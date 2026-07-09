“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

El influencer y viajero Alan Estrada provocó revuelo en redes sociales tras compartir su pronóstico para el Mundial 2026.
Sus comentarios sobre la final y el posible ganador desataron una ola de reacciones entre usuarios de X, quienes no tardaron en responderle con críticas y bromas sobre su predicción.
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El tuit que originó la polémica
El 7 de julio, Alan Estrada publicó en X:
“Les adelanto el mundial. Francia gana. Ya podemos regresar en paz a la vida normal. Alan vidente.”.
El mensaje, que pretendía ser un pronóstico relajado y en tono de humor, rápidamente se viralizó y generó todo tipo de respuestas.
Algunos usuarios lo tomaron en broma, mientras otros consideraron que su comentario era una especie de “maldición” para la selección francesa.
Entre las respuestas más destacadas, una usuaria escribió:
“Pensar que en casa mirábamos tus viajes, y cuando viniste a Argentina, no estamos cerca de Baires para intentar conocerte en persona, pero jamás pensamos que nos tuvieras ese odio… Una lástima”.
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El tono de algunos mensajes se tornó más serio, acusando a Alan de preferencia o incluso de desprecio hacia Argentina.
Ciertas menciones señalaban:
- Mucho odio de los mexicanos hacia los argentinos.
- No conocés realmente el espíritu argentino.Yo que Uds. me llamaría al silencio, pésimos perdedores y peores anfitriones
La respuesta de Alan Estrada a las críticas
Ante la intensidad de las reacciones, Alan Estrada respondió:
“¿Cuál odio? Amo Argentina, pero Francia está potente. Relájense un xhingo”. Con este mensaje, el creador de contenido buscó aclarar que no tenía nada en contra de la afición argentina y que su pronóstico era solo un comentario deportivo.
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La situación evidenció la sensibilidad de los aficionados en redes sociales durante el Mundial y cómo una simple predicción puede detonar debates, bromas y hasta reclamos personales.
El episodio dejó claro que, en pleno torneo, cualquier opinión puede escalar rápidamente y convertirse en tema de conversación nacional.
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