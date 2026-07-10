Rocha Moya asegura no tener protección federal, pero PRI exhibe video de presunto resguardo policial

Gobierno federal y Rocha Moya niegan protección federal, mientras PRI acusa presunto resguardo de policías estatales. (Gobierno de Sinaloa)

El Gobierno de México y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazaron este jueves las versiones que señalaban que el exmandatario era resguardado por fuerzas federales o que había sido trasladado a instalaciones militares para evitar una posible detención.

No obstante, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, difundió un video en redes sociales en el que aseguró que elementos de la Policía Estatal brindan seguridad al político sinaloense.

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La controversia surgió luego de que circularan publicaciones sobre un supuesto operativo federal para cambiar de ubicación a Rocha Moya ante una presunta acción de autoridades de Estados Unidos.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad emitió una carta aclaratoria en la que negó que alguna institución federal hubiera realizado un operativo con ese propósito.

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Gabinete de Seguridad niega operativo federal para proteger o trasladar a Rubén Rocha Moya y descarta resguardo militar. (Crédito: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México)

Asimismo, las dependencias federales señalaron que es falso que el gobernador con licencia permanezca en instalaciones militares o bajo resguardo del Ejército, la Guardia Nacional o cualquier otra corporación federal.

Claudia Sheinbaum y Rocha Moya reiteran que no existe resguardo federal

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rubén Rocha Moya permanece en su domicilio y afirmó que no cuenta con protección federal.

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Por su parte, Rocha Moya publicó un mensaje en redes sociales en el que informó que han transcurrido 69 días desde que solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa y sostuvo que desde el 1 de mayo permanece en su vivienda ubicada en Culiacán.

Comunicado oficial de Rocha Moya. (Redes Sociales)

El exmandatario también indicó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses y reiteró que no recibe protección de corporaciones federales.

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Senadora del PRI difunde video y afirma que hay vigilancia estatal

En contraste con la postura del Gobierno federal, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, publicó un video que, aseguró, fue grabado en una zona residencial de Culiacán, donde señaló que policías estatales brindan protección a Rubén Rocha Moya.

(@palomaSnchez)

A través de sus redes sociales, la legisladora escribió que, mientras en la conferencia presidencial se aseguró que el gobernador con licencia no tiene seguridad federal, el secretario de Seguridad habría señalado que cuenta con protección proporcionada por la Policía Estatal.

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En su publicación, la senadora cuestionó el motivo de ese resguardo y sostuvo que anteriormente el dispositivo de seguridad estaba conformado por seis camionetas y actualmente sería de tres unidades de escolta.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha emitido una respuesta pública sobre los señalamientos realizados por la legisladora priista respecto al presunto resguardo estatal.

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Investigación contra Rocha Moya continúa tras solicitar licencia

La situación del gobernador con licencia se mantiene bajo atención desde que, el pasado 1 de mayo, solicitó separarse temporalmente del cargo después de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran entre personas investigadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La investigación contra Rubén Rocha Moya continúa mientras el exgobernador asegura que colaborará con las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rocha Moya ha rechazado de manera reiterada las acusaciones en su contra y sostiene que colaborará con las autoridades mexicanas durante el desarrollo de las investigaciones.

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Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad reiteró que ninguna institución del Gobierno de México protege u oculta a personas sujetas a investigaciones nacionales o internacionales y afirmó que la política de cero impunidad se aplica

¿De qué se acusa a Rubén Rocha Moya?

Autoridades de Estados Unidos lo señalaron por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Es objeto de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcotráfico.

Estados Unidos busca su detención con fines de extradición, de acuerdo con información dada a conocer por autoridades de ese país.

Rubén Rocha Moya es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que el exgobernador ha rechazado.

Gobierno mantiene postura mientras <i>continúan </i>las indagatorias

Las declaraciones del Gobierno federal, de Rubén Rocha Moya y de la senadora Paloma Sánchez reflejan versiones distintas sobre el esquema de seguridad que rodea al gobernador con licencia.

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Mientras las autoridades federales insisten en que no existe protección por parte de corporaciones federales ni un operativo para ocultarlo, la legisladora priista sostiene que el exmandatario continúa siendo resguardado por elementos de la Policía Estatal.

En tanto, las investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses continúan en curso y no se ha informado sobre nuevas determinaciones judiciales respecto al caso.