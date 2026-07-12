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Receta de mousse de chocolate con yogurt griego: bajo en calorías ideal para un postre sin culpa

Es la excusa perfecta para darse un capricho dulce sin remordimientos

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Vaso de cristal con mousse de chocolate y crema blanca, decorado con virutas de chocolate, hojas de menta y frambuesas rojas sobre un plato beige.
Un mousse de chocolate con yogur griego se presenta en un vaso de cristal, adornado con virutas de chocolate, hojas de menta y frambuesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas un postre de chocolate fácil, cremoso y apto para quienes cuidan las calorías? El mousse de chocolate con yogur griego es la opción ideal: mantiene la textura aireada de una mousse clásica, pero reduce las grasas y el azúcar gracias al yogur.

Es la excusa perfecta para darse un capricho dulce sin remordimientos.

Este postre, cada vez más popular en España, combina el sabor intenso del chocolate con la acidez suave del yogur griego.

Perfecto para cenas ligeras, comidas con amigos o incluso como merienda saludable, su perfil bajo en calorías lo hace compatible con dietas de control de peso. Ideal para acompañar con frutas frescas y una copa de vino dulce.

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Vaso con capas de mousse de chocolate y yogur griego, virutas de chocolate y hojas de menta. Frambuesas frescas y trozos de chocolate sobre un fondo beige.
Un postre de mousse de chocolate y yogur griego, decorado con virutas de chocolate y hojas de menta, se acompaña con frambuesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mousse de chocolate con yogur griego: bajo en calorías

El mousse de chocolate con yogur griego es una crema esponjosa a base de chocolate negro derretido, yogur griego desnatado y claras montadas. La técnica principal es el batido de claras a punto de nieve y la mezcla delicada con el chocolate para lograr la textura aireada característica, sustituyendo la nata por yogur para aligerar el resultado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos (+ refrigeración)
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Refrigeración: 1-2 horas

Ingredientes

  1. 100 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
  2. 2 huevos
  3. 2 cucharadas de edulcorante (eritritol, stevia o similar)
  4. 200 g de yogur griego desnatado
  5. 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  6. Pizca de sal

Cómo hacer mousse de chocolate con yogur griego, paso a paso

  1. Derrite el chocolate al baño maría o en microondas en intervalos cortos. Deja templar.
  2. Separa las claras de las yemas. Reserva las claras en un bol grande.
  3. Mezcla las yemas con el chocolate templado y el extracto de vainilla.
  4. Añade el yogur griego a la mezcla de yemas y chocolate. Remueve hasta que quede homogéneo.
  5. Monta las claras con una pizca de sal a punto de nieve. Añade el edulcorante mientras montas.
  6. Incorpora las claras montadas a la mezcla de chocolate en 3 tandas. Hazlo con movimientos envolventes y suaves para mantener el aire.
  7. Reparte la mousse en vasitos individuales.
  8. Lleva a la nevera un mínimo de 1 hora para que coja cuerpo antes de servir.
  9. Consejo clave: Para una textura más firme, utiliza chocolate con al menos 70 % de cacao y asegúrate de que las claras estén bien montadas.
Infografía con mousse de chocolate, ingredientes como chocolate y yogur, utensilios de cocina y seis ilustraciones que muestran los pasos de preparación.
Una infografía detalla el proceso de preparación de una mousse de chocolate con yogur griego, desde la fusión del chocolate hasta la refrigeración final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 vasitos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal aprox.
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 4,5 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Azúcares: menos de 6 g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en nevera hasta 3 días en recipientes tapados. No admite congelación.

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