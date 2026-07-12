México

Progol: resultados ganadores del sorteo 2341 del 12 de julio

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

Guardar
Google icon
Consulta cuáles fueron los resultados del Progol de hoy. (Infobae)
Consulta cuáles fueron los resultados del Progol de hoy. (Infobae)

Este domingo pronósticos para la Asistencia Pública compartió los resultados del sorteo 2341 de Progol. La combinación ganadora se dio a conocer este domingo 12 de julio de 2026, tras finalizar la última jornada futbolera.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Resultados del Progol

Sorteo: 2341.

Fecha: domingo 12 de julio de 2026.

Resultados: E E L _ V _ _ _ V _ V _ _ _.

¿Cómo ganar Progol?

Aquí te decimos como jugar Progol. (Cuartoscuro)
Aquí te decimos como jugar Progol. (Cuartoscuro)

Progol es una quiniela de 14 juegos de futbol nacional e internacional en la que para ganar deberás de predecir los resultados de los encuentros: si gana local, hay empate o gana visita.

La bolsa garantizada inicial de Progol es de 5 millones de pesos y la meta es acertar los ganadores finales de cada uno de los partidos, siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

El volante de progol cuenta con una lista de los 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Además, podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio. Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por partido, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo juego. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en un mismo encuentro. Podrás jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo el cual depende del número de combinaciones que hagas en tu boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ProgolLotería NacionalProgol MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Isaac del Toro se mantiene como 3ro en la clasificación general tras disputar la etapa 9 del Tour de Francia

El ciclista mexicano también conservó su lugar entre los mejores jóvenes del Tour

Isaac del Toro se mantiene como 3ro en la clasificación general tras disputar la etapa 9 del Tour de Francia

México lidera los casos de sarampión en América, por encima de EEUU y Canadá

Sarampión en México acumula 18,768 casos confirmados y 44 muertes al 10 de julio; estados sede del Mundial 2026 concentran 45% del brote

México lidera los casos de sarampión en América, por encima de EEUU y Canadá

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: trayecto entre Amajac y Campo Marte permanece suspendido

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: trayecto entre Amajac y Campo Marte permanece suspendido

CEDH abre investigación por atropellamiento masivo en Los Cabos: analiza posible omisión de autoridades

Los hechos ocurrieron durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a República Checa en Cabo San Lucas, donde 17 personas resultaron lesionadas y una murió días después

CEDH abre investigación por atropellamiento masivo en Los Cabos: analiza posible omisión de autoridades

Crema y leche evaporada: cuál es la diferencia y para qué sirve cada una en la cocina

La crema y la leche evaporada pueden parecer similares, pero su uso en recetas y en el hogar es muy distinto; te explicamos cómo aprovecharlas mejor y evitar errores comunes

Crema y leche evaporada: cuál es la diferencia y para qué sirve cada una en la cocina
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: investigan posible presencia del Tren de Aragua en rutas de transporte público de la CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: investigan posible presencia del Tren de Aragua en rutas de transporte público de la CDMX

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

ENTRETENIMIENTO

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

Andrea Legarreta no se guarda nada al hablar de quienes critican la apariencia de Galilea Montijo

Lucía Méndez rompe el silencio sobre Verónica Castro y aclara si realmente existió una rivalidad

Caifanes hace historia con 65 mil fans en el Estadio GNP: emociona con homenaje a madres y padres buscadores

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

DEPORTES

Isaac del Toro se mantiene como 3ro en la clasificación general tras disputar la etapa 9 del Tour de Francia

Isaac del Toro se mantiene como 3ro en la clasificación general tras disputar la etapa 9 del Tour de Francia

El significado de los colores: la guía de maillots del Tour de Francia con Isaac del Toro como protagonista

Inglaterra vs Argentina: a quién apoya la afición mexicana en las Semifinales del Mundial 2026: “No hay rencores”

Clara Brugada celebra el Medio Maratón CDMX 2026 y envía mensaje a los 30 mil corredores

Cruz Azul: así luce el Estadio Ciudad de los Deportes, posible sede de la Máquina para el Apertura 2026