México

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

El conductor de ‘Ventaneando’ arremetió contra los ‘perrhijos’

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mauricio martinez, pedroc sola -México- 9 julio
(IG)

La disculpa pública de Pedro Sola tras sus declaraciones sobre los “perrhijos” no logró calmar la indignación en redes sociales, donde la reacción de figuras del espectáculo y la audiencia fue inmediata.

El actor Mauricio Martínez se sumó a las críticas, cuestionando tanto el arrepentimiento del conductor como la postura de quienes lo defienden desde el programa.

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El debate volvió a evidenciar la tensión entre responsabilidad mediática y opiniones personales en la televisión mexicana.

El mensaje de Mauricio Martínez

El actor utilizó su cuenta en X para lanzar una crítica directa:

“Pedro, excusarse en tu edad es cobarde”. Cuestionó también la actitud de la conductora principal:

“Y que luego tu jefa desvíe la atención y salga con ‘hay que enfocar la energía en temas que SÍ son importantes’. ¿Y el maltrato animal qué es?”.

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Pedro Sola
El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

Martínez remató con un reclamo de fondo: “Qué triste ver que, años después de que defendieron a mi agresor, sigan igual de irresponsables”.

La voz de los usuarios y el repudio generalizado

La postura de Mauricio Martínez resonó entre decenas de usuarios que, además de apoyar el reclamo, lanzaron mensajes de repudio hacia los conductores del programa.

Frases como “Ojalá pronto los alcance el karma y los veamos caer” y “Esa @patychapoy ya debería estar canceladísima por elitista, racista, violación de la privacidad, levantamiento de falsos…” inundaron la conversación digital.

Otros exigieron una disculpa de Pati Chapoy y señalaron una actitud recurrente de proteger agresores o minimizar los reclamos de víctimas.

Un usuario afirmó: “Dice que hay que enfocarse en temas más importantes, pero tampoco ellos lo hacen. Tienen cero responsabilidad en temas como el abuso sexual, suelen proteger a algunos agresores…”.

Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

La disculpa pública de Pedro Sola

El conductor aprovechó la emisión más reciente de Ventaneando para dirigirse a la audiencia: “Cometí un error”, reconoció, y admitió la falta de empatía en sus palabras.

Sola explicó que su comentario fue “sin pensar” y prometió informarse mejor para evitar repetir una situación similar.

“Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”, expresó.

Sola también se refirió a su trayectoria para justificar que nunca ha tenido intención de causar daño: “En un medio tan importante como este, que tengo treinta años aquí sentado, jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota”.

Finalmente, aseguró: “Hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí, pero ya lo aprendí. Y yo les aseguro que de hoy en adelante todo va a cambiar en mi mentalidad y en mi actitud”.

El origen de la polémica: los dichos de Pedro Sola

El conflicto inició cuando Pedro Sola expresó en televisión que no toleraba la presencia de perros en tiendas y restaurantes, lanzando frases como:

“con ganas de aventarles una carne envenenada”. Aunque después aclaró que no hablaba literalmente, la declaración detonó una ola de críticas y el señalamiento de incitación al odio por parte de organizaciones y público en general.

El episodio mostró cómo una opinión al aire puede desatar una reacción en cadena, donde la disculpa formal no siempre se traduce en el cierre del conflicto, sobre todo si la audiencia percibe falta de autocrítica o empatía real.

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