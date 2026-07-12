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México lidera los casos de sarampión en América, por encima de EEUU y Canadá

Sarampión en México acumula 18,768 casos confirmados y 44 muertes al 10 de julio; estados sede del Mundial 2026 concentran 45% del brote

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El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves
Un reporte diario de la Dirección General de Epidemiología contabiliza 43,940 notificaciones de EFE desde enero de 2025, con más de 21 mil descartes, 3,919 bajo análisis y 12 positivos añadidos

México se ubica como el país con más casos confirmados de sarampión en toda la Región de las Américas, superando a Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el más reciente informe de situación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), publicado el 2 de julio de 2026.

Según el organismo, entre la semana epidemiológica 1 y la 25 del año —es decir, hasta el 27 de junio— la región notificó 22,974 casos confirmados en 17 países y territorios, lo que representa un aumento del 181% respecto al mismo periodo de 2025.

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México, Guatemala, EEUU y Canadá: el 96% de los contagios

De ese total regional, cuatro países concentran prácticamente todos los casos:

  • México: 11,820 casos
  • Guatemala: 7,067 casos
  • Estados Unidos: 2,134 casos
  • Canadá: 1,079 casos

Juntos, estas cuatro naciones representan el 96% de los contagios confirmados en América, con 39 defunciones reportadas hasta ese corte regional.

En el más reciente informe nacional, con datos al 10 de julio, la Secretaría de Salud de México eleva la cifra interna a 18,768 casos confirmados y 44 muertes acumuladas desde 2025, un salto que refleja el ritmo con el que avanza el brote en territorio mexicano frente al resto del continente.

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México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá concentran buena parte de los contagios de sarampión reportados en la región antes del Mundial 2026 - crédito Andrés Torres/Colprensa
La entidad acumula 6,580 contagios este año y una tasa de 73.26 por cada 100 mil habitantes, mientras Chihuahua mantiene 4,497 diagnósticos y 21 decesos, aunque con una curva en desaceleración - crédito Andrés Torres/Colprensa

Un dato que conecta con el Mundial

El avance del brote coincide con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Según reportes recientes, las tres entidades mexicanas sede del torneo —Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León— concentran 8,431 casos confirmados, equivalentes al 45.3% del total nacional, un dato que las autoridades sanitarias vigilan de cerca ante la movilidad masiva de aficionados.

Las autoridades sanitarias vigilan la movilidad por la Copa Mundial, luego de que Jalisco, la CDMX y Nuevo León reúnen 8,431 infecciones verificadas, en un escenario de mayor llegada de visitantes extranjeros. (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)
Las autoridades sanitarias vigilan la movilidad por la Copa Mundial, luego de que Jalisco, la CDMX y Nuevo León reúnen 8,431 infecciones verificadas, en un escenario de mayor llegada de visitantes extranjeros. (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

Menores de un año, el grupo más vulnerable

La tasa de incidencia más alta se registra entre los menores de un año, con 92.09 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos por el grupo de 1 a 4 años (29.04) y 5 a 9 años (20.72).

En números absolutos, el grupo etario con más casos es el de 1 a 4 años, con 2,489 contagios, seguido de 5 a 9 años (2,194) y 25 a 29 años (2,136). La distribución por sexo es de 48.6% hombres y 51.4% mujeres.

Las 44 muertes, distribuidas en 11 estados

Las defunciones asociadas al sarampión se concentran en:

  • Chihuahua: 21
  • Zacatecas: 6
  • Jalisco: 5
  • Ciudad de México: 4
  • Durango: 2
  • Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala: 1 cada uno

El brote ya se ha extendido a 502 municipios de las 32 entidades federativas del país.

La curva empieza a ceder, pero persiste el riesgo

Pese al liderazgo de contagios, la OPS documentó una desaceleración reciente: entre las semanas epidemiológicas 23 y 24, la región registró 479 nuevos casos, 51.1% menos que en el periodo previo. El organismo atribuye esta baja principalmente a las reducciones sostenidas en México, Perú y Estados Unidos, mientras que en Canadá los contagios se mantienen bajos y estables.

La OPS también advirtió que las cifras de Guatemala deben interpretarse con cautela, debido a posibles retrasos en la notificación de casos.

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