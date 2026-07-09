México Deportes

Cruz Azul se podría quedar sin estadio otra vez: reportan diferencias con los administradores del Estadio Azteca

La directiva celeste se mantiene a la expectativa ante la posibilidad de modificaciones contractuales para el uso del Estadio Banorte

Guardar
Google icon
Cruz Azul tiene contrato con los administradores del Estadio Azteca hasta el 2031 (REUTERS)
Cruz Azul tiene contrato con los administradores del Estadio Azteca hasta el 2031 (REUTERS)

Cruz Azul enfrenta diferencias contractuales con los administradores del Estadio Azteca en el marco de su regreso a Santa Úrsula, a pesar de que la relación contractual se extiende hasta 2031. Directivos del inmueble buscan ajustar puntos de un contrato que, según publicó el periodista César Caballero en su cuenta de X, ya está firmado. El club aún no ha oficializado cambios, pero la situación podría resolverse en los próximos días.

La directiva de Cruz Azul se mantiene a la expectativa ante la posibilidad de modificaciones contractuales para el uso del Azteca. El periodista Caballero detalló: “La máquina tiene contrato con el recinto hasta 2031 pero al parecer el inmueble ha querido cambiar algunos puntos del contrato que ya está firmado”. Este escenario se da en la antesala del arranque del torneo Apertura 2026, lo que añade presión a la gestión celeste.

PUBLICIDAD

Fotografía de Mario Guzmán, en la que puede verse una fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) este viernes, en Ciudad de México (México), el pasado 27 de marzo. EFE
Fotografía de Mario Guzmán, en la que puede verse una fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) este viernes, en Ciudad de México (México), el pasado 27 de marzo. EFE

El club capitalino busca mantener el enfoque deportivo luego de haber firmado una liguilla destacada bajo la dirección de Joel Huiqui, quien asumió el cargo de forma inesperada en la última jornada tras una racha de nueve partidos sin victoria. Durante esa etapa, la Máquina recuperó confianza y terminó sumando su décima estrella.

Calendario de Cruz Azul para el Apertura 2026

Jornada 1

  • Atlético de San Luis vs Cruz Azul
  • Viernes 17 de julio
  • Estadio Libertad Financiera
  • 19:00 horas

Jornada 2

  • Cruz Azul vs Puebla
  • Martes 21 de julio
  • Estadio Banorte
  • 19:00 horas

Jornada 3

  • Cruz Azul vs Atlante
  • Sábado 1 de agosto
  • Estadio Banorte
  • 21:00 horas

PAUSA POR LEAGUES CUP

Jornada 4

  • Tijuana vs Cruz Azul
  • Domingo 16 de agosto
  • Estadio Caliente
  • 21:00 horas

Jornada 5

  • Cruz Azul vs Atlas
  • Sábado 22 de agosto
  • Estadio Banorte
  • 21:00 horas

Jornada 6

  • Necaxa vs Cruz Azul
  • Viernes 28 de agosto
  • Estadio Victoria
  • 19:00 horas

Jornada 7

  • Cruz Azul vs Santos Laguna
  • Domingo 6 de septiembre
  • Estadio Banorte
  • 20:00 horas

Jornada 8

  • Cruz Azul vs Club América
  • Sábado 12 de septiembre
  • Estadio Banorte
  • Por definir

Jornada 9

  • Monterrey vs Cruz Azul
  • Sábado 19 de septiembre
  • Estadio BBVA
  • 19:00 horas

Jornada 10

  • Cruz Azul vs Toluca
  • Sábado 26 de septiembre
  • Estadio Banorte
  • 21:00 horas
Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)
Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)

Jornada 11

  • Pumas vs Cruz Azul
  • Domingo 11 de octubre
  • Estadio Olímpico Universitario
  • 19:00 horas

Jornada 12

  • Cruz Azul vs FC Juárez
  • Sábado 17 de octubre
  • Estadio Banorte
  • 21:00 horas

Jornada 13

  • Pachuca vs Cruz Azul
  • Miércoles 21 de octubre
  • Estadio Hidalgo
  • 21:00 horas

Jornada 14

  • Querétaro vs Cruz Azul
  • Domingo 25 de octubre
  • Estadio Corregidora
  • 19:00 horas

Jornada 15

  • Cruz Azul vs León
  • Domingo 1 de noviembre
  • Estadio Banorte
  • 19:00 horas
Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)
Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)

Jornada 16

  • Tigres vs Cruz Azul
  • Sábado 7 de noviembre
  • Estadio Universitario
  • 17:00 horas

Jornada 17

  • Cruz Azul vs Chivas
  • Domingo 22 de noviembre
  • Estadio Banorte
  • 17:00 horas

Así, el cuadro celeste buscará mantener el envión anímico del campeonato para conseguir el bicampeonato y levantar la onceava.

Altas, bajas y rumores en el plantel celeste

Cruz Azul no registra ningún movimiento oficial hasta el 9 de julio de 2026. En cuanto a altas, podría destacar la incorporación de Juan José Calero, procedente de Venados FC. En el mismo rubro de rumores, los nombres de Alan Montes (Serikspor) y César Montes (Lokomotiv) aparecen como posibles refuerzos, ambos defensores centrales que podrían fortalecer la zaga.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Respecto a bajas, la salida más destacada es la de Mauro Zaleta, quien estuvo cedido en Necaxa y no continuará con el plantel principal. Existen rumores de posibles salidas de figuras como Erik Lira, quien tras su actuación en el Mundial 2026 es vinculado con clubes europeos o Monterrey de la Liga MX.

Además, esta semana la directiva hizo oficial la renovación de Joel Huiqui como director técnico. Aunque asumió el cargo de manera interina, el club no ha hecho oficial su continuidad para el siguiente torneo.

Temas Relacionados

Cruz AzulEstadio AztecaEstadio BanorteApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los representantes nacionales rompieron el récord de medallas de oro obtenidas en una edición con 145

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026

Las Águilas trabajan en fortalecer su plantilla para iniciar una nueva etapa bajo el mando del técnico uruguayo

América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026

¿Y sí, sí? México va por la revancha tras la eliminación en el Mundial 2026 con varios torneos clave aún por disputarse este año

Boletos a Juegos Olímpicos, un pase a la Copa del Mundo Femenina y mundiales juveniles todavía en puerta para las selecciones nacionales en 2026

¿Y sí, sí? México va por la revancha tras la eliminación en el Mundial 2026 con varios torneos clave aún por disputarse este año

La contundente advertencia de Guillermo Almada con América: “Hay que salir campeón. No hay otra”

La llegada del técnico uruguayo marca una directriz innegociable en el club: la presión por obtener resultados y un entorno donde cada decisión se amplifica

La contundente advertencia de Guillermo Almada con América: “Hay que salir campeón. No hay otra”

México queda fuera del Mundial 2026, pero el Zócalo Capitalino consigue récord histórico en el FIFA Fan Festival

El Comité Organizador destacó la respuesta de aficionados mexicanos y extranjeros que convirtieron a la Plaza de la Constitución en un punto central de la Copa del Mundo

México queda fuera del Mundial 2026, pero el Zócalo Capitalino consigue récord histórico en el FIFA Fan Festival
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

Asesinan a menor que se resistió a un asalto en Guadalupe, Nuevo León: vecinos exigen más seguridad

Condenan a mexicano a 27 años de prisión por traficar más de una tonelada de metanfetamina oculta en lechugas a EEUU

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Golpe al huachicol: hombre recibe 8 años de cárcel por transportar más de 12 mil litros de combustible ilegal en Coahuila

ENTRETENIMIENTO

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

DEPORTES

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026

¿Y sí, sí? México va por la revancha tras la eliminación en el Mundial 2026 con varios torneos clave aún por disputarse este año

La contundente advertencia de Guillermo Almada con América: “Hay que salir campeón. No hay otra”

México queda fuera del Mundial 2026, pero el Zócalo Capitalino consigue récord histórico en el FIFA Fan Festival