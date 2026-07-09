La parte del excusado que casi nadie limpia y que concentra más bacterias que la taza

Una limpieza inadecuada del baño propicia la proliferación de cucarachas, mosquitos y ratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México advierte en su Manual de Saneamiento Básico que una limpieza inadecuada eleva el índice de enfermedades gastrointestinales, propicia la contaminación del agua y fomenta la proliferación de cucarachas, mosquitos y ratas.

Los síntomas más comunes incluyen malestar general, dolor de estómago, diarrea, fiebre, náuseas y vómito.

Sin atención oportuna, estas condiciones pueden derivar en complicaciones graves, de acuerdo con la institución.

Los niveles de bacterias en baños domésticos son entre 10 y 100 veces mayores que en los públicos, según un estudio de la Universidad de Arizona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño concentra buena parte de ese riesgo. Pero no donde la mayoría de las personas cree.

Las partes del baño que acumulan más bacterias que la taza, según la ciencia

Un estudio de la Universidad de Arizona publicado en la revista Hygiene analizó cuatro baños públicos y cuatro domésticos durante dos meses.

Los investigadores Charles Gerba, Stephanie Boone, Julie McKinney y M. Khalid Ijaz midieron bacterias heterótrofas, coliformes y Escherichia coli en la taza, la palanca de descarga, la encimera y el piso.

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Una sola descarga con la tapa abierta contamina el aire y las superficies cercanas al excusado, según el Journal of Hospital Infection. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los baños públicos, la carga bacteriana más elevada no se encontró en la taza: se encontró en la palanca de descarga.

En baños domésticos, además de la taza, la Escherichia coli, causante de gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, dolor abdominal y diarrea, se encontró en concentraciones altas en la encimera y el piso.

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La evaluación cuantitativa de riesgo microbiano que acompaña el estudio indica que tocar esa palanca representa el mayor riesgo de contraer norovirus en un baño de uso público.

El Escherichia coli puede causar gastroenteritis e infecciones del tracto urinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norovirus causa gastroenteritis aguda: diarrea, vómito y dolor abdominal que aparecen entre 12 y 48 horas tras la exposición, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

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Los niveles de bacterias en baños domésticos fueron entre 10 y 100 veces mayores que en los públicos.

La zona oculta del excusado donde las bacterias sobreviven hasta 50 días

La otra zona crítica es la cara interior del aro, la franja que queda oculta bajo el borde de la taza y por donde sale el agua al jalar la palanca.

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Un estudio publicado en la revista Journal of Applied Microbiology reveló que la bacteria Salmonella puede colonizar el borde de la taza del baño y sobrevivir allí hasta por 50 días.

La ventilación del baño es uno de los factores que más influye en la rapidez con que se disipan las bacterias en el aire, indica la Universidad de Leeds. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este espacio funciona como un reservorio donde los patógenos resisten las descargas comunes de agua.

El problema es estructural: en esa área se forma biofilm, una capa adherente de bacterias, materia orgánica y minerales.

Según la misma revisión, las bacterias dentro de un biofilm son entre 10 y 1,000 veces más resistentes a los desinfectantes que las bacterias en superficies expuestas.

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El norovirus, que puede transmitirse a través de superficies contaminadas en el baño, causa gastroenteritis aguda con síntomas que aparecen entre 12 y 48 horas tras la exposición, según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué jalar la palanca con la tapa abierta contamina todo el baño

El riesgo va mucho más allá del contacto directo con las manos.

Un estudio publicado en la revista científica Risk Analysis midió la cantidad de bioaerosoles —pequeñas gotas invisibles con bacterias— que salen disparados al aire cada vez que se jala la palanca del inodoro.

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Una sola descarga expulsa partículas de S. aureus y E. coli al aire del baño.

Las prácticas de limpieza y desinfección en el hogar son centrales para prevenir enfermedades gastrointestinales, señala la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda descarga libera mayor proporción de partículas finas —menores a 4.7 micrómetros—, que penetran más profundo en el sistema respiratorio.

El peligro quedó demostrado científicamente. Una investigación del Journal of Hospital Infection evaluó el comportamiento de la bacteria Clostridioides difficile —causante de diarreas graves— y descubrió que una sola descarga con la tapa abierta es capaz de lanzar hasta 29.5 partículas flotantes llenas de bacterias por cada metro cúbico de aire.

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En baños públicos, la mayor carga bacteriana de E. coli se concentra en la palanca de descarga, no en la taza, según el estudio de la Universidad de Arizona publicado en la revista Hygiene. (Imagen Ilustratriva de Infobae)

Además, el estudio comprobó que entre 8 y 11 de estas bacterias caen y se pegan directamente sobre los objetos y superficies más cercanos al inodoro.

Cuánto tiempo después de jalar la palanca las bacterias siguen en el aire

Una tesis doctoral de la Universidad de Leeds demostró que la mayor parte de estas bacterias se liberan al aire durante los primeros cinco minutos posteriores a jalar la palanca, dejando una nube invisible de gérmenes flotando en el ambiente.

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Introducir un retraso de más de un minuto entre usuarios reduce de forma medible el riesgo de infección, de acuerdo con la tesis doctoral.

La Salmonella puede colonizar la zona bajo el borde del excusado y persistir ahí hasta 50 días, según la revisión publicada en el Journal of Applied Microbiology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición del extractor de aire y la tasa de ventilación determinan qué tan rápido se disipan las partículas.

La Agencia de Protección Sanitaria señala que las prácticas de limpieza y desinfección en el hogar son centrales para prevenir enfermedades relacionadas con el manejo de baños.

La frecuencia no basta si la técnica omite las zonas con mayor concentración bacteriana o los comportamientos de higiene necesarios.