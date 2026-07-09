México

Feria del Dulce Cristalizado 2026: con actividades para toda la familia, Xochimilco se llenará de sabor y tradición

El evento se realiza en la Plaza Cívica Lázaro Cárdenas, accesible desde el Tren Ligero en Xochimilco o el Metro Tláhuac, con rutas de camión que conectan al pueblo durante toda la jornada de la feria

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Dulces típicos mexicanos
(Gobierno de México)

La Feria del Dulce Cristalizado celebra su edición 45 en Xochimilco durante diez días de gastronomía tradicional, con lucha libre y música en vivo aún por confirmar y entrada gratuita en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca.

Más de 150 familias productoras reunirán en un solo espacio más de 200 variedades de dulces elaborados con técnicas artesanales de cristalización. Entre las opciones más conocidas están camotes, calabazas, cocadas, borrachitos, palanquetas y obleas.

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El evento se realizará del 18 al 27 de julio de 2026 en la Plaza Cívica Lázaro Cárdenas, dentro de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

Flyer multicolor de lucha libre con once fotos de luchadores enmascarados y nombres, cartelera de combates, fecha, lugar y logo de radio
Un flyer promociona la cartelera del evento de lucha libre en Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, programado para el 22 de julio de 2026 con entrada libre. (Carteles promocionales que circulan en redes sociales)

Más de 200 variedades y 150 familias productoras

La feria también ofrece sabores poco convencionales: nopal, zanahoria, cebolla, jitomate e incluso chile cristalizado forman parte del catálogo que los visitantes podrán degustar y adquirir directamente de los productores.

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Una tradición que arrancó en 1982

La primera edición se celebró en mayo de 1982 por iniciativa de los sacerdotes del pueblo, bajo la coordinación del profesor Humberto Aguirre López. Desde entonces, el evento se realiza cada año junto con la fiesta patronal de la comunidad.

La práctica de elaborar dulces en Santa Cruz Acalpixca tiene raíces prehispánicas: los habitantes combinaban frutas, semillas y miel para preparar golosinas. Con la llegada de la caña de azúcar durante la Colonia, la técnica de cristalización se perfeccionó y se transmitió de generación en generación hasta consolidar a esta comunidad como uno de los referentes nacionales del dulce artesanal.

Lucha libre y concierto, los platos fuertes del programa

Según publicaciones difundidas en Instagram por la cuenta Enfoque Deportivo 2025, el miércoles 22 de julio a las 16:00 horas se realizará una función de lucha libre con entrada libre en el predio de la feria.

La lucha estelar enfrentará a Caricia, Hijo de Ciclón Ramírez y Manos de Seda contra Hijo de Brazo de Plata, Cobra Hermoso y Sombra Verde. La conducción especial estará a cargo de David García, “El Pato”.

La lucha semifinal pondrá a El Márquez Jr. e Hijo de Carta Brava frente a Mimo Dart y Malévolo. En la segunda lucha, Dragón del Sur y Golden Falcón se medirán contra Poder Negro y Tenebroso Jr. La primera lucha del programa será Destello vs. Jaguar, con El Chipiturco como árbitro.

Un cartel de la feria difundido en Instagram por la propia artista anuncia la presentación de la cantante Yoss Beth para el domingo 26 de julio a las 13:00 horas, también con entrada libre en Santa Cruz Acalpixca.

Otras actividades aún por confirmar conviene consultar directamente en los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura de la CDMX

Póster de evento que muestra a una mujer con micrófono, dulces cristalizados, trajineras en canal y una iglesia. Incluye texto sobre la feria
Un cartel anuncia la Feria del Dulce Cristalizado 2026 en Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, con la presentación de la cantante Yoss Beth. (Carteles promocionales que circulan en redes sociales)

Cómo llegar a Santa Cruz Acalpixca

Desde el Tren Ligero, hay que llegar hasta el centro de Xochimilco, caminar al embarcadero Fernando Celada y tomar un camión con destino a Tulyehualco; la parada es Santa Cruz Acalpixca.

La otra ruta parte del Metro Tláhuac (Línea 12): un camión a Tulyehualco y luego transbordo hacia Xochimilco, solicitando bajar en Santa Cruz Acalpixca. El Museo Arqueológico de Xochimilco y los lavaderos tradicionales del pueblo sirven como puntos de referencia.

Lo que han dejado las ediciones anteriores

Desde sus primeras ediciones, el comité organizador calificó la presentación y calidad de los productos; los tres primeros lugares recibían diplomas, medallas y utensilios para la elaboración de dulces, según registra el sitio eldulce.mex.tl.

Esa competencia temprana impulsó la creatividad de los artesanos. Lo que en 1982 se limitaba a calabaza, chilacayote, coco, jalea, dulce de leche, palanqueta de cacahuate, pepita e higos, fue ampliándose con el tiempo hacia productos como chiles rellenos, jitomate y betabel cristalizados, que dieron proyección nacional e internacional a Santa Cruz Acalpixca.

En la edición 36, celebrada en 2016, ya participaban más de 100 familias productoras. Para la edición 41, en 2023, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, confirmó la participación de elencos artísticos para toda la familia.

Qué esperar en la edición 45

Los visitantes podrán recorrer los puestos de las familias productoras, probar muestras y comprar directamente a los artesanos. El horario del evento es de 12:00 a 23:00 horas durante los diez días que dura la feria.

Además de la degustación, la programación contempla espectáculos culturales, presentaciones artísticas, la función de lucha libre del 22 de julio y el concierto de Yoss Beth el 26 de julio. Se recomienda llevar dinero en efectivo, ya que los productores venden sus productos directamente en sus stands.

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