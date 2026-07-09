Asesinan a menor que se resistió a un asalto en Guadalupe, Nuevo León: vecinos exigen más seguridad

Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de entre 14 y 16 años —identificado en al menos una fuente únicamente como Hugo— perdió la vida la tarde del miércoles 8 de julio en el cruce de las calles Tenochtitlán y Aztlán, en la colonia Infonavit La Joya, municipio de Guadalupe, Nuevo León. El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas cuando un individuo intentó despojar al menor de su teléfono celular y, al encontrar resistencia, lo hirió con un arma blanca en el estómago.

El joven caminaba con dos amigos cuando el asaltante lo interceptó y le exigió el aparato. La negativa del adolescente desencadenó la agresión. Tras apuñalarlo, el agresor huyó del lugar sin ser detenido.

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Los vecinos del área alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los paramédicos y rescatistas que llegaron al sitio confirmaron el deceso de Hugo en la vía pública.

La Policía de Guadalupe acordonó la zona para preservar la escena del crimen. El cruce de Tenochtitlán y Aztlán quedó cerrado al tránsito mientras las corporaciones realizaban el trabajo de campo.

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Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco después de acordonada la zona, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se sumaron a las labores en el lugar. También llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes levantaron evidencias e iniciaron las diligencias correspondientes.

El operativo de seguridad desplegado en la colonia La Joya fue calificado por los propios vecinos como tardío frente a la frecuencia de los delitos en el área. Los habitantes exigieron a las autoridades municipales más recorridos de vigilancia permanente en esas calles.

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La investigación y lo que falta por aclarar

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaban personas detenidas por el crimen.

La identidad completa del adolescente tampoco ha sido confirmada de manera oficial por las instituciones. Una fuente identificó a la víctima únicamente como Hugo, vecino del mismo sector donde ocurrió el ataque.

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Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homicidio doloso en México cae a su nivel más bajo en la administración Sheinbaum

El homicidio doloso en México registró su nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum: mayo de 2026 cerró con un promedio de 47.3 casos diarios, una caída de 6.4% frente a abril, cuando el indicador había repuntado a 52.6 casos por día.

Los datos fueron presentados por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La serie analizada abarca de septiembre de 2024 a mayo de 2026, período en el que el promedio diario bajó de 86.9 a 47.3 homicidios, es decir, 39 casos menos por día.

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Los ocho estados que concentran más de la mitad de los casos

Guanajuato encabezó la lista con 8.8% de los homicidios del país. Le siguieron Baja California con 7.8% y Chihuahua con 7.7%.

El grupo se completó con Sinaloa (6.8%), Morelos y el Estado de México (5.9% cada uno), Guerrero (5.5%) y Veracruz (5.3%). Entre los ocho sumaron el 54% del total nacional.

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Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución no es nueva: las mismas entidades han encabezado los registros en meses anteriores, con Guanajuato como el estado de mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

El mínimo histórico del acumulado enero-mayo

El promedio de 50.4 homicidios diarios registrado entre enero y mayo de 2026 es el más bajo para ese período desde 2016. Figueroa subrayó que la tendencia descendente se sostuvo incluso después del repunte de abril.

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Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 de los 32 estados presentaron una reducción en su promedio diario. San Luis Potosí encabezó esa lista con una baja de 81%, seguido de Zacatecas con 63% y Quintana Roo con 60.8%.