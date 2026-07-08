Rincón de Guayabitos: la playa familiar que nadie menciona y que creció en búsquedas

El pueblo se localiza en el municipio de Compostela, entre La Peñita de Jaltemba y Los Ayala, sobre la Carretera Federal 200 (Visit México/Nayarit)

Rincón de Guayabitos, el pueblo costero de Nayarit que el turismo masivo aún no ha terminado de descubrir, consolida su reputación como uno de los destinos familiares más accesibles de la Riviera Nayarit. A 69 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, esta bahía de aguas tranquilas ofrece playa, fauna marina, gastronomía local y una escala de precios que pocos destinos del Pacífico mexicano pueden igualar.

El pueblo se localiza en el municipio de Compostela, entre La Peñita de Jaltemba y Los Ayala, sobre la Carretera Federal 200. Su mar de oleaje bajo lo convierte en una opción segura para familias con niños. Frente a la orilla, dos islas —Isla Coral e Isla del Cangrejo— completan una bahía flanqueada por montañas de vegetación tropical.

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Cuándo ir

De agosto a diciembre opera el campamento tortuguero con liberación de tortugas marinas. Junio a septiembre es temporada de lluvias, con menor afluencia y precios más bajos. (Visit México/Nayarit)

De noviembre a abril el clima es seco y cálido: la mejor ventana para quienes priorizan el descanso en playa. Entre enero y marzo, la bahía forma parte de la zona oficial de avistamiento de ballenas jorobadas en Nayarit; el Diario Oficial de la Federación fijó la temporada 2025-2026 del 8 de diciembre al 23 de marzo en el municipio de Compostela, que abarca Guayabitos, Peñita de Jaltemba y Chacala.

De agosto a diciembre opera el campamento tortuguero con liberación de tortugas marinas. Junio a septiembre es temporada de lluvias, con menor afluencia y precios más bajos.

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Qué hacer

La playa principal ofrece arena fina y oleaje bajo. Frente al malecón, un tianguis artesanal concentra artesanías, nieves y tuba. A pocos minutos en lancha se llega a Isla Coral, donde la pesca está prohibida y la vida marina —peces, mantarrayas, estrellas de mar y corales— atrae a practicantes de esnórquel.

Al sur del pueblo, una carretera pavimentada conduce a Los Ayala, playa más tranquila y menos concurrida. Desde su extremo, un sendero de cinco minutos entre palmas lleva a Playa del Beso, una cala apartada ideal para escapar de la concurrencia. A 15 kilómetros al norte por la Carretera 200 se encuentra el centro ceremonial prehispánico de Altavista, con decenas de petroglifos en un área de al menos 80 hectáreas; se recomienda vehículo con buena altura al piso para los últimos tramos. En la bahía también se rentan kayaks, bananas acuáticas y motos acuáticas con recorridos de 30 minutos.

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El Rodeo cubre carnes y comida mexicana, y Piña Loca destaca por su relación precio-calidad con menús nocturnos —plato, bebida y postre— que rondan los 120 pesos, según MexConnect. (Visit México/Nayarit)

Dónde comer

La gastronomía gira en torno al mar. Restaurante de Mariscos Pineda es referencia para ceviches y pescados, con platillos desde 120 pesos. Toñita II opera frente al mar con la misma especialidad; la familia gestiona cuatro locales bajo variantes del mismo nombre.

El Rodeo cubre carnes y comida mexicana, y Piña Loca destaca por su relación precio-calidad con menús nocturnos —plato, bebida y postre— que rondan los 120 pesos, según MexConnect. Para pizza o café informal, The Delfin Pizza and Cafe y Don Porfirio Pizza a la Leña tienen buena valoración entre los visitantes.

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Dónde hospedarse

La oferta se divide entre el centro animado del pueblo y Los Ayala, la zona más silenciosa al sur. Los precios más bajos rondan los 600 pesos por noche en opciones como Tropical Suite o Bungalows Las Glorias. En el segmento medio, Torreblanca Beach Hotel and Suites incluye desayuno y comida, y Costa Alegre Hotel & Suites cuenta con alberca y área infantil. Los resorts todo incluido del grupo Decameron —Isla Coral y Los Cocos, ambos bajo la marca Ramada— ofrecen 2 restaurantes, bares y desayuno buffet. Las villas frente al mar alcanzan los 4 mil pesos por noche.

En autobús, la línea Pacífico sale frecuentemente desde Puerto Vallarta con boletos desde 164 pesos y un tiempo de viaje de entre una hora 15 minutos y una hora 35 minutos, según CheckMyBus. (Visit México/Nayarit)

Cómo llegar

El aeropuerto de referencia es el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR). En auto por la Carretera Federal 200, el trayecto toma unos 56 minutos. Desde Guadalajara, son 261 kilómetros, en su mayoría por autopista, con un tiempo estimado de cuatro horas.

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En autobús, la línea Pacífico sale frecuentemente desde Puerto Vallarta con boletos desde 164 pesos y un tiempo de viaje de entre una hora 15 minutos y una hora 35 minutos, según CheckMyBus. Un traslado privado desde el aeropuerto cuesta entre mil 200 y 2 mil pesos.

Antes de salir

Conviene llegar temprano en temporada alta —Semana Santa y diciembre— para evitar aglomeraciones. Se recomienda bloqueador solar biodegradable para proteger los corales de Isla Coral y respetar las zonas de anidación de tortugas. Para Altavista, llevar agua y salir en horas de menor calor.

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