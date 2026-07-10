Rocha Moya asegura no tener protección federal, pero PRI exhibe video de presunto resguardo policial

El Gobierno de México y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazaron este jueves las versiones que señalaban que el exmandatario era resguardado por fuerzas federales o que había sido trasladado a instalaciones militares para evitar una posible detención.
No obstante, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, difundió un video en redes sociales en el que aseguró que elementos de la Policía Estatal brindan seguridad al político sinaloense.
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La controversia surgió luego de que circularan publicaciones sobre un supuesto operativo federal para cambiar de ubicación a Rocha Moya ante una presunta acción de autoridades de Estados Unidos.
En respuesta, el Gabinete de Seguridad emitió una carta aclaratoria en la que negó que alguna institución federal hubiera realizado un operativo con ese propósito.
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Asimismo, las dependencias federales señalaron que es falso que el gobernador con licencia permanezca en instalaciones militares o bajo resguardo del Ejército, la Guardia Nacional o cualquier otra corporación federal.
Claudia Sheinbaum y Rocha Moya reiteran que no existe resguardo federal
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rubén Rocha Moya permanece en su domicilio y afirmó que no cuenta con protección federal.
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Por su parte, Rocha Moya publicó un mensaje en redes sociales en el que informó que han transcurrido 69 días desde que solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa y sostuvo que desde el 1 de mayo permanece en su vivienda ubicada en Culiacán.
El exmandatario también indicó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses y reiteró que no recibe protección de corporaciones federales.
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Senadora del PRI difunde video y afirma que hay vigilancia estatal
En contraste con la postura del Gobierno federal, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, publicó un video que, aseguró, fue grabado en una zona residencial de Culiacán, donde señaló que policías estatales brindan protección a Rubén Rocha Moya.
A través de sus redes sociales, la legisladora escribió que, mientras en la conferencia presidencial se aseguró que el gobernador con licencia no tiene seguridad federal, el secretario de Seguridad habría señalado que cuenta con protección proporcionada por la Policía Estatal.
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En su publicación, la senadora cuestionó el motivo de ese resguardo y sostuvo que anteriormente el dispositivo de seguridad estaba conformado por seis camionetas y actualmente sería de tres unidades de escolta.
Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha emitido una respuesta pública sobre los señalamientos realizados por la legisladora priista respecto al presunto resguardo estatal.
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Investigación contra Rocha Moya continúa tras solicitar licencia
La situación del gobernador con licencia se mantiene bajo atención desde que, el pasado 1 de mayo, solicitó separarse temporalmente del cargo después de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran entre personas investigadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado de manera reiterada las acusaciones en su contra y sostiene que colaborará con las autoridades mexicanas durante el desarrollo de las investigaciones.
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Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad reiteró que ninguna institución del Gobierno de México protege u oculta a personas sujetas a investigaciones nacionales o internacionales y afirmó que la política de cero impunidad se aplica
¿De qué se acusa a Rubén Rocha Moya?
- Autoridades de Estados Unidos lo señalaron por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
- Es objeto de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcotráfico.
- Estados Unidos busca su detención con fines de extradición, de acuerdo con información dada a conocer por autoridades de ese país.
Gobierno mantiene postura mientras <i>continúan </i>las indagatorias
Las declaraciones del Gobierno federal, de Rubén Rocha Moya y de la senadora Paloma Sánchez reflejan versiones distintas sobre el esquema de seguridad que rodea al gobernador con licencia.
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Mientras las autoridades federales insisten en que no existe protección por parte de corporaciones federales ni un operativo para ocultarlo, la legisladora priista sostiene que el exmandatario continúa siendo resguardado por elementos de la Policía Estatal.
En tanto, las investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses continúan en curso y no se ha informado sobre nuevas determinaciones judiciales respecto al caso.
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