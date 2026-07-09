México

Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté en instalaciones militares custodiado por el Ejército

Este jueves se publicaron dos columnas periodísticas de Raymundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola, en las que se señaló que ante el peligro que corre el gobernador con licencia de Sinaloa, era resguardado en alguna zona militar y protegido por el Ejército Mexicano

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Foto: Gobierno de Sinaloa.
Rubén Rocha Moya tiene licencia como gobernador de Sinaloa. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Luego de que este jueves se dieran a conocer un par de columnas periodísticas en las que se aseguraba que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, estaba siendo protegido por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por el Ejército Mexicano, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado señalando que esa información era falsa.

En una nota aclaratoria compartida en su cuenta de la red social X, se señaló que las versiones mencionadas en las columnas, publicadas en el medio El Universal y en El Financiero, donde se asegura que se realizó un operativo para resguardar al gobernador con licencia y que el Ejército Mexicano lo cuidaba, eran falsas.

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Se explicó que ninguna institución que integre el Gabinete de Seguridad había realizado algún operativo con ese propósito y que era falso que Rubén Rocha Moya se encontraba o hubiera permanecido en la 9° Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar, resguardado por el Ejército. Esta información fue difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal, titulada ¿Dónde está Rocha Moya? publicada este jueves en el medio El Financiero.

Se explicó que tampoco existía acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a alguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

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“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, se lee en el comunicado.

Riva Palacio aseguró que el gobierno de AMLO ha asfixiado a Latinus con el financiamiento
Raymundo Riva Palacio y Loret de Mola difundieron que Rocha Moya era protegido por el Ejército. Fotos: Cuartoscuro EFE

Además, se asegura que en la presente administración, las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas, líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones, grupos y facciones criminales.

Las investigaciones, se expone, también han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas, y se señala que como resultado de la Operación Enjambre y de otras acciones, han sido detenidos 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos, siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.

Con trabajos de inteligencia e investigación se ha combatido no solo los liderazgos criminales, sino también a sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento, según el comunicado.

La estrategia, se explica, ha contribuido a una reducción del 46% en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos por día.

¿Qué se dijo en las columnas periodísticas?

Este jueves, los periodistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio publicaron sus columnas periodísticas mencionando el tema de Rubén Rocha Moya y asegurando que era protegido por el Ejército Mexicano.

Rubén Rocha Moya fue acusado por EEUU de proteger a Los Chapitos.
Rubén Rocha Moya fue acusado por EEUU de proteger a Los Chapitos.

De acuerdo con Riva Palacio, Rocha Moya, junto con varias personas de su círculo cercano, se escondieron, luego de que el gobernador pidiera licencia, en un rancho ubicado en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, Sinaloa, donde era resguardado por la policía estatal, como ha dicho el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, pero también bajo una vigilancia especial del Ejército.

De acuerdo con el periodista, nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaba que el exgobernador era protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado.

“Ahí está resguardado, en secreto, para todos los fines, principalmente, para evitar que se vaya a Estados Unidos y se ofrezca como testigo cooperante, y para evitar que lo maten, al tener al menos dos interesados potenciales”, se lee en la columna.

De acuerdo con Riva Palacio, los dos interesados serían la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, y algún político involucrado en su “imbricada red con el crimen organizado”.

Por su parte, Carlos Loret de Mola, en su columna Historias de Reportero, publicada en El Universal este jueves, titulada El operativo, señala que le habrían revelado que fuerzas federales cambiaron a Rocha Moya de ubicación del lugar en el que se ocultaba, pues se había recibido información de que, presuntamente, el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo y prefirieron cambiarlo de lugar.

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