México

El límite de tiempo real que tienes para quitarte una garrapata antes de que te contagie

En México hay 111 especies de garrapatas y la más común vive en los perros domésticos, se esconde en las casas y puede transmitir una bacteria letal sin que la persona lo note

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Primer plano de una garrapata marrón y negra con ocho patas sobre la piel de un brazo humano, con vellos finos y fondo de bosque borroso.
Las garrapatas pueden transmitir bacterias, virus y protozoarios a través de su saliva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México existen 111 especies de garrapatas según explicó la bióloga Carmen Guzmán Cornejo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Gaceta UNAM.

Al alimentarse de sangre, secretan anestésicos, anticoagulantes y antiinflamatorios a través de sus glándulas salivales, lo que impide que el huésped perciba la picadura.

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Son los principales vectores de bacterias, por encima de los mosquitos, señala Guzmán Cornejo.

Primer plano de múltiples garrapatas de color marrón rojizo sobre hojas de hierba verde cubiertas de gotas de rocío, con un fondo borroso.
Los perros pueden fungir como reservorios de la fiebre manchada e incluso morir por la enfermedad, según la Gaceta UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sonora, el estado con mayor incidencia del país, la Subsecretaría de Servicios de Salud Colectiva reporta que al cierre de 2025 se registraron 141 casos de fiebre manchada de las Montañas Rocosas, 54 defunciones y una letalidad del 38%.

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La enfermedad que se confunde con gripa y puede llevar a perder extremidades

Al corte de la semana epidemiológica 16 de 2026, la Subsecretaría contabiliza 298 casos estudiados, 41 confirmados y 17 defunciones solamente en el estado de Sonora.

Frente al mismo periodo de 2025, los casos estudiados crecieron 67%, los confirmados 32% y las defunciones 42%.

Ilustración acuarela: personal médico traslada un paciente en camilla por un pasillo de hospital con sala de espera. Cartel rojo: 'Emergencia'.
Las rickettsiosis pueden causar alteraciones neurológicas como delirio, parálisis y convulsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad que produce esas cifras es la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, causada por la bacteria Rickettsia rickettsii y transmitida principalmente por Rhipicephalus sanguineus, la garrapata café del perro.

Guzmán Cornejo precisa en el portal oficial de la Gaceta UNAM que esta especie tiende a permanecer dentro de viviendas y tiene preferencia por los perros como hospederos, lo que facilita su contacto con humanos.

En 2026, las defunciones por fiebre manchada en Sonora aumentaron más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En 2026, las defunciones por fiebre manchada en Sonora aumentaron más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas iniciales —fiebre alta, dolor de cabeza y malestar muscular— se parecen a un cuadro gripal.

Guzmán Cornejo advierte que cuando la persona cree tener gripa y no acude al médico, la enfermedad avanza: Rickettsia rickettsii destruye vasos sanguíneos, forma coágulos y necrosa tejidos.

En casos graves, la persona puede perder un brazo, una pierna u otra parte del cuerpo.

La expansión de las garrapatas invasoras redibuja el mapa del peligro en Estados Unidos
Entre el tercer y quinto día de enfermedad suele aparecer una erupción en extremidades o tronco que se propaga rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico oportuno y el tratamiento inmediato son determinantes, según la especialista.

Cuántas horas necesita una garrapata adherida para contagiarte

La garrapata necesita entre 3 y 6 horas sobre el hospedero para transmitir la bacteria, según los Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de las Rickettsiosis del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), publicados por la Dirección General de Epidemiología.

Infografía con una garrapata en la piel, un cronómetro, una mano aplastando una garrapata, iconos de estadísticas, un paciente en cama y medicamentos.
Una infografía del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ilustra el tiempo que una garrapata tarda en transmitir rickettsiosis, sus modos de contagio y la letalidad, que oscila entre 5 y 40%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo documento advierte que la transmisión también puede ocurrir si la garrapata se aplasta con los dedos al retirarla, por contacto con su hemolinfa.

El InDRE señala que la letalidad de las rickettsiosis oscila entre 5 y 40%, y que el principal factor de riesgo de muerte es el retraso en el tratamiento antibiótico.

El tiempo de contagio varía según la enfermedad y la garrapata

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por Borrelia burgdorferi y transmitida por la garrapata de patas negras.

Es la enfermedad transmitida por garrapatas más común en Estados Unidos, con un estimado de 476 mil casos anuales, según Yale News.

Una ilustración de una mano con un dedo que tiene una garrapata marrón. Parte de una tela blanca se ve debajo del dedo.
La babesiosis es una enfermedad transmitida por la garrapata de patas negras que infecta los glóbulos rojos y puede causar la muerte, de acuerdo con la Universidad de Yale. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para contraerla, la garrapata debe permanecer adherida al menos 36 horas, según el investigador Peter Krause, científico senior del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale.

El virus Powassan es una enfermedad transmitida por la misma garrapata de patas negras que puede causar daño cerebral grave.

Tres profesionales médicos, dos mujeres y un hombre, en un laboratorio. Una mujer mira por un microscopio mientras los otros dos observan atentamente.
La anaplasmosis es la segunda enfermedad más común transmitida por la garrapata de patas negras en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Krause advierte que alrededor del 50% de las personas infectadas han presentado evidencia de daño cerebral y la tasa de mortalidad es del 10%.

Su transmisión puede ocurrir en apenas 15 minutos de contacto, de acuerdo con el especialista.

La garrapata café del perro puede esconderse en la vivienda

Guzmán Cornejo señala que la garrapata café del perro —la principal transmisora de rickettsiosis en México— puede ocultarse entre objetos acumulados en patios y habitaciones, y subirse a una persona en cualquier momento.

Una mujer de cabello corto y ropa casual arroja comida al aire que cae en un bote de basura en una cocina muy desordenada.
La acumulación de colchones viejos, botellas, llantas y escombro en patios y habitaciones puede convertirse en refugio de garrapatas, según la Gaceta UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda bañar y cepillar a los perros con frecuencia, llevarlos al veterinario para desparasitarlos y no acumular objetos en patios ni habitaciones.

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