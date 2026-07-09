Fernández Noroña defiende sus críticas a Grecia Quiroz: “Ahora resulta que no puedo responderle a una mujer”

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, durante una conferencia de prensa, el pasado 07 de julio. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se manifestó en desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que lo obliga a inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tras el fallo que determinó que incurrió en este tipo de violencia contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

En un video difundido en plataformas digitales, el legislador cuestionó los alcances de la resolución y defendió sus declaraciones previas como parte de un debate político legítimo.

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Este video documenta una sesión virtual oficial con la participación de varias personas. Se observa un formato de videollamada con múltiples participantes en pantallas individuales. El logotipo de TEEMICH es visible en la esquina superior izquierda. Amelí Gissel Navarro Lepe es identificada como Magistrada Presidenta. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en una ventana separada, proporcionando accesibilidad. Los participantes se encuentran en entornos de oficina con estanterías y elementos decorativos.

“¿Dónde está la violencia política de género?”: Noroña

De acuerdo con la grabación, Fernández Noroña planteó lo siguiente:

“¿Dónde está la violencia política de género? Ahora resulta que uno no puede responderle a una mujer que se dedica a la política porque es violencia política de género.”

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El senador distinguió entre lo que, a su juicio, constituye un debate político y lo que consideraría violencia de género:

“No, cuando quieras obstruir su camino, cuando quieras discriminarla, cuando quieras descalificarla por su condición de mujer, esa es violencia política de género.”

Fernández Noroña también cuestionó que se calificara como violencia de género su señalamiento sobre una supuesta ambición política de Quiroz, y argumentó que se trata de un intercambio entre adultos dedicados a la política. Como parte de su defensa, mencionó la toma del Congreso de Michoacán y la declaración de “persona non grata” hacia la alcaldesa, hechos que —dijo— no han sido señalados como violencia política de género en contra de otros actores involucrados.

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El morenista señala que la conducta se configura cuando se busca obstruir, discriminar o descalificar a una contendiente por su condición femenina, y no por responder a una interlocutora que participa en política

El contexto: la resolución del TEEM

El pasado 6 de julio, el TEEM determinó, por unanimidad de sus cinco magistraturas, que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género en perjuicio de Quiroz, a partir de expresiones emitidas en transmisiones en vivo y desde la tribuna del Senado tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de Quiroz.

Entre las sanciones establecidas en el expediente TEEM-PES-VPMG-005/2026 se encuentran:

Ofrecer una disculpa pública .

Ser inscrito, durante seis meses, en el registro nacional y estatal de personas sancionadas por este tipo de violencia.

Acreditar un curso de capacitación en la materia, con costo a cargo del senador.

Cumplir medidas de reparación integral en favor de la denunciante.

La diputada Guadalupe Mendoza exige disculpa pública de Fernández Noroña por comentarios misóginos hacia la alcaldesa de Uruapan. Crédito: Cámara de Diputados

La resolución puede ser impugnada

Se trata de una determinación de primera instancia, por lo que Fernández Noroña tiene la posibilidad de recurrirla ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, eventualmente, ante la Sala Superior. Hasta el momento, el senador ha sostenido públicamente que sus expresiones corresponden a críticas de índole política y ha rechazado haber incurrido en misoginia u hostigamiento.

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Grecia Quiroz, por su parte, ha señalado previamente su intención de buscar la candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027.