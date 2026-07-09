Noroña quiere volver a ser presidente del Senado, pero Ignacio Mier le cierra la puerta a sus aspiraciones

Noroña ha confirmado sus aspiraciones para postularse a la presidencia del Senado de la República. (Crédito: Facebook)

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña anunciara que tiene aspiraciones para volver a ser el presidente del Senado de la República, surgieron reacciones inmediatas tanto al interior de Morena como entre integrantes de otras bancadas, ya que su periodo en el primer año de la LXVI Legislatura se tornó polémico.

El propio Noroña reconoció que su camino no será sencillo. “No, no creo que tenga el apoyo, no”, admitió el senador, quien también adelantó que, antes de tomar una decisión definitiva, necesita dialogar con sus compañeras y compañeros para conocer si ven con simpatía su posible regreso.

PUBLICIDAD

Aun así, advirtió que las acusaciones por violencia política de género podrían usarse para bloquear su candidatura: “Van a empezar a alegar: ‘Es misógino, lo acaban de sancionar por violencia política de género’”.

En este contexto, la confirmación reciente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz, complica aún más sus aspiraciones, ya que podría quedar inscrito en el durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

PUBLICIDAD

Crédito: CanalCongreso

El senador comunicó que apelará la resolución, buscando mantener sus posibilidades de contender por la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo legislativo.

Ignacio Mier le pone freno a las aspiraciones de Noroña

Mientras en Morena varios legisladores muestran interés por la presidencia de la Mesa Directiva, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue tajante al recordar que la decisión se tomará hasta agosto. “Será una distinción presidir la Mesa Directiva, pero los tiempos están establecidos con precisión”, subrayó el legislador, quien además recalcó que la actual presidenta es Laura Itzel Castillo.

PUBLICIDAD

Mier reiteró que la elección se realizará durante la plenaria del grupo parlamentario, donde buscarán el consenso entre todos los legisladores. Aunque reconoció que expresar aspiraciones es legítimo en política, advirtió con ironía: “A los que se destapan luego les da pulmonía”.

Consultado sobre la posibilidad de que Fernández Noroña repita en el cargo, Mier descartó esa opción y explicó que la decisión no solo corresponde a Morena, sino también a sus aliados parlamentarios. “Tenemos que buscar el consenso y el acuerdo con nuestros aliados, para garantizar la buena conducción de los trabajos en el Pleno y una responsabilidad institucional”, detalló.

PUBLICIDAD

Ignacio Mier descarta reelección de Noroña en el Senado.

Otros senadores no estarían de acuerdo con postular al polémico senador

La candidatura de Noroña también enfrenta resistencias internas y externas. El senador morenista Manuel Huerta manifestó que no apoyan la reelección en la Mesa Directiva, por principios y no por motivos personales: “No estamos por la reelección, si fuera su primera vez quizá”.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, fue incluso más crítico, ya que consideró que la presidencia de Noroña generó desacuerdos y problemas en el pasado, y planteó dudas sobre su elegibilidad tras la sanción por violencia política de género.

PUBLICIDAD

El morenista Oscar Cantón Zetina no descartó que el Partido Verde pueda ser incluido en la negociación, resaltando la alianza entre fuerzas políticas. Por su parte, Higinio Martínez señaló que cualquier decisión deberá pasar por el voto y la opinión de más de 60 senadores de Morena, y confirmó que él también buscará la presidencia.

El proceso para elegir la presidencia del Senado de la República comenzará en agosto.(EFE/ Mario Guzmán)

El proceso formal iniciará en agosto y, hasta entonces, las distintas corrientes internas seguirán negociando.

Así es el proceso para elegir a la presidencia del Senado

La presidencia del Senado de la República se define cada año legislativo por medio de una votación secreta por cédula en el Pleno. Para ser designado, el candidato debe reunir la mayoría absoluta de los votos de los senadores presentes.

PUBLICIDAD

La Mesa Directiva se compone de:

Un presidente

Tres vicepresidentes

Cuatro secretarios

Todos los integrantes son elegidos por mayoría absoluta y pueden ser reelectos para el ejercicio de un año legislativo. El proceso está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General y suele concretarse durante la plenaria de inicio de periodo, donde los grupos parlamentarios presentan sus propuestas y buscan consensos.

PUBLICIDAD