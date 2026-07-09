Cruz Azul se podría quedar sin estadio otra vez: reportan diferencias con los administradores del Estadio Azteca

Cruz Azul tiene contrato con los administradores del Estadio Azteca hasta el 2031 (REUTERS)

Cruz Azul enfrenta diferencias contractuales con los administradores del Estadio Azteca en el marco de su regreso a Santa Úrsula, a pesar de que la relación contractual se extiende hasta 2031. Directivos del inmueble buscan ajustar puntos de un contrato que, según publicó el periodista César Caballero en su cuenta de X, ya está firmado. El club aún no ha oficializado cambios, pero la situación podría resolverse en los próximos días.

La directiva de Cruz Azul se mantiene a la expectativa ante la posibilidad de modificaciones contractuales para el uso del Azteca. El periodista Caballero detalló: “La máquina tiene contrato con el recinto hasta 2031 pero al parecer el inmueble ha querido cambiar algunos puntos del contrato que ya está firmado”. Este escenario se da en la antesala del arranque del torneo Apertura 2026, lo que añade presión a la gestión celeste.

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Fotografía de Mario Guzmán, en la que puede verse una fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) este viernes, en Ciudad de México (México), el pasado 27 de marzo. EFE

El club capitalino busca mantener el enfoque deportivo luego de haber firmado una liguilla destacada bajo la dirección de Joel Huiqui, quien asumió el cargo de forma inesperada en la última jornada tras una racha de nueve partidos sin victoria. Durante esa etapa, la Máquina recuperó confianza y terminó sumando su décima estrella.

Calendario de Cruz Azul para el Apertura 2026

Jornada 1

Atlético de San Luis vs Cruz Azul

Viernes 17 de julio

Estadio Libertad Financiera

19:00 horas

Jornada 2

Cruz Azul vs Puebla

Martes 21 de julio

Estadio Banorte

19:00 horas

Jornada 3

Cruz Azul vs Atlante

Sábado 1 de agosto

Estadio Banorte

21:00 horas

PAUSA POR LEAGUES CUP

Jornada 4

Tijuana vs Cruz Azul

Domingo 16 de agosto

Estadio Caliente

21:00 horas

Jornada 5

Cruz Azul vs Atlas

Sábado 22 de agosto

Estadio Banorte

21:00 horas

Jornada 6

Necaxa vs Cruz Azul

Viernes 28 de agosto

Estadio Victoria

19:00 horas

Jornada 7

Cruz Azul vs Santos Laguna

Domingo 6 de septiembre

Estadio Banorte

20:00 horas

Jornada 8

Cruz Azul vs Club América

Sábado 12 de septiembre

Estadio Banorte

Por definir

Jornada 9

Monterrey vs Cruz Azul

Sábado 19 de septiembre

Estadio BBVA

19:00 horas

Jornada 10

Cruz Azul vs Toluca

Sábado 26 de septiembre

Estadio Banorte

21:00 horas

Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)

Jornada 11

Pumas vs Cruz Azul

Domingo 11 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

19:00 horas

Jornada 12

Cruz Azul vs FC Juárez

Sábado 17 de octubre

Estadio Banorte

21:00 horas

Jornada 13

Pachuca vs Cruz Azul

Miércoles 21 de octubre

Estadio Hidalgo

21:00 horas

Jornada 14

Querétaro vs Cruz Azul

Domingo 25 de octubre

Estadio Corregidora

19:00 horas

Jornada 15

Cruz Azul vs León

Domingo 1 de noviembre

Estadio Banorte

19:00 horas

Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)

Jornada 16

Tigres vs Cruz Azul

Sábado 7 de noviembre

Estadio Universitario

17:00 horas

Jornada 17

Cruz Azul vs Chivas

Domingo 22 de noviembre

Estadio Banorte

17:00 horas

Así, el cuadro celeste buscará mantener el envión anímico del campeonato para conseguir el bicampeonato y levantar la onceava.

Altas, bajas y rumores en el plantel celeste

Cruz Azul no registra ningún movimiento oficial hasta el 9 de julio de 2026. En cuanto a altas, podría destacar la incorporación de Juan José Calero, procedente de Venados FC. En el mismo rubro de rumores, los nombres de Alan Montes (Serikspor) y César Montes (Lokomotiv) aparecen como posibles refuerzos, ambos defensores centrales que podrían fortalecer la zaga.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Respecto a bajas, la salida más destacada es la de Mauro Zaleta, quien estuvo cedido en Necaxa y no continuará con el plantel principal. Existen rumores de posibles salidas de figuras como Erik Lira, quien tras su actuación en el Mundial 2026 es vinculado con clubes europeos o Monterrey de la Liga MX.

Además, esta semana la directiva hizo oficial la renovación de Joel Huiqui como director técnico. Aunque asumió el cargo de manera interina, el club no ha hecho oficial su continuidad para el siguiente torneo.

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