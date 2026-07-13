México

El Congreso de CDMX pide devolver dinero del PRD

Autoridades electorales tendrían que reintegrar a Finanzas las prerrogativas de 2025 que no se usaron

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que el IECM reintegre a la Secretaría de Administración y Finanzas las prerrogativas asignadas en 2025 al PRD. (Foto: Facebook/PRDMexico)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que el (Instituto Electoral de la Ciudad de México) IECM reintegre a la Secretaría de Administración y Finanzas el total de las prerrogativas asignadas en 2025 al PRD, con el objetivo de que esos recursos se reincorporen a la hacienda pública local.

La diputada del PRD, Nora Arias Contreras, explicó ante el pleno de la Comisión Permanente que el dinero “no fue ejercido para el periodo legalmente autorizado y que no puede permanecer retenido ni trasladarse de forma automática a otro ejercicio fiscal. “El Instituto Electoral de la Ciudad de México no puede asumir funciones de administración patrimonial permanente sobre los recursos públicos no ejercidos, sostiene.

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Advirtió la legisladora que permitir que recursos públicos no ejercidos queden fuera del control hacendatario vulnera el principio de anualidad presupuestal, así como la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización.

instituto electoral ciudad de México
La diputada pidió al IECM informar el monto bajo resguardo y los rendimientos financieros o intereses generados mientras los recursos estuvieron en su poder. (Mar L. / Infobae México)

Arias Contreras también pidió al IECM informar el monto que permanece bajo resguardo, así como los rendimientos financieros o intereses generados durante el tiempo que los recursos han estado en su poder. Además, señaló que la permanencia del dinero fuera del periodo autorizado podría generar responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de su manejo.

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La diputada recordó que desde febrero de este año el PRD local solicitó al Instituto la devolución del recurso, por lo que llevó el asunto al Congreso capitalino. “Exigimos rendición de cuentas, y quien administra recursos públicos tiene la obligación constitucional y moral de responder con legalidad, afirmó.

Partidos locales del PRD llaman a construir un Movimiento-Frente rumbo a 2027

PRD llamado rumbo 2027 elecciones intermedias
El bloque nacional de partidos locales del PRD llamó a construir un Movimiento-Frente rumbo a 2027 para reunir a organizaciones de izquierda, colectivos sociales y ciudadanía. (PRD)

El bloque nacional de partidos locales del PRD llamó el pasado 5 de febrero a construir un Movimiento-Frente rumbo a 2027 para reunir a organizaciones de izquierda, colectivos sociales y ciudadanía, con la meta de impulsar una opción política confiable, democrática y cercana y, al mismo tiempo, reforzar los contrapesos que, a juicio de sus dirigentes, hoy están debilitados.

La convocatoria incluyó a mujeres, juventudes, trabajadores, pueblos originarios, académicos y sectores culturales y productivos. El objetivo, según el posicionamiento público del bloque, es abrir una nueva etapa de diálogo y reorganización social ante la polarización política y la dificultad para alcanzar acuerdos entre las principales fuerzas del país.

El grupo planteó que el país necesita fortalecer los contrapesos democráticos, reconstruir la credibilidad en las instituciones y promover una agenda que coloque en el centro la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el bienestar colectivo”.

Exdirigente del PRD pide una oposición unida rumbo a la elección de 2027

Jesús Zambrano-PRD-México-17 de junio
Jesús Zambrano pidió una oposición unida entre PAN, PRI y otras fuerzas rumbo a la elección de 2027. (Cuartoscuro)

Jesús Zambrano reapareció el pasado 29 de junio para pedir una oposición unida entre PAN, PRI y otras fuerzas, con la mira puesta en la elección de 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales.

El exdirigente del PRD dijo que insiste en buscar un acuerdo con el PAN para dejar a un lado el celo partidista y evitar una ruptura entre quienes, a su juicio, se identifican con la democracia.

Dicho planteamiento surgió días después de que el INE aprobara el registro de dos nuevos partidos nacionales que podrán competir en los próximos comicios y recibir 84.3 millones de pesos de financiamiento público en el segundo semestre de 2026.

Durante la XLIII Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Zambrano sostuvo que ve poco viable un entendimiento con Movimiento Ciudadano. También señaló que su acercamiento coincide con llamados previos del PRI para construir una suma más amplia con otras fuerzas y con perfiles fuera de los partidos.

El exdirigente afirmó que ya platica con personas ajenas a las dirigencias partidistas y con liderazgos vinculados a lo que fue el PRD en estados donde todavía conserva registro, así como en entidades donde ya no lo tiene, pero mantiene presencia política.

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