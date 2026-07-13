Claudia Sheinbaum celebra acuerdo con EE.UU. que permitirá mayor exportación de azúcar mexicana

El Gobierno de México señaló que la recuperación del mercado estadounidense representa una oportunidad económica para productores. REUTERS/Edgard Garrido IMÁGENES DEL DÍA

El Gobierno de México anunció la recuperación del acceso de la industria azucarera nacional al mercado de Estados Unidos, luego de un proceso de diálogo bilateral que comenzó a finales de 2025.

La medida representa un cambio importante para uno de los sectores agrícolas más relevantes del país y abre la puerta a una mayor demanda de azúcar mexicana durante el ciclo 2026-2027.

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde destacó que las autoridades estadounidenses iniciarán la regularización del acceso del azúcar mexicana al mercado estadounidense.

Claudia Sheinbaum informó que México recuperó el acceso de la industria azucarera nacional al mercado de Estados Unidos. (Foto: Presidencia)

De acuerdo con el Gobierno federal, este resultado es consecuencia de las negociaciones iniciadas en noviembre del año pasado con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

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USDA prevé importar 1.152 millones de toneladas de azúcar mexicana

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), durante el ciclo 2026-2027 el país requerirá importar hasta 1 millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana, volumen que representa un incremento del 512% respecto a la estimación correspondiente al ciclo anterior.

Las cifras fueron publicadas en el informe Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial del 10 de julio de 2026 y reflejan un aumento significativo en la necesidad de abastecimiento del mercado estadounidense.

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Comunicado oficial.

El Gobierno mexicano estima que esta decisión podría traducirse en un incremento potencial de 4 mil 760 millones de pesos en el precio pagado por la industria azucarera nacional, beneficio que impactaría directamente a alrededor de 170 mil productores de caña de azúcar en distintas regiones del país.

¿Qué ocurrió con el mercado del azúcar antes de este acuerdo?

La recuperación del acceso ocurre después de un periodo de restricciones que afectó las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y redujo los ingresos del sector.

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Entre los principales antecedentes destacan:

Las cuotas de exportación hacia Estados Unidos disminuyeron de aproximadamente 800 mil a 200 mil toneladas.

Las ventas de azúcar mexicana al mercado estadounidense perdieron valor frente a años anteriores.

En los primeros meses de 2026 las exportaciones registraron una caída respecto al mismo periodo de 2025.

El Gobierno de México impulsó negociaciones con autoridades estadounidenses para ampliar nuevamente los volúmenes permitidos.

El tema se convirtió en uno de los asuntos agrícolas relevantes rumbo a la revisión del T-MEC.

Diálogo bilateral permitió destrabar las negociaciones

El Ejecutivo federal explicó que el acercamiento con Washington comenzó durante la visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a México en noviembre de 2025.

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La visita de Brooke Rollins a México en noviembre de 2025 marcó el inicio del diálogo que permitió avanzar en el acuerdo azucarero. REUTERS/Ken Cedeno

A partir de ese encuentro se desarrolló una serie de conversaciones entre ambos gobiernos que derivó en la decisión del USDA de aumentar significativamente la estimación de importaciones de azúcar mexicana para la próxima temporada.

Las autoridades mexicanas señalaron que este resultado fortalece la cooperación comercial entre ambos países y demuestra que el diálogo puede generar acuerdos en beneficio tanto de los productores agrícolas como de los consumidores de alimentos en México y Estados Unidos.

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El acuerdo llega en medio de la revisión del T-MEC

El anuncio también ocurre en un contexto de incertidumbre para la relación comercial entre ambos países. Actualmente, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta diversos temas pendientes, luego de que Estados Unidos decidiera mantener el acuerdo vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales en lugar de renovarlo automáticamente por un periodo de 16 años.

La recuperación del mercado azucarero ocurre mientras México, Estados Unidos y Canadá avanzan en la revisión del acuerdo comercial.(AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Además del azúcar, la próxima mesa de negociación prevista para finales de julio contempla asuntos como los aranceles al acero, la protección de la industria automotriz y las medidas para limitar el ingreso de productos chinos a través de territorio mexicano.

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En ese escenario, la recuperación del acceso del azúcar mexicana al mercado estadounidense representa uno de los primeros resultados concretos derivados del diálogo bilateral reciente y ofrece mayor certidumbre para una industria considerada estratégica para la economía rural del país, al tiempo que fortalece uno de los principales vínculos comerciales entre México y Estados Unidos.