiovasculares previas.

Los resultados, publicados por el doctor Joel D. Kaufman en 2016, confirmaron que quienes estuvieron expuestos de manera crónica a concentraciones elevadas de PM2.5 y óxidos de nitrógeno desarrollaron engrosamiento acelerado de las arterias y calcificación coronaria, ambos signos inequívocos de progresión de la aterosclerosis.

Evidencia clínica y epidemiológica: estudios y cifras clave

La magnitud del problema queda reflejada en el documento “Ambient (Outdoor) Air Pollution”, publicado por la OMS en 2021, donde se estima que la polución ambiental e intradomiciliaria es responsable de entre 6 y 9 millones de muertes prematuras por año en todo el mundo.

El informe advierte que la mayoría de estos fallecimientos se deben a infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares causadas o agravadas por la exposición a aire contaminado.

El análisis realizado por la AHA señala que incluso incrementos modestos en los niveles de PM2.5 pueden traducirse en un aumento del 1% al 2% en el riesgo de muerte cardiovascular a corto plazo.

Esta cifra representa miles de casos adicionales en grandes ciudades cada año.

Además, el documento subraya que la exposición a largo plazo acelera el envejecimiento vascular y reduce la esperanza de vida, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes como hipertensión, diabetes y dislipidemia.

Persona sentada con expresión de dolor, agarrándose el pecho. Una silueta de corazón rojo brillante y una línea de ECG se superponen en su tórax.
La OMS estima que la contaminación del aire causa entre 6 y 9 millones de muertes prematuras al año, principalmente por infartos y enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poblaciones vulnerables y desigualdad ambiental

No todas las personas sufren igual el impacto de la contaminación. Las investigaciones incluidas en el informe “Ambient Air Pollution: Health Impacts” de la OMS identifican a los ancianos, pacientes con enfermedades cardíacas, diabéticos y personas de bajos recursos como los grupos más afectados.

Las comunidades que viven cerca de vías de alto tráfico o instalaciones industriales presentan tasas significativamente mayores de hipercolesterolemia y eventos cardiovasculares.

El estudio MESA Air también evidenció que las mujeres y las poblaciones minoritarias experimentan una progresión más rápida de la aterosclerosis asociada a la contaminación.

Esta desigualdad ambiental agrava las brechas existentes en salud cardiovascular y subraya la urgencia de políticas públicas más estrictas.

Estrategias de prevención y mitigación

Frente a esta realidad, los expertos recomiendan una serie de medidas tanto a nivel individual como comunitario.

La declaración científica de la AHA insiste en la importancia de monitorear el índice local de calidad del aire, limitar la actividad física al aire libre durante episodios de alta contaminación y utilizar sistemas de filtración de aire en interiores, como los filtros HEPA, que han demostrado reducir los niveles de partículas finas en ambientes cerrados.

A nivel poblacional, la OMS y la AHA coinciden en que la solución definitiva pasa por la reducción drástica de emisiones contaminantes mediante políticas de descarbonización, el fomento del transporte limpio y la expansión de espacios verdes urbanos.

Estas acciones, respaldadas por datos epidemiológicos, han demostrado disminuir la progresión de la enfermedad arterial y reducir la mortalidad en regiones donde se han implementado con éxito.

Infografía de estrategias contra contaminación del aire: pulmones, ciudad, monitoreo, actividad física, purificador, emisiones, transporte, ciclistas, salud y tumba.
Estrategias para reducir el daño de la contaminación del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia es clara: respirar aire contaminado incrementa el colesterol y eleva el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares.

El impacto se manifiesta tanto a través de mecanismos inflamatorios y metabólicos como en la aceleración de la aterosclerosis y la desestabilización de placas arteriales.

Las advertencias de la AHA, la OMS y los resultados de investigaciones como MESA Air constituyen un llamado urgente para que la prevención cardiovascular incluya la protección ambiental como pilar central y se adopten políticas públicas que garanticen el derecho a un aire limpio para todas las personas.

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