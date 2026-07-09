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¿Por qué Rafa Márquez viajó a España tras ser nombrado como nuevo entrenador de la Selección de México?

Márquez, quien fue auxiliar del “Vasco” Aguirre durante el proceso mundialista anterior tomará el mando del equipo nacional de cara a la Copa del Mundo 2030

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Rafa Márquez se convirtió en nuevo entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)
Rafa Márquez se convirtió en nuevo entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)

Rafa Márquez fue nombrado de manera oficial como nuevo entrenador de la Selección Mexicana el día de ayer en un comunicado tras haber terminado la participación de México en el Mundial 2026.

Márquez, quien fue auxiliar del “Vasco” Aguirre durante el proceso mundialista anterior tomará el mando del equipo nacional de cara a la Copa del Mundo 2030.

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Cabe recordar que desde el arribo de Aguirre a la Selección Mexicana, los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol afirmaron que, al concluir el torneo mundialista, Rafa asumiría la dirección del equipo.

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)
Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

Rafa Márquez viaja a España por sus cosas y su familia

De acuerdo con información de Fox, Rafa Márquez viajó desde el día de ayer a España por sus cosas y su familia para regresar posteriormente a vivir a México, donde se espera que permanezca.

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El retorno de Márquez al país marca un cambio en su residencia y rutina profesional. Ahora deberá prestar mayor atención a la Liga MX y a las selecciones juveniles nacionales, ya que en los próximos meses iniciarán su participación en diversos torneos, incluido el Preolímpico, que representa la oportunidad para buscar el pase a los próximos Juegos Olímpicos.

Mexican soccer coach Rafa Marquez and Mexico's national soccer team coach Javier Aguirre attend a ceremony held by Mexican President Claudia Sheinbaum for Mexico's national soccer team, which will represent the country at the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, at the Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City, Mexico, June 8, 2026. REUTERS/Luis Cortes
Mexican soccer coach Rafa Marquez and Mexico's national soccer team coach Javier Aguirre attend a ceremony held by Mexican President Claudia Sheinbaum for Mexico's national soccer team, which will represent the country at the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, at the Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City, Mexico, June 8, 2026. REUTERS/Luis Cortes

¿Cuándo debutará Rafa Márquez en el mando de la Selección?

Aunque no existe una fecha confirmada para el estreno de Márquez como seleccionador principal, todo apunta a que la transición se concretará en la próxima Fecha FIFA, comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En este periodo, las selecciones nacionales tendrán la oportunidad de disputar hasta cuatro partidos, ya sean oficiales o amistosos.

Rafa Márquez y su trayectoria como entrenador

La etapa formativa del técnico mexicano comenzó en España, donde se hizo cargo del Cadete A del Real Alcalá entre 2020 y 2021. En ese periodo, Márquez compaginó sus responsabilidades en el campo con la obtención de la licencia UEFA Pro, requisito indispensable para dirigir en el máximo nivel europeo.

El exdefensa del América destacó su aprendizaje gracias al ex del FC Barcelona. (Ilustración: Jovani Pérez)
El exdefensa del América destacó su aprendizaje gracias al ex del FC Barcelona. (Ilustración: Jovani Pérez)

Posteriormente, asumió el mando del FC Barcelona Atlètic, el equipo filial blaugrana en la Primera División RFEF. Durante dos temporadas, el exjugador logró que el conjunto catalán alcanzara los playoffs de ascenso en su primer año, consolidando así su perfil como entrenador emergente y con proyección internacional.

La trayectoria de Rafa Márquez como entrenador ha estado marcada por una rápida progresión: tras iniciarse en el fútbol base español, dio el salto al fútbol profesional con el filial del Barcelona y, finalmente, fue incorporado al cuerpo técnico de la selección mexicana, primero como auxiliar y luego como responsable absoluto.

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