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Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4

La actriz se suma al reality show por los 4 millones de pesos

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Mujer con cabello castaño y vestido blanco de lentejuelas. Detrás, un letrero de neón azul que dice "La Casa de los Famosos México".
Cynthia Klitbo aparece en un vestido de lentejuelas blanco frente al icónico letrero de neón azul del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Cynthia Klitbo es la sexta integrante confirmada para sumarse a La Casa de los Famosos México 4, así lo confirmó la producción este domingo 12 de octubre.

La confirmación de la actriz como la sexta participante del reality show se da luego de las pistas que lanzó la producción en redes sociales, donde se aprecian varios elementos que los fans vincularon rápidamente con Klitbo.

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Con 59 años de edad y una larga trayectoria en la televisión mexicana, Cinthya Klitbo asume un nuevo reto en su carrera al sumarse al encierro de este reality tan polémico.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

(Foto: @laklitbocynthia/Instagram)
(Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Con 1.67 metros de estatura y una trayectoria que arrancó en 1984, Cynthia Klitbo construyó una carrera marcada por sus papeles como antagonistas en telenovelas. Su nombre quedó asociado a títulos como Cadenas de amargura, La dueña y El privilegio de amar.

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Cynthia Klitbo Gamboa nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México, y creció en la colonia Popotla de la Ciudad de México. Su padre fue danés y su madre mexicana.

Su primera etapa en televisión se aceleró con melodramas como Vivir un poco y Amor en silencio. Después, su perfil se consolidó con personajes antagonistas, un terreno donde sumó crédito en Cadenas de amargura (1991), La dueña (1995) y El privilegio de amar (1998).

De antagonista a protagonista: los proyectos que empujaron su visibilidad

La actriz trabajó con Diana Bracho, Adela Noriega, Angélica Rivera y Kate del Castillo a lo largo de su carrera. Ese tránsito por el elenco estelar de varias producciones acompañó su posicionamiento como rostro recurrente del melodrama televisivo.

Cynthia Klitbo, actriz de Televisa que vivió fraude bancario
Cynthia Klitbo reveló que su hija ya está trabajando para pagar sus propias cosas. Crédito: IG, Cynthia Klitbo

En 2013, Klitbo protagonizó De que te quiero, te quiero y mostró un cambio de registro al colocarse en un rol protagónico. El proyecto se presentó como un punto de contraste frente a su historial de villanas.

Realities, premios y continuidad en pantalla

Además de televisión, participó en teatro, cine y programas de entretenimiento. También formó parte del reality Secretos de villanas (2022), donde participaron Laura Zapata, Sabine Moussier y Gaby Spanic, entre otras figuras identificadas como “malvadas” de la televisión.

En el terreno de reconocimientos, obtuvo el Premio TVyNovelas a Mejor Villana por Cadenas de amargura y El privilegio de amar, y recibió el Premio ACE en Nueva York por La dueña. La actriz se mantuvo activa y participó en Juego de mentiras (2023), Monteverde (2025) y actualmente en Corazón de oro (2026).

La actriz no recibió dinero extra por raparse (Foto: Televisa)
La actriz no recibió dinero extra por raparse (Foto: Televisa)

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos México 4?

Con la incorporación de Cynthia Klitbo como integrante del reality show, ya son seis los participantes confirmados para esta temporada de La Casa de los Famosos México.

Estos son los 6 habitantes de la casa más famosa:

  • Ernesto Laguardia
  • Karina Torres
  • Ximena Herrera
  • Aldo Rendón
  • Moisés Peñaloza
  • Cynthia Klitbo

Declaración personal de Lalo España respecto a su participación en el programa La Casa de los Famosos México.

¿Cuántos integrantes serán y quiénes estarán en La Casa de los Famosos?

Aunque no ha existido confirmación oficial por parte de la producción, en esta temporada habrá un total de 18 participantes en La Casa de los Famosos, algo que será único en la edición de México, ya que en temporadas pasadas los integrantes fueron 14 y 16.

Las especulaciones sobre quiénes estarán en esta temporada empezaron desde hace varias semanas, luego de que el periodista de espectáculos Gerardo Escañero filtrara una lista de integrantes, asegurando que conocía a gran parte del elenco.

Dicha lista cada vez cobra más veracidad, ya que en ella se incluía a los ya confirmados Ernesto Laguardia, Karina Torres, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo.

Además, en la lista aparecen nombres como el de Mariana Ochoa, Bellakath, Brandon Peniche, Brianda, Massad, Yetus, Ese Pérez y Yahir Otón Parra.

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