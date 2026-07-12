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Violencia en Oaxaca: ejecutan al alcalde de San Miguel Yogovana mientras realizaba labores de vigilancia

El ataque ocurrió cuando el funcionario cuestionó a personas sobre dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio

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Marta Azucena Migliorini
El alcalde de San Miguel Yogovana fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de San Miguel Yogovana fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad, en Miahuatlán, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que los probables responsables ya fueron identificados y que se mantienen activos los operativos para su captura.

El funcionario detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio y solicitó apoyo policial para verificar el estatus de los vehículos. En ese momento, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y lo atacaron con armas de fuego. El alcalde perdió la vida en el lugar.

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Peritos identificaron el inmueble y aseguraron las motocicletas

El procesamiento de la escena quedó a cargo de peritos y agentes de investigación de la FGEO, quienes trabajaron en el lugar tras el ataque. El análisis del sitio permitió identificar el inmueble desde el que salieron los agresores.

Las dos motocicletas halladas estacionadas frente al domicilio fueron aseguradas. La investigación confirmó que los vehículos pertenecen a los atacantes, lo que aportó elementos materiales directos para vincularlos con el crimen.

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Mano con guante azul recogiendo evidencia en bolsa plástica junto a marcador amarillo '1' sobre pasto. Cinta policial "Escena del crimen" y casa rural al fondo.
El procesamiento de la escena quedó a cargo de peritos y agentes de investigación de la FGEO, quienes trabajaron en el lugar tras el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas evidencias, combinadas con el trabajo de inteligencia desplegado desde las primeras horas, permitieron la plena identificación de los probables responsables del homicidio, según informó la fiscalía en un comunicado.

La fiscalía estableció líneas de investigación desde las primeras horas

La FGEO señaló que las indagatorias iniciadas a raíz de los hechos derivaron en líneas de investigación sólidas. El organismo no precisó el nombre del funcionario asesinado ni detalles adicionales sobre los sospechosos, en el marco de las acciones orientadas a garantizar su localización.

El trabajo institucional se desarrolló en dos frentes simultáneos: el análisis forense de la escena del crimen y las tareas de inteligencia para rastrear el paradero de los sospechosos. Ambas vías convergieron en la identificación de los agresores antes de que concluyera el domingo.

Gabinete de Seguridad participa en los operativos de captura

La búsqueda de los responsables no recae únicamente en la FGEO. El Gabinete de Seguridad del estado de Oaxaca coordina junto a la fiscalía los trabajos operativos desplegados para dar con el paradero de los agresores identificados.

La FGEO calificó como “activas” las acciones institucionales orientadas a la “pronta localización y captura” de los sospechosos. La coordinación entre corporaciones de seguridad busca acelerar los tiempos de respuesta ante un crimen que involucra a un servidor público electo.

Un alcalde en funciones de vigilancia al momento del ataque

Las circunstancias del homicidio colocan al cargo de la víctima en el centro del relato. El alcalde no fue atacado en el ejercicio formal de una función administrativa, sino mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad durante la madrugada.

Al detectar las motocicletas estacionadas, solicitó apoyo policial para verificar su estatus. La respuesta de los presuntos propietarios fue el ataque armado que le costó la vida.

Oaxaca, el estado con más alcaldes asesinados en México

Oaxaca acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022, con el homicidio del presidente municipal de San Miguel Yogovana como el caso más reciente. Los cinco anteriores fueron Crispín Hernández Vásquez, de San Pedro Mixtepec, en noviembre de 2022; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, en octubre de 2024; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, el 15 de mayo de 2025; Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, el 15 de junio de 2025, y Joel Ángel Bravo Martínez, de San Miguel Amatitlán, el 13 de junio de 2026.

Los ataques han ocurrido en distintas regiones del estado, entre ellas la Sierra Sur, la Costa y la Mixteca, y han tenido como víctimas tanto a autoridades en funciones como a ediles electos que aún no habían asumido el cargo.

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