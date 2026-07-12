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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: se mantiene cerrada Av. Insurgentes en el cruce de Reforma

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Cierre vial manifestación Eje Central Donceles CDMX
Cierre vial manifestación Eje Central Donceles CDMX (@OVIALCDMX/X)

La agenda de movilizaciones sociales para este 12 de julio de 2026 en la Ciudad de México reporta una jornada activa con marchas, concentraciones, rodadas motociclistas, rodadas ciclistas y una amplia gama de eventos de esparcimiento, tanto culturales como deportivos y religiosos.

Entre las movilizaciones destacan dos marchas: una organizada por colectivos de madres buscadoras, quienes partirán de la Glorieta del Ahuehuete hacia el Ángel de la Independencia en conmemoración del primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología y para visibilizar la crisis de personas desaparecidas. La otra, convocada por la Unión Vecinal Azcapotzalco, busca promover la paz y la unidad vecinal en la alcaldía con una caminata ciudadana.

En cuanto a concentraciones, se prevén siete actividades. Entre ellas, una asamblea política-cultural de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la planta Tornel, en apoyo a una huelga laboral; una concentración en la Alameda Central para honrar a una activista ucraniana; y una protesta de la organización Amigos del Refugio Franciscano en el Bosque de Chapultepec, quienes exigen la devolución de animales decomisados por autoridades. Además, se realizará el evento “Urban Flowers” de la colectiva “Hijas de la Cannabis” en Plaza Tlaxcoaque, que demanda espacios seguros para consumidoras de cannabis y apoya el bienestar animal.

Las rodadas incluyen dos de motociclistas, una de ellas por Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa, con destino al Parque Nacional Los Dinamos, y otra desde Azcapotzalco hacia Huasca de Ocampo, Hidalgo. Se suman cuatro rodadas ciclistas con distintos puntos de partida y destinos como el Desierto de los Leones, San Luis Tlaxialtemalco y el Jardín Flotante de Xochimilco.

El documento señala también 23 eventos de esparcimiento, entre los que figuran festivales futboleros, actividades culturales, presentaciones artísticas como “Disney on Ice” y “El Rey León”, ferias tradicionales, carreras deportivas y eventos religiosos de gran afluencia como la asamblea regional de los Testigos de Jehová en Expo Santa Fe México. Varias actividades, en especial las relacionadas con la Copa Mundial de Futbol, contemplan la transmisión de partidos en espacios públicos y festivales temáticos en parques y plazas de distintas alcaldías.

Las autoridades prevén posibles afectaciones viales en zonas como Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Chapultepec, Zócalo, Plaza Tlaxcoaque y distintas rutas hacia el sur y oriente de la ciudad, por lo que recomiendan tomar precauciones.

12:53 hsHoy

Actualización a las 6:46

El tramo de Eje 3 Sur entre Viaducto Río de la Piedad y Avenida Insurgentes mantiene buena fluidez vehicular.

12:50 hsHoy

Un bloqueo afecta la circulación en Avenida Insurgentes en el cruce con Paseo de la Reforma. Como alternativas para desplazarse, se puede utilizar Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Un bloqueo afecta la circulación en Avenida Insurgentes en el cruce con Paseo de la Reforma (X@OVIALCDMX)
Un bloqueo afecta la circulación en Avenida Insurgentes en el cruce con Paseo de la Reforma (X@OVIALCDMX)
12:36 hsHoy

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