Hijo de Héctor Cuén denuncia silencio de la FGR a casi dos años del asesinato de su padre a manos de Los Chapitos

Héctor Melesio Cuén Díaz fue vinculado a proceso. (X/@azucenau)

Héctor Melesio Cuén Díaz denunció este viernes que la Fiscalía General de la República no se ha comunicado con su familia desde el asesinato de su padre, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio de 2024. El hijo del político sinaloense envió un mensaje al programa Por la Mañana, de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, para hacer pública esa falta de respuesta.

“Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones”, escribió Cuén Díaz en el texto presentado por Gómez Leyva. La denuncia llega a casi dos años de un crimen que desató una cadena de revelaciones sobre los vínculos entre el narcotráfico y la política sinaloense.

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De acuerdo con el anuncio, la familia no solo exige información: también fija una postura de colaboración con las autoridades. “Nosotros hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de las instituciones y de los tiempos de la investigación”, precisó Cuén Díaz en el mismo escrito.

El hijo del exrector añadió que la familia exhorta “respetuosamente a las autoridades a que haya una respuesta pronta y que se mantenga informada a la familia sobre los avances del caso”. La petición combina la presión pública con el reconocimiento formal de los procesos institucionales.

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La Fiscalía busca ejecutar una orden de aprehensión contra Héctor Melesio Cuén Díaz. (X/@HectorMelesio_)

Lo que la FGR sí confirmó sobre el crimen

La FGR ya estableció, mediante pruebas hemáticas, que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, y no en una gasolinera de la comunidad de La Presita, como sostuvo inicialmente la Fiscalía estatal de Sinaloa. La sangre del exrector fue hallada en ese predio, lo que derrumbó la versión oficial del asalto.

La Fiscalía estatal, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, presentó un video del supuesto crimen en la gasolinera que acumuló múltiples inconsistencias: no tenía sonido, los empleados del lugar declararon no haber escuchado disparos y el chofer de Cuén se contradijo en sus declaraciones. Quiñónez renunció al cargo en septiembre de 2024.

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Según las investigaciones, el cuerpo de Cuén Ojeda presentaba un hematoma severo en la cabeza y cuatro disparos en las piernas. Sin embargo, versiones periodísticas apuntaron a que la causa real de muerte fue asfixia por ahorcamiento tras tortura.

La decisión de incinerar el cuerpo sin agotar las pruebas forenses fue cuestionada por peritos y periodistas en Sinaloa. Ese paso irreversible limitó la posibilidad de obtener evidencia adicional sobre las circunstancias exactas de la muerte.

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Urna con las cenizas de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Facebook/Héctor Melesio Cuén Díaz)

La FGR atrae el caso y descarta al gobernador

La FGR atrajo la investigación y citó a declarar a todos los funcionarios estatales que intervinieron en la atención inicial del crimen. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reconoció que el caso había quedado por completo fuera del alcance de la Fiscalía de Sinaloa.

En mayo de 2026, la FGR aclaró que la carpeta del homicidio de Cuén Ojeda “no está archivada ni suspendida” y que las investigaciones continúan activas. La institución también precisó que la investigación no vincula al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el asesinato, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló el 29 de abril de 2026 por presuntos vínculos con Los Chapitos.

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La carta de El Mayo y la reunión que nunca terminó

Ismael “El Mayo” Zambada narró en una carta, difundida por su abogado en agosto de 2024, que Joaquín Guzmán López lo convocó a la finca Huertos del Pedregal para mediar en el conflicto entre Cuén Ojeda y Rocha Moya. Al llegar, Zambada saludó brevemente al exrector y, poco después, fue emboscado, encapuchado y trasladado por la fuerza hasta El Paso, Texas.

El cofundador del Cártel de Sinaloa afirmó en esa carta que Cuén Ojeda fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado. Rocha Moya negó haber asistido a la reunión y sostuvo que ese día se encontraba de viaje en Estados Unidos; a la fecha, ninguna autoridad mexicana lo ha citado a declarar.

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El programa fue transmitido en vivo por YouTube. Crédito: Youtube - Héctor Melesio Cuén Ojeda

No obstante, una investigación de El Universal documentó que Rocha Moya y Cuén Ojeda pasaron de aliados a enemigos abiertos después de que el exsecretario de Salud de Sinaloa expuso un presunto modelo de corrupción que involucraría a los hijos del gobernador, a contratistas y a otros funcionarios del gobierno estatal. Esa ruptura fue, según la carta de Zambada, el motivo central de la reunión convocada en el rancho.

Ambos políticos nacieron en Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio serrano donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán. La disputa entre ellos se extendió durante años y tuvo como eje el control de la UAS y las estructuras electorales del estado.

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Quién era Héctor Melesio Cuén Ojeda

Cuén Ojeda nació el 25 de octubre de 1955 en Badiraguato y dedicó gran parte de su vida a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde fue rector entre 2005 y 2009. Desde ese cargo consolidó una red de influencia que le permitió operar como uno de los factores políticos más relevantes de Sinaloa.

En 2011 asumió la presidencia municipal de Culiacán y entre 2013 y 2016 fue diputado local. Fundó el Partido Sinaloense, una organización de alcance estatal que le otorgó autonomía frente a los partidos nacionales y capacidad para negociar alianzas. Al momento de su muerte, estaba a punto de asumir una diputación federal ganada bajo la coalición PRI-PAN-PRD-PAS.

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Juan Pardinas acusa que las pruebas médicas de Héctor Melesio Cuén Ojeda fueron alteradas. (Anayeli Tapia/Infobae)

La reactivación del caso en 2026

En mayo de 2026, el periodista Rubén Mosso reveló en Milenio que la FGR habría reactivado dos investigaciones: el homicidio de Cuén Ojeda y la presunta narcoelección de Sinaloa de 2021, en la que el Cártel de Sinaloa habría operado a favor de la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura. La FGR no confirmó los reportes de forma oficial.

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya, publicada días antes, le dio nueva relevancia al expediente. El exgobernador permanece con licencia del cargo y, según los reportes, no ha sido citado a declarar ni siquiera como testigo en ninguna de las dos investigaciones.