Maribel Guardia acusa a Imelda Tuñón de demandar a su propio hijo por la herencia

Maribel Guardia e Imelda Tuñón viven una polémica por cuestiones legales (Infobae - Jesús Aviles)

La polémica y controversia legal que sostiene Imelda Tuñón con la familia Figueroa parece que está lejos de resolverse, mientras que las declaraciones entre ambas partes sólo aumentan el conflicto, como recientemente lo dejó en claro Maribel Guardia.

En declaraciones para los medios de comunicación, la actriz costarricense aseguró que no está interesada en la herencia que su nieto recibiría como heredero de Julián Figueroa, ni en pelear por el dinero, asegurando que su único interés es que su nieto esté bien y reciba la parte que le corresponde.

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Maribel Guardia aseguró que todo está detenido debido a que Imelda está peleando con su propio hijo por la herencia, ya que sostiene que el menor es el heredero universal.

El pleito por la herencia y el costo legal que, según Maribel, termina saliendo del patrimonio

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Maribel Guardia asegura que nunca ha estado interesada en la herencia que su nieto recibiría, pero admitió que le preocupa el costo de los abogados que representaron a su nuera, Imelda Garza, en el pleito legal que mantuvo detenido el trámite.

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En el mismo espacio, la actriz afirmó que su prioridad fue que el menor recibiera lo que le correspondía. “Yo no voy tras nada, yo no estoy ni en la herencia ni en nada, a mí no me importa. Me importa que el nieto reciba la herencia porque ya la tendría, porque era el heredero universal, pero como la mamá le está peleando la herencia, pues eso está parado”, dijo la también bailarina.

Maribel también puso sobre la mesa el impacto económico que, según su lectura, podría tener la disputa en el patrimonio del niño. “A mí no me importa si le queda la mitad a ella y la mitad a él y el 40% a los abogados, porque ¿con qué les van a pagar? Con la herencia. Entonces, pues sí, eso afecta al niño”, dijo la actriz.

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Imelda Tuñón está demandando a su propio hijo, asegura Maribel Guardia

(IG: @maribelguardia)

Guardia negó estar detrás del dinero o de los bienes vinculados a Joan Sebastian, pero cuestionó la postura de su nuera frente al proceso asegurando que está demandando a su propio hijo. “Pues sí, pero lo está demandando al niño. O sea, está demandando a su hijo para la herencia. Entonces, pues si no está interesada, lo disimula muy bien”, señaló.

La actriz también aseguró que Imelda Tuñón le está negando el ver a su nieto, y relató la respuesta que, según ella, recibió cuando su abogado buscó un acuerdo para poder ver al menor. “Ella no está dispuesta a nada, porque la última vez mi abogado le preguntó y ella dijo que no… Él le dijo: ‘Lo único que quiere la señora es ver al nieto’. Y dijo: ‘Pues el nieto no la quiere ver’. Yo no creo que quiera ningún arreglo de ningún tipo”.

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Seguridad del niño, nueva pareja y la fractura en la familia Figueroa

La actriz recordó a su hijo fallecido hace tres años

Sobre la actual pareja de Imelda, Maribel Guardia aseguró que no lo ha visto y dijo que espera que sea una influencia positiva para el menor. “No, no lo he visto yo. A mí me han dicho que es un buen muchacho. Ojalá que así sea, que ella haga una buena elección, porque es la persona que va a estar cerca del niño”, señaló la costarricense.

En la misma entrevista, Guardia comentó que le llamó la atención el nivel de seguridad que, según dijo, traía su nuera. “Yo en mi vida he tenido un guarura y ella trae dos. Entonces, la veo muy bien resguardada. Me imagino que el niño está todavía mejor”, dijo Maribel.

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Finalmente, lamentó la división dentro de la familia Figueroa por la repartición de la herencia de Joan Sebastian. “Yo a los Figueroa los quiero mucho a todos y me duele que esté pasando esto en una familia tan especial… Yo a Juliana la quiero muchísimo… Las quiero a todas. Es que las conocí desde chiquitas”, finalizó.