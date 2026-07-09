Operativos de seguridad en la CDMX seguirán activos por el Mundial 2026: ¿Cuándo terminarán?

Autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad en los últimos partidos del Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

México terminó su participación en la Copa Mundial 2026, las tres ciudades sedes concluyeron con sus actividades en la agenta del torneo de la FIFA. El último partido que albergó el país fue en la Ciudad de México con el duelo de octavos de de final del Tricolor ante Inglaterra.

Desde el 11 de junio —día de la inauguración— hasta el pasado 5 de julio, las autoridades estatales en coordinación con el gobierno federal emprendieron una serie de acciones y operativos para garantizar la seguridad de los miles de fanáticos nacionales e internacionales. Particularmente en la CDMX se reforzaron las estrategias por las concentraciones masivas con en el Ángel de la Independencia.

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Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada de la competencia, autoridades capitalinas aseguraron que continuarán con los operativos de seguridad. El Gobierno de la Ciudad de México mantendrá el dispositivo en corredores turísticos y en los ocho festivales futboleros que siguen en operación, incluido el FIFA Fan Fest del Zócalo, con el objetivo de resguardar a visitantes nacionales y extranjeros que permanecen en la capital.

¿Cuándo concluyen los operativos de seguridad en la CDMX por el Mundial 2026?

¿Cuándo concluyen los operativos de seguridad en la CDMX por el Mundial 2026? (Jefatura Gobierno CDMX)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México César Cravioto explicó que el operativo seguirá activo pese a que ya no habrá partidos del torneo en la capital ni encuentros de México. En una charla con la prensa durante un evento público compartió que la ciudad aún recibe visitantes que continúan en actividades del ambiente mundialista.

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“Seguimos con los operativos, todos los corredores que definimos para dar mayor seguridad a los visitantes, sobre todo, aun cuando ya no hay partidos en la ciudad, sigue habiendo muchos visitantes nacionales y extranjeros, seguimos atendiendo los puntos de los festivales futboleros. Acuérdense que está el del Zócalo y hay siete más en la ciudad que pasan todos los partidos del Mundial”, recordó.

César Cravioto señaló que el Gobierno capitalino no relajará las medidas de vigilancia en esta etapa del torneo. Indicó que las fases finales suelen atraer una alta afluencia de aficionados, incluso cuando la selección anfitriona ya no participa.

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El dispositivo se mantiene en corredores turísticos definidos por las autoridades, el festival del Zócalo y otros espacios donde se concentran visitantes. En total, siguen en operación ocho festivales futboleros en la ciudad. El funcionario indicó que las autoridades ya preparan el operativo para los partidos decisivos del Mundial 2026.

Reforzarán seguridad en CDMX para la final del Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

Reforzarán seguridad en CDMX para la final del Mundial 2026

Por otra parte, las autoridades señalaron que las semifinales y la Final podrían generar nuevas concentraciones de personas en distintos puntos de la capital.

“Nos tenemos que preparar para partidos que van a tener mucho jale con la gente, que seguramente serán las semifinales y, por supuesto, la final, entonces nosotros no bajamos la guardia y seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo en la ciudad”, indicó.

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Respecto a la posibilidad de instalar pantallas gigantes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, Cravioto dijo que esa alternativa todavía no está definida. Explicó que esa opción se pensó originalmente para los partidos de la Selección Mexicana.

El secretario hizo estas declaraciones tras la entrega de la Casa de las 3R en Xochimilco. Ahí puntualizó que ya no se esperan grandes celebraciones en la ciudad por el Mundial, aunque sí prevén buena concurrencia para las semifinales y la final de la Copa del Mundo.

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