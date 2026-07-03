México

Punta Xen, Campeche: la playa más tranquila del Caribe mexicano que casi nadie conoce

La playa de Punta Xen, ubicada en Champotón, Campeche, destaca por su acceso gratuito, precios orientativos para hospedaje y transporte en 2026, así como actividades de ecoturismo, liberación de tortugas y gastronomía regional campechana

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Vista aérea de una ciudad costera con edificaciones, un río que desemboca en el mar, un puente y el sol anaranjado en el horizonte
A diferencia de otros destinos del Caribe mexicano, aquí los servicios son básicos: palapas, sombra natural y pequeños restaurantes familiares (Gobierno de Campeche/ Redes sociales)

Punta Xen, en el municipio de Champotón, Campeche, es una de las playas menos masificadas del litoral mexicano: arena blanca, aguas turquesas de oleaje suave y más de 2 kilómetros de costa sobre el Golfo de México. Su nombre proviene del maya y significa “Punta del Mar”. En 2026, el concurso Lo Mejor de México la nominó en la categoría de Mejor Playa del país.

A diferencia de otros destinos del Caribe mexicano, aquí los servicios son básicos: palapas, sombra natural y pequeños restaurantes familiares. Eso, precisamente, es lo que la distingue.

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Qué hacer

El oleaje tranquilo hace de Punta Xen una playa apta para nadar en familia. Los más de 2 kilómetros de costa permiten caminatas sin aglomeraciones. En el agua, la oferta incluye esnórquel, buceo, kayak, windsurf y pesca deportiva.

Durante la temporada alta, guías locales organizan paseos en lancha hacia mar abierto, donde es posible avistar delfines. Bajo la superficie, praderas submarinas y planicies arrecifales albergan peces, moluscos y crustáceos.

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Tortugas marinas y ecoturismo

Entre abril y septiembre, los visitantes pueden presenciar la liberación de crías al mar. (REUTERS/Tomas Bravo)
Entre abril y septiembre, los visitantes pueden presenciar la liberación de crías al mar. (REUTERS/Tomas Bravo)

Punta Xen y su entorno concentran hasta 11 campamentos tortugueros dedicados a la protección de la tortuga de carey, especie en peligro crítico de extinción, con uno ubicado directamente en la playa. Entre abril y septiembre, los visitantes pueden presenciar la liberación de crías al mar.

La vegetación densa que bordea la costa funciona como corredor para aves migratorias: águilas pescadoras, garzas, patos y flamencos. La cercanía con la Laguna de Términos suma avistamiento de cocodrilos y manatíes para quienes extienden el recorrido.

Gastronomía

Persona de espalda con gorra roja y camisa roja lleva bandeja metálica con comida frita, salsas, limas, aguacate y repollo en una playa
Cóctel de camarón, ceviche, pescado frito al estilo del litoral y pámpano asado, preparados con la captura del día. (Gobierno de Campeche/ Redes sociales)

Los restaurantes de la zona son establecimientos familiares con cocina campechana: cóctel de camarón, ceviche, pescado frito al estilo del litoral y pámpano asado, preparados con la captura del día.

El coco relleno de mariscos es una preparación local característica de la región.

Precios de referencia

Tres palmeras, varios puestos de venta con techos de palma, edificios de fachada blanca, un letrero de café, un cartel de bebidas y alimentos, cielo con nubes
Puestos comerciales con techos de palapa y palmeras delinean una calle bajo un cielo con nubes. (Gobierno de Campeche/ Redes sociales)

El acceso a la playa es gratuito. Los demás costos orientativos, con datos de plataformas de reserva de 2025–2026:

Traslados:

Autobús Campeche–Pixtún: entre $130 y $230 MXN por persona.

Taxi desde Pixtún a Punta Xen: entre $85 y $350 MXN.

Taxi directo desde Campeche: entre $950 y mil 200 MXN.

Automóvil propio (gasolina estimada): entre USD 9 y USD 14 por trayecto.

Hospedaje en la región:

Hotel 3 estrellas en Campeche, temporada baja: desde $422 MXN por noche.

Precio promedio entre semana: mil 392 MXN.

Precio promedio fin de semana: mil 838 MXN.

Temporada baja (octubre): caídas de hasta 45% respecto al precio máximo.

Temporada alta (junio): promedio de 2 mil 188 MXN por noche.

Opciones en Champotón vía plataformas de alquiler vacacional oscilan entre $568 MXN y 2 mil 325 MXN por noche con impuestos incluidos. Los platillos en restaurantes de playa se ubican entre $80 y $250 MXN por persona.

Cómo llegar

Vista aérea de un mar con olas, un cielo con nubes, una playa con arena y rocas, palmeras, varias estructuras en la arena y un camino
Sin vehículo propio, la opción es tomar un autobús desde Campeche hasta Pixtún —cuatro salidas diarias, entre una hora 30 minutos y una hora 50 minutos— y completar el tramo final en taxi o mototaxi. (Gobierno de Campeche/ Redes sociales)

Desde la ciudad de Campeche, la ruta más directa es la carretera federal 180 hacia Champotón. Al llegar a esa cabecera municipal, se toma el desvío indicado hacia Punta Xen por carretera local. El trayecto total cubre 92 kilómetros y toma entre una hora 10 minutos y una hora 25 minutos en automóvil.

Sin vehículo propio, la opción es tomar un autobús desde Campeche hasta Pixtún —cuatro salidas diarias, entre una hora 30 minutos y una hora 50 minutos— y completar el tramo final en taxi o mototaxi.

Desde otras ciudades: 194 kilómetros desde Mérida, 212 kilómetros desde Ciudad del Carmen y mil 140 kilómetros desde la Ciudad de México. El estado cuenta con aeropuertos internacionales en la capital campechana y en Ciudad del Carmen.

Lo que conviene saber antes de ir

Un cuerpo de agua verde azulado se extiende junto a una orilla con densa vegetación verde, bajo un cielo azul con nubes blancas y una torre lejana
La vía de acceso está en condiciones adecuadas y es transitable de día. Salir temprano desde Campeche permite aprovechar la jornada completa, dado que los establecimientos de playa no operan en horario nocturno. (Gobierno de Campeche/ Redes sociales)

Los servicios en playa son básicos y el pago en efectivo es la única modalidad disponible en la zona. No hay cajeros automáticos en Punta Xen, por lo que se recomienda llevar dinero suficiente desde Champotón o la capital del estado.

La vía de acceso está en condiciones adecuadas y es transitable de día. Salir temprano desde Campeche permite aprovechar la jornada completa, dado que los establecimientos de playa no operan en horario nocturno.

Para quienes combinan la visita con ecoturismo de interior, el Cenote Miguel Colorado —también en la región de Champotón— ofrece kayak y tirolesa. Es una parada viable en la misma ruta sin desvíos mayores.

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