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“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

El viajero conocido como ‘Alan x el mundo’ recibió una ola de comentarios negativos

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Alan Estrada asistió a Qatar 2022 (Foto: Instagram/@alanxelmundo)
Alan Estrada asistió a Qatar 2022 (Foto: Instagram/@alanxelmundo)

El influencer y viajero Alan Estrada provocó revuelo en redes sociales tras compartir su pronóstico para el Mundial 2026.

Sus comentarios sobre la final y el posible ganador desataron una ola de reacciones entre usuarios de X, quienes no tardaron en responderle con críticas y bromas sobre su predicción.

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El tuit que originó la polémica

El 7 de julio, Alan Estrada publicó en X:

“Les adelanto el mundial. Francia gana. Ya podemos regresar en paz a la vida normal. Alan vidente.”.

El mensaje, que pretendía ser un pronóstico relajado y en tono de humor, rápidamente se viralizó y generó todo tipo de respuestas.

La FIL Guadalajara, supuestamente, censuró un acto de Drag Queens y como consecuencia Alan Estrada canceló su participación
Alan Estrada canceló su participación en la FIL Guadalajara

Algunos usuarios lo tomaron en broma, mientras otros consideraron que su comentario era una especie de “maldición” para la selección francesa.

Entre las respuestas más destacadas, una usuaria escribió:

“Pensar que en casa mirábamos tus viajes, y cuando viniste a Argentina, no estamos cerca de Baires para intentar conocerte en persona, pero jamás pensamos que nos tuvieras ese odio… Una lástima”.

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El tono de algunos mensajes se tornó más serio, acusando a Alan de preferencia o incluso de desprecio hacia Argentina.

Ciertas menciones señalaban:

  • Mucho odio de los mexicanos hacia los argentinos.
  • No conocés realmente el espíritu argentino.Yo que Uds. me llamaría al silencio, pésimos perdedores y peores anfitriones
4 de julio de 2026; Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.; El delantero francés Michael Olise (11) en acción contra Paraguay durante un partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Filadelfia. Crédito obligatorio: Bill Streicher-Imagn Images
4 de julio de 2026; Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.; El delantero francés Michael Olise (11) en acción contra Paraguay durante un partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Filadelfia. Crédito obligatorio: Bill Streicher-Imagn Images

La respuesta de Alan Estrada a las críticas

Ante la intensidad de las reacciones, Alan Estrada respondió:

“¿Cuál odio? Amo Argentina, pero Francia está potente. Relájense un xhingo”. Con este mensaje, el creador de contenido buscó aclarar que no tenía nada en contra de la afición argentina y que su pronóstico era solo un comentario deportivo.

La situación evidenció la sensibilidad de los aficionados en redes sociales durante el Mundial y cómo una simple predicción puede detonar debates, bromas y hasta reclamos personales.

falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez
ATLANTA (EE.UU.), 07/07/2026.- El defensa argentino Lisandro Martínez pelea un balón ante el centrocampista egipcio Marwan Attia (i) durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en el Atlanta Stadium. EFE/ Alberto Boal

El episodio dejó claro que, en pleno torneo, cualquier opinión puede escalar rápidamente y convertirse en tema de conversación nacional.

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