Una mujer adulta de cabello castaño con canas y piel clara se mide la presión arterial con un tensiómetro digital en una moderna mesa de comedor, rodeada de plantas y luz natural en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios científicos exploran el impacto de algunas bebidas naturales en el control de la presión arterial.

Consumidas en ayunas, opciones como el agua de coco, el cacao crudo o la espirulina muestran efectos favorables en personas con hipertensión leve, según investigaciones recientes.

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La evidencia señala que estos líquidos, incorporados a una rutina saludable, pueden apoyar la regulación vascular y el equilibrio de electrolitos desde las primeras horas del día.

Esta nota revisa los beneficios respaldados por la ciencia y las recomendaciones para quienes buscan alternativas naturales bajo supervisión médica.

Un tensiómetro digital mide la presión arterial del brazo de una persona, mientras una ilustración del sistema cardiovascular y una onda de electrocardiograma destacan la importancia de la salud cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tomar en ayunas para bajar la presión arterial cita estudios científicos

Según estudios científicos recientes, existen algunas opciones naturales que pueden ayudar a reducir o controlar la presión arterial cuando se consumen en ayunas, aunque siempre se recomienda consultar primero con un médico antes de iniciar cualquier suplemento o cambio importante en la dieta. Aquí algunos ejemplos respaldados por evidencia:

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Agua de coco fresca : Un estudio clínico publicado en 2024 en la Revista de la Asociación Médica de Pakistán muestra que el consumo regular de agua de coco joven (de 240 a 480 ml por día) puede contribuir al equilibrio de la presión arterial en personas con hipertensión leve, gracias a su alto contenido de potasio y magnesio. Tomarla en ayunas ayuda a rehidratar el cuerpo y aportar electrolitos naturales, lo que favorece la regulación vascular, aunque no es un remedio milagroso ni sustituye el tratamiento médico.

Cacao crudo en polvo : La ingesta matutina de 5 a 10 gramos (1 a 2 cucharadas) de cacao crudo en polvo, rica en flavanoles, se asocia con una mejor vasodilatación y circulación sanguínea. Una revisión científica (PMC4696435) respalda que el consumo regular de flavanoles del cacao ayuda a modular la presión arterial. El mejor momento para consumirlo es en ayunas, en una bebida caliente. Se sugiere no exceder la dosis recomendada.

Espirulina : Un estudio en humanos publicado en la Revista de Alimentos Medicinales mostró que el consumo de espirulina (4,5 g diarios durante 6 semanas) puede reducir la presión arterial sistólica y mejorar el perfil lipídico. Las dosis habituales recomendadas son de 3 a 4 gramos diarios, preferentemente en la mañana o en ayunas para optimizar su absorción.

Reducción de cafeína: Un análisis reciente en Verywell Health recopiló estudios que señalan que eliminar o reducir el consumo de cafeína puede evitar picos transitorios de presión arterial, especialmente en personas poco habituadas. Los efectos varían entre individuos y no hay resultados concluyentes sobre el beneficio de dejar el café en quienes lo consumen a diario, pero sí se recomienda reducirlo en personas con antecedentes de hipertensión.

Jugo de espirulina, espinaca y naranja, una bebida verde y nutritiva, rica en antioxidantes y vitaminas para un detox natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre es importante señalar que estos alimentos o suplementos no sustituyen el tratamiento médico ni reemplazan los antihipertensivos recetados.

La evidencia científica respalda beneficios modestos y su uso debe integrarse en un estilo de vida saludable y bajo vigilancia profesional.