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Polémica por narcotráfico en Costa Rica deja sin trabajo a José Cardozo y al ‘Cubo’ Torres

La resolución definitiva del organismo provocó cambios drásticos en la estructura y proyecta un nuevo escenario para el campeonato costarricense

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El técnico y el futbolista tienen un futuro incierto luego de la decisión de la Liga Costarricense.
El técnico y el futbolista tienen un futuro incierto luego de la decisión de la Liga Costarricense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas horas se dio a conocer que el equipo Municipal Liberia quedó fuera de la Primera División y dejó sin equipo al técnico José Saturnino Cardozo y al delantero mexicano Erick “Cubo” Torres después de la exclusión definitiva del club de la máxima categoría de Costa Rica, en medio de un escándalo institucional vinculado con un caso de presunto narcotráfico.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó la salida del club luego de que la escuadra de Guanacaste decidió no apelar la revocación de su franquicia dictada por el Comité de Licencias por lo que no hay motivo para continuar ocupando un lugar dentro del máximo circuito.

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Con esa resolución, Municipal Liberia quedó fuera del Torneo Apertura 2026 y dejó en incertidumbre la continuidad contractual del plantel y del cuerpo técnico, entre los que destacan Cardozo y el propio Cubo.

El paraguayo no ha emitido ningún posicionamiento al respecto. (EFE/Francisco Guasco)
El paraguayo no ha emitido ningún posicionamiento al respecto. (EFE/Francisco Guasco)

La exclusión definitiva del club

El proyecto deportivo estaba encabezado por Cardozo en el banquillo y por Torres como una de las referencias ofensivas del equipo. La sanción puso fin a un plan que se había armado para pelear en la parte alta del futbol costarricense.

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La decisión se volvió definitiva cuando Municipal Liberia renunció a impugnar la medida tomada por el Comité de Licencias. Así, el club perdió su lugar en el próximo certamen de la Primera División.

La salida del equipo también modificó la planeación del torneo a pocas semanas de su arranque. Además, dejó sin sustento inmediato la estructura deportiva de la institución, por lo que la Federación Costarricense de Fútbol deberá resolver lo antes posible para evitar retrasos.

Municipal Liberia apeló la resolución el 6 de julio mediante un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. (Crédito: UNAFUT)
Municipal Liberia apeló la resolución el 6 de julio mediante un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. (Crédito: UNAFUT)

La detención del presidente y la auditoría

La crisis estalló el 18 de junio, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Wilder Eusse Osorio, entonces presidente y principal respaldo económico del club. Eusse Osorio enfrenta una solicitud de extradición de la DEA en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Después de esa detención, la directiva rompió vínculos con Eusse Osorio y nombró nuevos dirigentes. Sin embargo, el impacto financiero y los vacíos legales detectados en la auditoría del Comité de Licencias terminaron por comprometer la viabilidad del club.

Para el órgano rector, esa condición invalidó el derecho de Municipal Liberia a competir. Esa conclusión derivó en la pérdida definitiva de su franquicia deportiva.

La incertidumbre para Cardozo, Torres y la liga

La exclusión dejó a Cardozo, a Torres y al resto de la plantilla en una posición compleja. Jugadores y cuerpo técnico ahora deben resolver de forma imprevista su futuro tras la salida del equipo de la Primera División costarricense.

La baja de Municipal Liberia también obligó a reorganizar el campeonato. La Fedefútbol ya diseña un repechaje de emergencia para definir qué club ocupará la plaza vacante en el máximo circuito, sin embargo, aún se desconoce cuál será el futuro de la exfigura del Club Toluca y del exdelantero de Chivas.

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