PAN acusa al Gobierno Federal de preparar el regreso de Rubén Rocha Moya a Sinaloa

El comunicado del PAN sostiene que la licencia de Rocha Moya es una pausa política y no una resolución judicial que cierre los señalamientos. Crédito: Cuartoscuro

El PAN acusó este 12 de julio al Gobierno Federal de preparar el eventual regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, al sostener que la licencia del mandatario estatal solo fue una pausa política y no una resolución judicial que cierre los señalamientos en su contra.

En un comunicado firmado en la CDMX, el PAN afirmó que Rocha Moya reapareció después de más de dos meses de ausencia pública sin haber aclarado las acusaciones formuladas en su contra. La dirigencia panista sostuvo que esa reaparición ocurrió bajo una narrativa de protección impulsada desde el oficialismo.

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El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo que las condiciones para el retorno del gobernador con licencia se estarían construyendo en los planos político, jurídico y mediático. Según el posicionamiento, Morena buscaría allanar su reincorporación para que vuelva a encabezar un estado que el blanquiazul describió como infiltrado por el crimen organizado.

El PAN afirma que la licencia de Rocha Moya no le impide volver al cargo

Jorge Romero Herrera afirmó que Rocha Moya reaparece tras más de dos meses de ausencia pública sin aclarar las acusaciones en su contra. Crédito: X/@JorgeRoHe

Romero Herrera recordó que Rocha Moya no renunció ni fue separado de manera definitiva del cargo. Bajo esa premisa, sostuvo que el gobernador con licencia conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la actual gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, mientras no exista una resolución que se lo impida.

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Ese es el punto central del pronunciamiento panista: la salida temporal no equivale a una absolución ni cancela la opción legal de regresar al Ejecutivo estatal. Para el dirigente, el riesgo no está en una definición judicial ya tomada, sino en que el camino político quede despejado antes de que se aclaren las acusaciones.

Romero declaró: “Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa“.

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En otra parte del boletín, el líder panista añadió: “No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”.

El PAN enumera acusaciones pendientes y pide información a la FGR

El PAN mencionó una acusación judicial en Estados Unidos y un presunto apoyo criminal durante la elección de 2021 como señalamientos pendientes. (Infoabe-Itzallana)

A juicio del PAN, siguen sin esclarecerse varios elementos. Mencionó la acusación judicial en Estados Unidos, el presunto apoyo criminal durante la elección de 2021, la posible entrega de áreas del gobierno estatal a operadores del crimen organizado, las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos sobre recursos ilícitos y contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha.

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El comunicado no informó nuevas resoluciones judiciales ni presentó avances ministeriales sobre esos puntos. Su argumento se centró en que la reaparición pública del gobernador con licencia ocurre sin que, según el partido, exista un esclarecimiento previo de esos señalamientos.

Romero Herrera consideró que la FGR debe transparentar el estado de las investigaciones. También pidió que el Congreso de Sinaloa informe cuál sería el procedimiento ante un eventual regreso del mandatario con licencia.

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El dirigente cerró su postura con una advertencia sobre las implicaciones políticas de una reincorporación. “Si Rocha regresa, no será porque los señalamientos hayan desaparecido ni porque haya sido declarado inocente. Será porque el Gobierno Federal decidió despejarle el camino, protegerlo y devolverle el poder. El PAN se seguirá oponiendo a que Sinaloa siga siendo entregado a la narcopolítica”, concluyó.

Rubén Rocha Moya afirma que sigue en su casa de Culiacán desde el 1 de mayo

Rubén Rocha Moya negó recibir resguardo del Ejército y afirmó que permanece en su casa de Culiacán desde que pidió licencia al gobierno de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, negó que reciba resguardo del Ejército y afirmó que permanece en su casa de Culiacán desde que pidió licencia al gobierno de Sinaloa, una decisión que tomó después de que Estados Unidos lo acusó de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y para que se le investigue sin fuero constitucional.

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En un mensaje difundido en redes sociales, Rocha Moya rechazó los reportes sobre un presunto operativo para moverlo de lugar y evitar un traslado a Estados Unidos. También negó que esté bajo protección de elementos de la Defensa.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, afirmó.

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