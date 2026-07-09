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Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Pati Chapoy y su colaborador en ‘Ventaneando’ enfrentan la cancelación digital tras comentarios polémicos contra dueños de perrhijos

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Un hombre con bigote, lentes y bufanda a rayas junto a una mujer de cabello corto, frente a una pantalla de red social X con cintas de advertencia que dicen "CANCELADOS"
Pedro Sola y Pati Chapoy enfrentan la cancelación digital. (Infobae México especial)

Una serie de comentarios sardónicos de Pedro Sola sobre el deseo de envenenar a perros en espacios públicos ha escalado de la cancelación digital a denuncias de organizaciones animalistas que buscan sancionarlo por presunta apología del maltrato animal.

El miércoles 8 de julio, el conductor de Ventaneando ofreció una disculpa al aire y rechazó apoyar cualquier tipo de violencia contra los animales.

“Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, expresó.

Dos días antes, Sola arremetió contra la presencia de perros en centros comerciales y restaurantes. “No tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventarles una carne envenenada”.

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Ante la presión en redes sociales y el apercibimiento público de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien calificó las expresiones como “lamentables”.

Pedro Sola dijo sentirse arrepentido. “Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”, declaró.

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No obstante, las disculpas no han frenado la presión de organizaciones animalistas, que urgen a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) a atraer el caso.

Salinas pliego pedro sola
(Captura de pantalla/X)

¿Qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

El caso ya no se limita a posibles sanciones internas en TV Azteca o a una eventual suspensión de las cuentas oficiales de Pedro Sola en redes sociales. Organizaciones animalistas han escalado sus quejas en X ante la PAOT y la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En caso de que se inicie una investigación formal, Pedro Sola podría ser sancionado de manera indirecta a través del delito de provocar públicamente la comisión de un ilícito o mediante las agravantes relacionadas con la difusión del maltrato animal.

En la Ciudad de México, promover el maltrato animal puede castigarse con penas de dos a seis años de prisión y multas de entre 70 mil y 117 mil pesos. Si las acciones derivan en la muerte del animal, las sanciones aumentan significativamente y pueden alcanzar hasta 12 años de cárcel, además de multas de hasta 281 mil pesos.

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México y el Código Penal establecen distintas sanciones de acuerdo con la gravedad y el tipo de daño causado.

La legislación no contempla la “apología del maltrato animal” como un delito autónomo con un artículo específico en la Ciudad de México. Sin embargo, esta conducta puede sancionarse de manera indirecta mediante el delito de provocar públicamente la comisión de un ilícito o por las agravantes relacionadas con la difusión del maltrato.

Justificar o incitar, a través de redes sociales, medios de comunicación o eventos masivos, a ejercer violencia contra los animales puede investigarse como una incitación pública a violar el Código Penal local, específicamente los artículos 350 Bis y 350 Ter, relativos al maltrato animal. Asimismo, podría denunciarse con base en el artículo 208 del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria o por analogía.

Una captura de pantalla de un tuit en fondo blanco con texto y hashtags. Abajo, una imagen de televisión con el texto EN VIVO, mostrando a dos personas sentadas
Una publicación en redes sociales exige a las autoridades de Ciudad de México que sancionen a los comunicadores Pedro Sola y Pati Chapoy por comentarios sobre crueldad animal, mientras una imagen de televisión los muestra en vivo. (X)

Polémica alcanza a Pati Chapoy

Chapoy, además de darle la razón a Sola, cuestionó la salud mental de los dueños de mascotas. “Dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”, señaló.

Pati Chapoy con blusa clara y aretes de perla, junto a una tarjeta de X con "Cuenta suspendida" y el usuario @ChapoyPaty, sobre fondo abstracto con letras
Pati Chapoy aparece junto a la notificación de "Cuenta suspendida" de su perfil @ChapoyPaty en la red social X, tras acusaciones de promover el maltrato animal. (Infobae México Especial)

La madrugada del jueves, horas después de ofrecer una disculpa pública, X suspendió la cuenta oficial de Pati Chapoy. Activistas y colectivos reaccionaron a la noticia al atribuir la decisión a una denuncia masiva contra la periodista.

Hasta el momento, la presentadora no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

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