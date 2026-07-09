Qué pasa en tu cuerpo cuando comes tortilla de maíz todos los días, según los nutriólogos

La ciencia lleva décadas estudiando qué le ocurre al cuerpo mexicano con el consumo diario de tortilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mexicanos consumen en promedio 65.8 kilogramos de tortilla por habitante al año, según la Guía de Consumo 2025 de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sitúa esa cifra en un rango de entre 64 y 75 kilogramos, con variaciones según el desperdicio y la diferencia de consumo entre zonas rurales y urbanas.

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Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles 2025-2030 de la Secretaría de Salud colocan a la tortilla de maíz como el cereal integral de referencia en la dieta mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese volumen convierte a la tortilla en uno de los alimentos más estudiado de la dieta nacional, y la ciencia lleva años documentando qué le ocurre al organismo con ese consumo sostenido.

La tortilla de maíz nixtamalizada no engorda: lo que dice la evidencia clínica

El proceso que determina todo es la nixtamalización.

El doctor Mario Enrique Rodríguez García, del Laboratorio de Física de Alimentos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM campus Juriquilla, explica a través de UNAM Global que cocinar el maíz en agua con cal transforma radicalmente su perfil nutricional.

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El IMSS establece recomendaciones precisas sobre cuántas tortillas puede comer un adulto al día según su nivel de actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso libera niacina, triplica el calcio disponible, mejora la calidad de las proteínas y elimina toxinas que el grano crudo no puede neutralizar por sí solo.

Una revisión científica publicada en The Journal of Nutrition por investigadores de la Arizona State University analizó 21 estudios clínicos sobre el consumo de harina de maíz en humanos.

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Sus hallazgos muestran que en adultos hispanos sanos la glucosa plasmática fue significativamente más baja a los 120 minutos tras comer tortilla de maíz que tras consumir tortilla de harina de trigo.

Las tortillas nixtamalizadas cubren el 43% del calcio diario recomendado para adultos y niños mexicanos, según un estudio de la UAQ y la UNAM FES-Cuautitlán publicado en Foods. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es el almidón resistente: una fracción de carbohidratos que no se digiere en el intestino delgado y que fermenta en el colon.

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Esa fermentación genera ácidos grasos de cadena corta que regulan las hormonas de saciedad y frenan los picos de insulina.

La misma revisión documenta mejoras en colesterol LDL y triglicéridos en personas con hipercolesterolemia que consumieron productos de maíz de grano entero.

La tortilla de maíz es uno de los alimentos básicos más estudiados de la dieta mexicana por su alto volumen de consumo diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que el cuerpo absorbe con cada tortilla

Un estudio de la Universidad Autónoma de Querétaro y la UNAM FES-Cuautitlán, publicado en la revista Foods cuantificó el aporte mineral de las tortillas nixtamalizadas sobre la ingesta diaria recomendada para la población mexicana.

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Las tortillas cubren el 43% del calcio diario para adultos y niños, cerca del 45% del magnesio en adultos y más del 100% en niños, el 71% del zinc y el 50% del hierro en preescolares, adolescentes y adultos.

La nixtamalización es una técnica milenaria de origen prehispánico que sigue siendo la base de la producción de tortilla en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación calcio-fósforo en la tortilla supera 1, que los especialistas consideran la proporción ideal para la formación y el mantenimiento del tejido óseo.

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Ese dato cobra peso en un país donde la osteoporosis afecta a millones de personas mayores.

Esto le pasa al cuerpo cuando comes tortilla todos los días

El IMSS, a través de su programa NutrIMSS, establece que un adulto con actividad física moderada puede consumir hasta siete tortillas al día, distribuidas en las tres comidas principales, sin combinarlas con otros cereales en la misma jornada.

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Para personas con vida sedentaria o enfermedades metabólicas, el Instituto recomienda reducir el consumo a entre una y dos piezas por comida.

Una infografía expone las recomendaciones del IMSS y los beneficios de la tortilla en la dieta, incluyendo su aporte nutricional y su efecto en la digestión y el peso corporal en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tortilla estándar de 30 gramos aporta entre 53 y 65 kilocalorías, menos de 15 gramos de carbohidratos complejos y apenas 0.5 gramos de grasa, según el estudio de Foods.

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Los cereales integrales como la tortilla incrementan el aporte de fibra y generan mayor sensación de saciedad a lo largo del día, según Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles 2025-2030, elaboradas por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

La producción de tortilla con maíz criollo y métodos tradicionales tiene menor huella ambiental que la de productos de origen animal y ultraprocesados, según las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles 2025-2030 de la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los cereales refinados, la tortilla ralentiza la digestión y evita los picos de hambre entre comidas.

El mismo documento precisa que la tortilla de maíz nixtamalizada no se asocia con sobrepeso ni obesidad, a diferencia del pan blanco, las galletas y los cereales de caja, que concentran azúcares, grasas saturadas y sodio.