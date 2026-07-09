México

Condenan a mexicano a 27 años de prisión por traficar más de una tonelada de metanfetamina oculta en lechugas a EEUU

La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas informó que Arturo Leija Alvarado dirigía una organización dedicada al tráfico internacional de metanfetamina, la cual ocultaba la droga principalmente en cargamentos de lechuga enviados desde México

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La organización ocultaba la metanfetamina principalmente en cargamentos de lechuga enviados desde México hacia Texas. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez
La organización ocultaba la metanfetamina principalmente en cargamentos de lechuga enviados desde México hacia Texas. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas informó este miércoles que un ciudadano mexicano fue condenado a 27 años de prisión por encabezar una organización dedicada al tráfico internacional de metanfetamina que logró introducir más de una tonelada de droga a territorio estadounidense, principalmente oculta en cargamentos de lechuga procedentes de México.

El sentenciado fue identificado como Arturo Leija Alvarado, de 43 años, quien fue hallado culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina, entre otros delitos relacionados con el narcotráfico.

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De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, la organización criminal utilizaba diversos métodos para ocultar la droga durante su traslado hacia Estados Unidos; sin embargo, la estrategia más recurrente consistía en esconder grandes cantidades de metanfetamina dentro de cargamentos comerciales de lechuga, lo que permitía cruzar la frontera con menor riesgo de ser detectados.

Reingresó ilegalmente a Estados Unidos tras varias deportaciones

Las autoridades estadounidenses señalaron que Leija Alvarado ya había sido deportado de Estados Unidos en al menos tres ocasiones y que también enfrentó previamente dos procesos por reingresar ilegalmente al país.

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Pese a esos antecedentes, la fiscalía aseguró que el mexicano volvió a ingresar de manera clandestina a territorio estadounidense durante la primavera de 2024 y, apenas unas semanas después, ya coordinaba operaciones de tráfico de drogas.

23 kilos de metanfetamina 6.3 millones de pesos Baja California
Agentes federales localizaron decenas de paquetes de droga escondidos en compartimentos secretos de un remolque. (SSPC)

Según la investigación, para mayo de ese año organizó un importante cargamento de metanfetamina oculto en 16 envíos de lechuga provenientes de México.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2024 continuó supervisando nuevos cargamentos que también utilizaban productos agrícolas como fachada para transportar cientos de kilogramos de metanfetamina cristalina en cada envío.

La fiscalía destacó que, en conjunto, la organización logró introducir más de una tonelada de metanfetamina al mercado estadounidense mediante este esquema de contrabando.

Los cargamentos eran recibidos en una propiedad aislada de Texas

De acuerdo con las autoridades, una vez que la droga cruzaba la frontera era trasladada hasta una propiedad rural ubicada en Atascosa, Texas, donde era descargada y posteriormente distribuida hacia la ciudad de San Antonio y otras comunidades cercanas.

La investigación culminó entre el 17 y el 18 de octubre de 2024, cuando agentes federales ejecutaron una orden de cateo en ese inmueble.

La Fiscalía de Estados Unidos aseguró que el grupo logró introducir más de una tonelada de metanfetamina al país. REUTERS/Shannon Stapleton
La Fiscalía de Estados Unidos aseguró que el grupo logró introducir más de una tonelada de metanfetamina al país. REUTERS/Shannon Stapleton

Durante la inspección localizaron decenas de paquetes de metanfetamina envueltos con cinta adhesiva, cubiertos con grasa para dificultar su detección y ocultos dentro de compartimentos secretos soldados en un remolque de plataforma.

Posteriormente, análisis realizados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmaron que la droga asegurada correspondía a 63 kilogramos de hidrocloruro de metanfetamina con un grado de pureza del 100 por ciento, es decir, metanfetamina cristalina.

Las autoridades consideraron que ese decomiso permitió desarticular una parte importante de la estructura logística utilizada por la organización para distribuir narcóticos en el sur de Texas.

Tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, un juez federal impuso a Arturo Leija Alvarado una sentencia de 27 años de prisión por su participación en la conspiración para distribuir metanfetamina en Estados Unidos.

El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir las redes transnacionales de tráfico de drogas que operan entre México y Estados Unidos y que, cada vez con mayor frecuencia, utilizan cargamentos comerciales de productos agrícolas y otros bienes legales para ocultar narcóticos durante su traslado a través de la frontera.

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