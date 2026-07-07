Pólipos en intestino y cáncer: ¿cuál es la conexión? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de cada 23 hombres y una de cada 25 mujeres recibirá un diagnóstico de cáncer colorrectal en algún momento de su vida. Muchos de estos casos inician con la aparición de un pólipo en el revestimiento del intestino.

Aunque la mayoría de los pólipos son inofensivos, existe un grupo que puede transformarse en cáncer con el paso de los años.

Tener un pólipo en el colon no significa que se desarrollará cáncer, pero su detección y eliminación temprana es fundamental para prevenir el avance hacia una enfermedad maligna. La colonoscopia es el procedimiento más efectivo para identificar y retirar estos crecimientos antes de que representen un riesgo.

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¿Qué son los pólipos de colon y cómo se clasifican?

Los pólipos de colon son crecimientos de tejido en el revestimiento interno del colon o recto. Se forman cuando células del intestino se dividen de manera anormal. Existen varias formas: los pólipos sésiles parecen una elevación, los pediculados tienen un tallo similar a un hongo y los deprimidos se presentan como hendiduras en la mucosa.

Los médicos los clasifican en dos tipos principales:

Neoplásicos : incluyen adenomas y pólipos serrados; tienen potencial de volverse cancerosos.

No neoplásicos: como los hiperplásicos y hamartomatosos, no presentan riesgo de cáncer.

La mayoría de los pólipos no genera síntomas. Cuando los hay, pueden manifestarse como cambios persistentes en el tránsito intestinal, dolor abdominal o sangre en las heces. Si aparecen estas señales, es probable que el pólipo ya haya progresado.

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Uno de cada 23 hombres y una de cada 25 mujeres recibirá un diagnóstico de cáncer colorrectal en algún momento de su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evolucionan los pólipos hacia el cáncer?

El cáncer colorrectal no surge de forma súbita. Según la Dra. Monisha Singh, oncóloga médica gastrointestinal del Hospital Houston Methodist, el proceso puede tomar hasta diez años. La probabilidad de que un pólipo se transforme en cáncer es de entre 8% y 10% en ese periodo, y sube hasta 24% después de 20 años.

No todos los pólipos desarrollan cáncer, pero todos se consideran “precancerosos” y requieren atención médica. El seguimiento y la detección periódica permiten identificar a tiempo los casos que pueden avanzar hacia una enfermedad maligna.

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Factores de riesgo para desarrollar pólipos y cáncer colorrectal

Aproximadamente 20% de los adultos presenta pólipos de colon, cifra que alcanza 40% en personas mayores de 50 años. El riesgo aumenta con la edad, por lo que se recomienda iniciar estudios de detección a partir de los 45 años.

Ciertas condiciones genéticas, como el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar, incrementan la probabilidad de desarrollar pólipos. Además, el riesgo se eleva si existen antecedentes familiares directos. Factores ambientales y de estilo de vida también influyen. Entre los principales se encuentran:

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Diabetes

Consumo excesivo de alcohol

Dieta alta en grasas y baja en fibra

Enfermedad inflamatoria intestinal

Obesidad

Tabaquismo

Prevención y detección temprana

No es posible prevenir todos los pólipos, pero sí reducir el riesgo con hábitos saludables como una dieta rica en fibra, ejercicio regular, moderación en el consumo de alcohol y evitar el tabaco.

La colonoscopia es el método más eficaz para detectar y retirar pólipos. Este procedimiento, realizado bajo sedación, permite identificar y extraer los crecimientos en un solo acto. Otras pruebas, como estudios de sangre o heces, pueden sugerir la presencia de pólipos, pero no permiten su retiro inmediato.

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Opciones de tratamiento tras la detección

Un profesional médico extrae sangre a un paciente, con una superposición digital que muestra un colon con un tumor y células, ilustrando el diagnóstico avanzado para la detección de cáncer colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento estándar es la polipectomía, que consiste en retirar el pólipo durante la colonoscopia. En casos más complejos, se recurre a procedimientos endoscópicos o cirugía mínima invasiva.

Una vez extraído, el pólipo se analiza para determinar su riesgo. Si es neoplásico, se recomienda vigilancia más frecuente. Si no hay pólipos de riesgo, la siguiente colonoscopia puede programarse hasta en diez años.

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Los pólipos no son cáncer, pero sí pueden convertirse en uno si no se detectan y retiran a tiempo. La detección anticipada sigue siendo la mejor estrategia para prevenir el cáncer colorrectal.