Bahía de San Carlos, la playa sonorense donde las montañas caen al mar y el turismo masivo aún no llegó

El Cerro Tetakawi, una formación rocosa característica del Sector Bahía, se eleva sobre las aguas calmas al recibir la luz dorada del atardecer. (Ayuntamiento de Guaymas, Sonora/ Rada SC)

San Carlos Nuevo Guaymas, el Pueblo Mágico de Sonora donde el Desierto Sonorense termina abruptamente en el Mar de Cortés, ofrece una de las geografías costeras más singulares de México: sierras volcánicas que descienden directo al agua, playas de arena blanca sin oleaje y una biodiversidad marina que Jacques Cousteau bautizó como “el acuario del mundo.”

A diferencia de los grandes corredores del Pacífico mexicano, San Carlos no tiene hoteles todo incluido ni cadenas de restaurantes internacionales. Lo que tiene es una bahía protegida, 30 especies de mamíferos marinos frente a sus costas y una vida cotidiana que aún gira en torno a la pesca, no al turismo de masas.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Turismo (Sectur) le otorgó el nombramiento de Pueblo Mágico el 26 de junio de 2023, convirtiéndolo en el cuarto municipio sonorense con esa distinción, junto con Álamos, Magdalena de Kino y Ures.

Cómo llegar

México tiene 17 estados con salida al mar, Sonora es uno de ellos. Crédito: FB, Fabian Alvarado

San Carlos se ubica a 390 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, a 20 kilómetros de Guaymas y a 120 kilómetros de Hermosillo.

La ruta más común desde la Ciudad de México es volar al Aeropuerto Internacional de Hermosillo (HMO) y continuar por carretera hasta el destino, trayecto de aproximadamente una hora y media en auto. Desde Hermosillo hay transporte terrestre regular hacia Guaymas, y desde ahí taxis o servicios de traslado hasta San Carlos.

PUBLICIDAD

Quienes viajan desde el norte del país o desde Estados Unidos pueden llegar en auto por la Federal 15, con acceso directo desde Guaymas.

El Cerro Tetakawi y el Mirador Oceánico

El símbolo del destino es el Cerro Tetakawi, una formación volcánica de 200 metros de altura con dos cimas que, en lengua yaqui, dan nombre al cerro. Es el punto de referencia visual desde cualquier punto de la bahía y uno de los sitios de senderismo más demandados del noroeste de México.

PUBLICIDAD

Existen dos rutas para ascenderlo. Las agencias locales recomiendan contratar guía certificado, ya que el terreno es irregular y el calor del desierto sonorense puede ser extremo en verano.

A pocos kilómetros del centro, el Mirador Oceánico —habilitado por el gobierno estatal con estacionamiento, sanitarios y locales comerciales— ofrece una panorámica que combina en un solo encuadre playas, islas, cañones y la cumbre partida del Tetakawi. National Geographic ha destacado esta vista como una de las mejores vistas oceánicas del mundo.

PUBLICIDAD

México tiene 17 estados con salida al mar, Sonora es uno de ellos. Crédito: FB, Fabian Alvarado

Las playas: sin oleaje fuerte, sin multitudes

Todas las playas de San Carlos son de acceso público gratuito, conforme a la legislación federal que declara los primeros 20 metros desde la marea alta como zona de uso irrestricto.

Playa Los Algodones es la más emblemática. Sus dunas de arena fina —cuya textura recuerda al algodón— y sus aguas calmas la hacen apta para familias, snorkel, kayak y windsurf. Playa San Francisco, la más céntrica, ofrece vista directa al Tetakawi y es frecuentada tanto por locales como por visitantes. Playa Piedras Pintas destaca por sus formaciones rocosas y es considerada la más fotogénica del destino, con agua cristalina y sin corrientes fuertes.

PUBLICIDAD

Isla San Pedro Nolasco: el mejor buceo del noroeste

A 45 minutos en lancha desde la marina, la Isla San Pedro Nolasco concentra lo que los operadores locales describen como el mejor buceo del noroeste de México. La isla alberga colonias de lobos marinos que se acercan a los buceadores, y sus fondos reúnen una diversidad de especies que justificó la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO para el Golfo de California en 2005.

Los tours grupales en panga para buceo o snorkel tienen un costo de entre MXN $500 y MXN $900 por persona, según el operador y la duración. Entre los prestadores con mayor trayectoria se encuentran San Carlos Aquatic Adventures (+52 622-227-0219) y Ocean Sports San Carlos (Marina San Carlos, Local 7).

PUBLICIDAD

El Estero El Soldado y el Cañón de Nacapule

Para quienes prefieren la naturaleza sin el mar, el destino ofrece dos alternativas terrestres de primer nivel.

El Estero El Soldado es una reserva de manglares integrada a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Alberga pelícanos, garzas, fragatas y águilas pescadoras, además de especies migratorias. Se recorre en kayak, paddleboard o a pie por senderos habilitados, con guías certificados disponibles en la zona.

PUBLICIDAD

El Cañón de Nacapule, por su parte, es un oasis en pleno desierto sonorense con pozas de agua, vegetación tropical y sombra natural. La caminata es accesible para distintos niveles de condición física y es una de las actividades más recomendadas para visitar entre semana, cuando la afluencia es menor.

Una vista aérea muestra el Cerro Tetakawi dominando la costa del Sector Bahía con sus manglares y montañas circundantes. (Ayuntamiento de Guaymas, Sonora/ Rada SC)

Pesca deportiva y avistamiento de fauna marina

San Carlos tiene reputación consolidada entre pescadores deportivos de México y Estados Unidos. Las especies más buscadas son dorado (de abril a septiembre), marlín rayado (de mayo a octubre) y atún aleta azul (de enero a marzo). Los barcos charter operan todo el año desde la marina.

PUBLICIDAD

Los tours de avistamiento de fauna incluyen delfines, lobos marinos, rayas y, en temporada de noviembre a marzo, ballenas grises. San Carlos Sailboat Cruises (Marina San Carlos, Local 1) opera recorridos al atardecer con vista al Tetakawi desde el agua.

Dónde hospedarse y cuánto cuesta

San Carlos cuenta con más de 250 opciones de alojamiento que van desde hostales económicos hasta hoteles boutique frente al mar.

El Marinaterra Hotel & Spa (Calle Gabriel Estrada s/n) ofrece spa, dos albercas y restaurante, con tarifas desde MXN $2,005 por noche. El Hotel Boutique Casa María (Blvd. Gabriel Estrada 129) incluye desayuno y tiene alta valoración entre viajeros, con precios desde MXN $2,412. Para presupuestos más ajustados, Los Jitos Hotel & Suites (Blvd. Manlio Fabio Beltrones, km 11) parte desde MXN $800 por noche. El Sea of Cortez Beach Club (Paseo Mar Bermejo, Parcela 7) es la opción más cercana a la playa con alberca y tina de hidromasaje.

Cuándo ir

La temporada ideal es de noviembre a marzo: clima templado de entre 18 y 28 grados Celsius (64 y 82 grados Fahrenheit), avistamiento casi garantizado de ballenas y menor calor para actividades terrestres. Mayo y octubre son los favoritos de los locales: agua tibia, mares en calma y menor afluencia de visitantes.

Los meses de verano —junio a agosto— registran calor intenso, pero también la aparición de tiburones ballena en la bahía, lo que atrae a un perfil específico de viajeros de naturaleza.