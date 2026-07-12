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Desabasto de medicamentos en IMSS Bienestar Oaxaca: médica denuncia falta de insumos en urgencias

Un video viral expone la crisis de desabasto en IMSS Bienestar Oaxaca: médica sin insumos para atender infarto, derrame y paro cardíaco

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En la grabación, una doctora de guardia describe que atendía a una persona con probable infarto o taponamiento cardiaco sin fármacos disponibles, ni electrocardiógrafo operando, ni radiografías para apoyar el diagnóstico
En la grabación, una doctora de guardia describe que atendía a una persona con probable infarto o taponamiento cardiaco sin fármacos disponibles, ni electrocardiógrafo operando, ni radiografías para apoyar el diagnóstico

Un video difundido en redes sociales reavivó la polémica sobre la crisis del sistema de salud pública en México. En la grabación, una médica de guardia en un hospital de IMSS Bienestar en Oaxaca relata que atendía a un paciente con probable infarto, derrame pleural o taponade cardíaco, sin contar con medicamentos, electrocardiograma funcional ni equipo de rayos X.

“Voy a referir al paciente, ojalá le den la atención que necesita”, se escucha decir en el audio, que fue acompañado en redes por menciones directas en los comentarios a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Salud Zoé Robledo y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

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En la grabación, una doctora de guardia narra que atiende a una persona con probable infarto y otras complicaciones sin fármacos, con el electrocardiógrafo fuera de servicio y sin radiografías disponibles.
En la grabación, una doctora de guardia narra que atiende a una persona con probable infarto y otras complicaciones sin fármacos, con el electrocardiógrafo fuera de servicio y sin radiografías disponibles.

“No hubo nada”: el relato de la carencia de insumos

De acuerdo con el testimonio, la situación no sería un hecho aislado. La médica asegura que, la semana previa, necesitó adrenalina y atropina —medicamentos básicos para reanimación— para intentar sacar adelante a un paciente en paro cardíaco, y que “no hubo nada” disponible en ese momento.

El mensaje que acompaña la publicación en redes sociales califica el relato como un acto de valentía: “se atreve a hacer lo que la mayoría teme, decir la verdad, no hay medicamentos para los mexicanos enfermos”.

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Hasta el momento, ni el IMSS Bienestar ni la Secretaría de Salud han emitido una postura oficial sobre el contenido específico de este audio.

En la grabación, una doctora de guardia narra que atiende a una persona con probable infarto y otras complicaciones sin fármacos, con el electrocardiógrafo fuera de servicio y sin radiografías disponibles

Un problema que se repite en el estado

El testimonio se suma a una serie de denuncias documentadas en meses recientes sobre el desabasto en unidades de salud oaxaqueñas operadas por IMSS Bienestar. Trabajadores sindicalizados del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso han denunciado que, desde que el IMSS asumió la operación del nosocomio, la escasez de insumos se agravó, al grado de que en ocasiones no hay ni paracetamol disponible.

Casos similares se han reportado en otras regiones del estado. En Ciudad Ixtepec, personal médico y de enfermería suspendió labores ante la falta de guantes, vendas, jeringas, venoclisis y glucómetros, además de fallas en las plantas de emergencia eléctrica.

Reportes de este año también han señalado un bloqueo administrativo en la entidad que habría paralizado el pago de insumos y nóminas, afectando tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas, controles prenatales y sesiones de quimioterapia, según denuncias de médicos y proveedores.

Lo que se sabe hasta ahora

  • El audio circula en redes sociales sin que se haya confirmado oficialmente la identidad de la médica ni el hospital exacto donde ocurrieron los hechos.
  • El relato se suma a denuncias previas y documentadas de desabasto en unidades de IMSS Bienestar en Oaxaca.
  • No hay respuesta oficial de las autoridades de salud federales o estatales al momento de esta publicación.
  • La transición de los servicios de salud oaxaqueños a IMSS Bienestar, iniciada en 2022-2024, ha estado marcada por denuncias recurrentes de sindicatos y personal médico.

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