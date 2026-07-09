Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Bonnie Tyler, con su cabello rubio característico y vestida de negro, aparece en un retrato editorial frente a la bandera de México, acompañada de un moño negro de luto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonnie Tyler murió este jueves 9 de julio en un hospital de Portugal a los 75 años, víctima de la enfermedad intestinal por la que había sido operada de emergencia en mayo en Faro, ciudad del Algarve donde residía.

“La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, indicó el comunicado publicado en su página oficial. Al momento de su muerte tenía prevista una gira por Europa de varios meses y acababa de lanzar el sencillo “Only Love”.

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La noticia abrió una oleada de recuerdos entre sus seguidores mexicanos: la única vez que pisó un escenario en el país fue el 10 de mayo de 2017, el Día de las Madres, en el Moon Palace Arena de Cancún, ante más de 2,000 personas que la esperaban desde antes de las siete de la noche.

Bonnie Tyler ensaya su canción "Believe In Me" antes de la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión 2013 en Malmö, Suecia. 15 de mayo de 2013. REUTERS/Janerik Henriksson/Scanpix Sweden

La cantante galesa, cuya voz ronca convirtió “Total Eclipse of the Heart” en una de las baladas más escuchadas de todos los tiempos —con más de mil millones de reproducciones en Spotify a principios de 2026, cuarenta y tres años después de su lanzamiento—, tuvo en México una sola fecha. Una noche en el Caribe que sus fanáticos documentaron con detalle y que la propia Tyler recordó con afecto desde el escenario.

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Así se vivió esa noche

Con puntualidad británica, las luces del Moon Palace Arena se apagaron en punto de la hora y Tyler salió al escenario con un “Hola Cancún” que desató la ovación. Arrancó con “Louisiana Rain” y desde el primer acorde quedó claro el sello que la hizo famosa: esa voz áspera y de fuerza seductora que nació por accidente cuando no guardó el reposo indicado tras una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales a finales de los años 1970.

Ataviada con chaqueta de piel negra decorada con brillantes y estoperoles, Tyler recorrió el escenario con la energía de sus entonces 65 años. Entre canción y canción se tomó tiempo para charlar con el público, reír y compartir anécdotas.

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Los boletos se vendieron a través de Ticketmaster en cuatro categorías: VIP a $3,364 pesos, Diamante a $2,630 pesos, Platino a $2,142 pesos y Oro a $1,656 pesos.

Cartel del evento de Bonnie Tylor en México. (Redes sociales)

El recinto se llenó con fanáticos de todas las edades que acompañaron a coro “Flat on the Floor” y “Holding Out for a Hero”. Tyler interpretó también el cover de Bryan Adams “Straight from the Heart” con la misma intensidad que sus propios clásicos.

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La artista cerró el concierto con cuatro temas. Primero “Turtle Blues”, “River Deep Mountain High”, una canción que, según ella misma contó esa noche, cantaba en su cuarto desde los 16 años. Después “Simply the Best”, que llegó a sus manos antes que a Tina Turner. Y como cierre, “Holding Out for a Hero”.

Días después de Cancún, Tyler continuó su gira con presentaciones en Australia. Sus fanáticos mexicanos lamentaron que la artista tuviera una sola fecha en el país. No hubo regreso.

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La voz que nació de una operación fallida

Gaynor Hopkins —su nombre real— nació en 1951 en Neath, Gales, hija de un minero y una ama de casa que criaba a seis hijos. Comenzó a cantar en la iglesia, dejó los estudios a los 16 años y trabajó en una tienda mientras intentaba abrirse paso en la música. Cambió su nombre primero a Sherene Davis para no confundirse con la también galesa Mary Hopkin, y luego adoptó definitivamente el de Bonnie Tyler tras firmar con RCA Records en 1975.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en un club ese mismo año. Destacó primero con “Lost in France” (1976) y luego con “It’s a Heartache”, su primer gran éxito mundial, que escaló hasta el cuarto puesto en el Reino Unido y el tercero en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Ambos sencillos vendieron más de seis millones de copias cada uno, entre los más vendidos de todos los tiempos.

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La cantante británica Bonnie Tyler falleció el 9 de julio de 2026 a los 75 años. (Instagram: @bonnietylerofficial)

En 1979 ganó el décimo Festival Mundial de la Canción Popular con “Sitting on the Edge of the Ocean”, al cierre de una década que dio paso a la más prolífica de su carrera. En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió “Total Eclipse of the Heart” para el álbum Faster Than the Speed of Night. La canción convirtió a Tyler en estrella internacional a los 32 años.

De Eurovisión a los duetos en francés: una carrera sin fronteras

En los años 1990 conquistó la Europa continental al unir su talento al del productor alemán Dieter Bohlen, autor de “Bitterblue” (1991). En 2003 grabó un dueto bilingüe de “Total Eclipse of the Heart” con la cantante francesa Kareen Antonn, titulado “Si demain… (Turn Around)”, que llegó al número uno en las listas de Francia.

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En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión celebrado en Suecia con la canción “Believe in Me”. Quedó en el puesto 19. Ese mismo año realizó una gira por Sudáfrica.

Tyler se autodefinía como “chica de clase obrera” y presumía de su sencillez. “Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!”, declaró al Times en 2025. Estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud, con quien pasaba parte del tiempo en el Algarve desde los años 1970.

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A lo largo de su carrera acumuló 18 álbumes de estudio, tres nominaciones a los Grammy entre 1984 y 1995, y tres nominaciones a los Brit Awards en 1977, 1984 y 1986. Fue galardonada con la distinción de Miembro del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en 2023, en reconocimiento a su trayectoria musical.