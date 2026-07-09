Cruz Azul se podría quedar sin estadio otra vez: reportan diferencias con los administradores del Estadio Azteca

Cruz Azul enfrenta diferencias contractuales con los administradores del Estadio Azteca en el marco de su regreso a Santa Úrsula, a pesar de que la relación contractual se extiende hasta 2031. Directivos del inmueble buscan ajustar puntos de un contrato que, según publicó el periodista César Caballero en su cuenta de X, ya está firmado. El club aún no ha oficializado cambios, pero la situación podría resolverse en los próximos días.
La directiva de Cruz Azul se mantiene a la expectativa ante la posibilidad de modificaciones contractuales para el uso del Azteca. El periodista Caballero detalló: “La máquina tiene contrato con el recinto hasta 2031 pero al parecer el inmueble ha querido cambiar algunos puntos del contrato que ya está firmado”. Este escenario se da en la antesala del arranque del torneo Apertura 2026, lo que añade presión a la gestión celeste.
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El club capitalino busca mantener el enfoque deportivo luego de haber firmado una liguilla destacada bajo la dirección de Joel Huiqui, quien asumió el cargo de forma inesperada en la última jornada tras una racha de nueve partidos sin victoria. Durante esa etapa, la Máquina recuperó confianza y terminó sumando su décima estrella.
Calendario de Cruz Azul para el Apertura 2026
Jornada 1
- Atlético de San Luis vs Cruz Azul
- Viernes 17 de julio
- Estadio Libertad Financiera
- 19:00 horas
Jornada 2
- Cruz Azul vs Puebla
- Martes 21 de julio
- Estadio Banorte
- 19:00 horas
Jornada 3
- Cruz Azul vs Atlante
- Sábado 1 de agosto
- Estadio Banorte
- 21:00 horas
PAUSA POR LEAGUES CUP
Jornada 4
- Tijuana vs Cruz Azul
- Domingo 16 de agosto
- Estadio Caliente
- 21:00 horas
Jornada 5
- Cruz Azul vs Atlas
- Sábado 22 de agosto
- Estadio Banorte
- 21:00 horas
Jornada 6
- Necaxa vs Cruz Azul
- Viernes 28 de agosto
- Estadio Victoria
- 19:00 horas
Jornada 7
- Cruz Azul vs Santos Laguna
- Domingo 6 de septiembre
- Estadio Banorte
- 20:00 horas
Jornada 8
- Cruz Azul vs Club América
- Sábado 12 de septiembre
- Estadio Banorte
- Por definir
Jornada 9
- Monterrey vs Cruz Azul
- Sábado 19 de septiembre
- Estadio BBVA
- 19:00 horas
Jornada 10
- Cruz Azul vs Toluca
- Sábado 26 de septiembre
- Estadio Banorte
- 21:00 horas
Jornada 11
- Pumas vs Cruz Azul
- Domingo 11 de octubre
- Estadio Olímpico Universitario
- 19:00 horas
Jornada 12
- Cruz Azul vs FC Juárez
- Sábado 17 de octubre
- Estadio Banorte
- 21:00 horas
Jornada 13
- Pachuca vs Cruz Azul
- Miércoles 21 de octubre
- Estadio Hidalgo
- 21:00 horas
Jornada 14
- Querétaro vs Cruz Azul
- Domingo 25 de octubre
- Estadio Corregidora
- 19:00 horas
Jornada 15
- Cruz Azul vs León
- Domingo 1 de noviembre
- Estadio Banorte
- 19:00 horas
Jornada 16
- Tigres vs Cruz Azul
- Sábado 7 de noviembre
- Estadio Universitario
- 17:00 horas
Jornada 17
- Cruz Azul vs Chivas
- Domingo 22 de noviembre
- Estadio Banorte
- 17:00 horas
Así, el cuadro celeste buscará mantener el envión anímico del campeonato para conseguir el bicampeonato y levantar la onceava.
Altas, bajas y rumores en el plantel celeste
Cruz Azul no registra ningún movimiento oficial hasta el 9 de julio de 2026. En cuanto a altas, podría destacar la incorporación de Juan José Calero, procedente de Venados FC. En el mismo rubro de rumores, los nombres de Alan Montes (Serikspor) y César Montes (Lokomotiv) aparecen como posibles refuerzos, ambos defensores centrales que podrían fortalecer la zaga.
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Respecto a bajas, la salida más destacada es la de Mauro Zaleta, quien estuvo cedido en Necaxa y no continuará con el plantel principal. Existen rumores de posibles salidas de figuras como Erik Lira, quien tras su actuación en el Mundial 2026 es vinculado con clubes europeos o Monterrey de la Liga MX.
Además, esta semana la directiva hizo oficial la renovación de Joel Huiqui como director técnico. Aunque asumió el cargo de manera interina, el club no ha hecho oficial su continuidad para el siguiente torneo.
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