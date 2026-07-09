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Derrama económica no supera meta durante Mundial 2026: Concanaco reporta ventas por 50 mmp en 25 días

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo proyectaba una captación de 65 mil millones de pesos

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Derrama económica no supera meta durante Mundial 2026: Concanaco reporta ventas por 50 mmp en 25 días. (REUTERS/Víctor Medina)
Derrama económica no supera meta durante Mundial 2026: Concanaco reporta ventas por 50 mmp en 25 días. (REUTERS/Víctor Medina)

El Mundial 2026 no dejó en México la derrama económica proyectada, este 8 de julio, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur) reportó una derrama nacional de entre 45 mil y 50 mil millones de pesos durante los 25 días del torneo, cifra que quedó por debajo de los 65 mil millones de pesos que la propia organización había estimado a principios de junio.

La brecha equivale a entre 15 mil y 20 mil millones de pesos que el comercio formal no logró captar. La piratería fue uno de los factores que Concanaco Servitur había señalado como amenaza desde antes del torneo.

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La Confederación advirtió que el costo económico anual de la economía ilegal en México ronda los 63 mil millones de pesos, una cifra prácticamente equivalente a toda la derrama que se esperaba del Mundial. También identificó fraudes digitales, reventa irregular, mercancía apócrifa y hospedaje no verificado como los principales vectores de pérdida para el comercio formal.

Gran multitud de personas en la calle, con vestimenta verde, blanca y roja, ponchos, y una bandera de México ondeando. Hay confeti blanco en el aire
Autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad en los últimos partidos del Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

Turismo y hospedaje concentraron la mayor parte del gasto

De los 50 mil millones de pesos reportados, alrededor de 35 mil millones correspondieron al gasto turístico en las tres sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, 15 mil millones al consumo adicional de hogares en alimentos, bebidas, entretenimiento y productos de conveniencia, y cerca de 5 mil millones a la venta de boletos.

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La ocupación hotelera promedio en las tres sedes alcanzó 66%, con picos de entre 80 y 90% en días de partido. Las tarifas aumentaron 120 por ciento en promedio. Se estima que 2.1 millones de turistas pernoctaron en hoteles y 700 mil utilizaron plataformas de corta estancia. Los viajeros latinoamericanos registraron estancias de hasta 16 días y extendieron sus visitas a ciudades fuera de las sedes.

El Fan Fest y la restauración, motores del consumo en sede

El Fan Fest de Ciudad de México operó 39 fechas en 18 sedes y generó una derrama estimada de 2 mil millones de pesos, de los cuales mil 800 millones ya se habían acumulado al 6 de julio. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) reportó incrementos de entre 15 y 30% en ventas los días de los partidos de México.

Selección Mexicana
CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Toma aeréa en el Ángel de la Independencia en donde miles de capitalinos observan el partido entre México e Inglaterra en las pantallas instaladas sobre Paseo de la Reforma. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El sector generó además 15 mil empleos temporales durante el torneo, según datos de la Canirac.

En la conferencia de prensa denominada “El balón dejó de rodar en México. La economía no”, el presidente de Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, señaló: “El reto ahora es convertir esta derrama en una política permanente que fortalezca a los negocios familiares, impulse el turismo deportivo, digitalice al comercio y permita que los beneficios de los grandes eventos lleguen a más empresas mexicanas”.

Proponen agenda para sostener el impulso

La Confederación presentó una serie de medidas orientadas a que los resultados del Mundial no queden como un evento aislado:

  • Consolidar la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, impulsada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.
  • Fortalecer la capacitación de las micro, pequeñas y medianas empresas para atender turismo internacional.
  • Digitalizar más comercios y ampliar el acceso a pagos electrónicos.
  • Construir un calendario permanente de grandes eventos que genere actividad económica a lo largo del año.

Antes del torneo, la Confederación había capacitado a 508 empresas familiares en temas de presencia digital, pagos electrónicos, atención al cliente, facturación y seguridad. La meta era que la derrama llegara a barrios, colonias y negocios de proximidad, no solo a los grandes operadores hoteleros y de entretenimiento.

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