Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

Un videoclip grabado desde otro ángulo muestra a Ángela Aguilar llamar a Christian Nodal al salir del Estadio Ciudad de México tras la victoria del Tri sobre Ecuador; el cantante no responde y ella termina grabándolo emocionada mientras canta con sus fans. (@angela_aguilar_)

Un nuevo videoclip compartido por internautas muestra a Ángela Aguilar llamando a Christian Nodal mientras el cantante se detiene con sus fanáticos al término del partido México contra Ecuador del Mundial 2026, el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Nodal no responde al llamado y Ángela continúa caminando junto a sus padres hacia su camioneta, para después grabar emocionada a su esposo mientras convive con la afición.

El clip surgió días después de que la familia Aguilar asistiera al encuentro, en el que la Selección Nacional se impuso 2-0 y selló su pase a la siguiente fase del torneo. La noche ya había generado polémica en redes por otros videos del palco, pero este nuevo ángulo suma un episodio más a la conversación.

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Captaron a Christian Nodal abrazando a María José durante un gol y esquivando, sin querer o no, el abrazo que Ángela Aguilar intentó darle en el palco del Estadio Ciudad de México. (Captura de pantalla La Josa / @_nodalistajr_)

Ángela le grita “Amoooor” a Nodal

En el videoclip, Ángela camina junto a su madre Aneliz Álvarez y su padre Pepe Aguilar en dirección a su camioneta. Al notar que el sonorense se detiene para convivir con los seguidores, le grita “Amoooor”. El cantante no voltea. Ángela sigue su camino con la familia, pero momentos después saca el celular y graba a Nodal mientras este entona su tema “Adiós Amor” rodeado de aficionados que corean la letra.

El video del cantante con la afición se había vuelto tendencia desde el 1 de julio. En él, Christian porta la camiseta verde de la Selección Mexicana y se muestra cercano a los fanáticos, en una escena que los usuarios describieron como la primera vez en meses que el sonorense se veía tan accesible con el público.

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Internautas compartieron un videoclip desde otro ángulo de la noche del 30 de junio en el Estadio Ciudad de México: Ángela Aguilar le grita "Amor" a Nodal al salir del partido, él sigue con los fans y ella termina documentando el momento desde lejos. (@marthafuentes077)

La noche en el palco ya había encendido las redes

El partido del 30 de junio fue la tercera visita de Pepe Aguilar al Mundial 2026. La familia ocupó un palco junto a la cantante María José, el gobernador de Nuevo León Samuel García y otros artistas. Belinda también estuvo presente esa noche: la FIFA la invitó a entregar el trofeo al mejor jugador del partido, aunque su presencia no se cruzó con la de los Aguilar.

Antes de que circulara el nuevo clip, ya corrían en redes otros videos del palco. En uno, durante el festejo de un gol, Nodal rodea con el brazo derecho a La Josa y con el otro a Ángela, pero retira ese brazo con rapidez. En otro ángulo, la menor de la dinastía Aguilar intenta abrazar al cantante por los hombros mientras él celebra agitando los brazos; el sonorense no responde al gesto y, al moverse, le propina un leve empujón. Ángela sonríe y sigue mirando la cancha.

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El cantante Christian Nodal es visible en un entorno nocturno al aire libre en la Ciudad de México. Viste una camiseta verde de la selección nacional de México y presenta tatuajes en los brazos y el cuello. Se le observa sonriendo y realizando gestos con las manos, aparentemente interactuando con varias personas

Pepe Aguilar, otro foco de críticas esa misma noche

Pepe Aguilar también concentró parte del debate. Horas después del partido publicó un videoclip en sus redes sociales donde aparece sosteniendo una bandera de México mientras llora, con “El Son de la Negra” en su propia voz de fondo. El clip cierra con tequila en mano y la ranchera “El Rey”.

La respuesta en redes no tardó. Decenas de usuarios señalaron que Aguilar nació en San Antonio, Texas, y que su nacionalidad es estadounidense. Los comentarios cuestionaron la autenticidad de su emoción y la pertinencia de enarbolar la bandera tricolor desde esa condición. “Pero tú ni mexicano eres” y “Lo único que hacen con México es lucrar” fueron algunos de los mensajes que acumularon más interacciones.

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