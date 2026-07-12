México lidera los casos de sarampión en América, por encima de EEUU y Canadá

México se ubica como el país con más casos confirmados de sarampión en toda la Región de las Américas, superando a Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el más reciente informe de situación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), publicado el 2 de julio de 2026.
Según el organismo, entre la semana epidemiológica 1 y la 25 del año —es decir, hasta el 27 de junio— la región notificó 22,974 casos confirmados en 17 países y territorios, lo que representa un aumento del 181% respecto al mismo periodo de 2025.
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México, Guatemala, EEUU y Canadá: el 96% de los contagios
De ese total regional, cuatro países concentran prácticamente todos los casos:
- México: 11,820 casos
- Guatemala: 7,067 casos
- Estados Unidos: 2,134 casos
- Canadá: 1,079 casos
Juntos, estas cuatro naciones representan el 96% de los contagios confirmados en América, con 39 defunciones reportadas hasta ese corte regional.
En el más reciente informe nacional, con datos al 10 de julio, la Secretaría de Salud de México eleva la cifra interna a 18,768 casos confirmados y 44 muertes acumuladas desde 2025, un salto que refleja el ritmo con el que avanza el brote en territorio mexicano frente al resto del continente.
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Un dato que conecta con el Mundial
El avance del brote coincide con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Según reportes recientes, las tres entidades mexicanas sede del torneo —Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León— concentran 8,431 casos confirmados, equivalentes al 45.3% del total nacional, un dato que las autoridades sanitarias vigilan de cerca ante la movilidad masiva de aficionados.
Menores de un año, el grupo más vulnerable
La tasa de incidencia más alta se registra entre los menores de un año, con 92.09 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos por el grupo de 1 a 4 años (29.04) y 5 a 9 años (20.72).
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En números absolutos, el grupo etario con más casos es el de 1 a 4 años, con 2,489 contagios, seguido de 5 a 9 años (2,194) y 25 a 29 años (2,136). La distribución por sexo es de 48.6% hombres y 51.4% mujeres.
Las 44 muertes, distribuidas en 11 estados
Las defunciones asociadas al sarampión se concentran en:
- Chihuahua: 21
- Zacatecas: 6
- Jalisco: 5
- Ciudad de México: 4
- Durango: 2
- Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala: 1 cada uno
El brote ya se ha extendido a 502 municipios de las 32 entidades federativas del país.
La curva empieza a ceder, pero persiste el riesgo
Pese al liderazgo de contagios, la OPS documentó una desaceleración reciente: entre las semanas epidemiológicas 23 y 24, la región registró 479 nuevos casos, 51.1% menos que en el periodo previo. El organismo atribuye esta baja principalmente a las reducciones sostenidas en México, Perú y Estados Unidos, mientras que en Canadá los contagios se mantienen bajos y estables.
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La OPS también advirtió que las cifras de Guatemala deben interpretarse con cautela, debido a posibles retrasos en la notificación de casos.
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