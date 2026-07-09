Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los representantes nacionales rompieron el récord de medallas de oro obtenidas en una edición con 145. (Jesús Aviles)

La delegación mexicana alcanzó en San Salvador 2023 su edición más fructífera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al sumar 353 medallas en total. Esta cifra representa su mejor desempeño desde Mayagüez 2010, cuando consiguió 384 preseas.

Con este antecedente, el objetivo para Santo Domingo 2026 es superar el récord establecido en la ciudad puertorriqueña. Para lograrlo, cada uno de los atletas de las distintas disciplinas que conforman el certamen deberán trabajar arduamente por subirse al podio en cada una de las competencias en las que participen.

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Cómo le fue a México en San Salvador 2023

Víctor Zambrano, de México, compite en los 10.000 metros, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el viernes 7 de julio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco)

La delegación mexicana obtuvo el primer lugar del medallero con 353 preseas repartidas en: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce, rompiendo un nuevo récord histórico para una representación nacional en cuanto a medallas áureas se refiere.

En cuanto al deporte que más metales produjo para México fue la natación con 45 medallas: 17 doradas, 17 platas y 11 bronces, una disciplina donde el país se ha convertido en una potencia regional pero que no ha logrado dar el paso a nivel mundial.

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Gimnasia rítmica fue otra de los deportes donde México destacó en San Salvador 2023 con un total de 14 medallas: 9 oros, 4 platas y un bronce en pruebas tanto individual, por equipo, all around, listón, aro, pelota, y más.

El tercer deporte que más preseas nos dejó fue el tiro deportivo con un total de 18. Aquí la delegación mexicana logró 10 oros, 6 platas y 2 bronces, donde México lideró las pruebas de pistola de aire 10 metros varonil y femenil, rifle de aire 10 metros, varonil, femenil y por equipo.

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Sin embargo, en este deporte ocurrió una de las mayores polémicas de los Juegos Centroamericanos cuando en redes sociales se viralizó el caso de la mexicana Alejandra Cervantes, quien por reglamento tuvo que entregar su medalla de bronce a la cubana Laina Pérez.

Sin embargo, más tarde, la deportista cubana admitió que la norma era injusta y decidió devolverle la presea.

Esto ocurrió debido a que el reglamento de Centro Caribe Sports para San Salvador 2023 establece que un mismo país no puede quedarse con las tres medallas en una misma prueba y en la final de tiro deportivo (10 metros pistola de aire), las mexicanas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes lograron los tres primeros lugares.

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Aunque las tres subieron al podio durante la premiación, la organización retiró el bronce a Cervantes para entregarlo a la representante cubana.

Finalmente, otros deportes que aportaron una gran cosecha de medallas fueron: gimnasia artística (13), ciclismo de pista y remo (12), 10 en tiro con arco, 9 en natación aguas abierta, natación artística, clavados, boliche y raquetbol y 7 en bádminton, triatlón y pentatlón moderno.

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Siguientes desafíos

Miguel de Lara, de México, compite en los 200 metros pecho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, el jueves 29 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco)

Sobre lo que viene en puerta para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Jefe de Misión del Equipo Mexicano, Mario García de la Torre comentó en entrevista para la Revista Proceso que la actuación conseguida en 2023, aumenta directamente las exigencias para esta nuevamente edición:

“La exigencia para la próxima delegación que compita en República Dominicana será mayor; la propia sociedad les va a pedir más. Si en esta edición se ganaron 145 oros, les van a exigir al menos uno más. Así es el deporte de alto rendimiento: siempre demanda más y es difícil alcanzar la satisfacción completa, porque siempre hay nuevas metas”.

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