México

Asociación de jueces se opone al cobro de ISR a los Afores: desvirtúa la previsión social

La Jufed rechaza aplicar ISR a la subcuenta de retiro y advierte un impacto en el sustento de los deudos

Guardar
Google icon
Un pleno judicial con jueces y público; a la derecha, gráficos e ilustraciones sobre pensiones, ahorros, Afore, e Impuesto Sobre la Renta.
La JUFED pidió preservar los recursos de la subcuenta de retiro en Afores de personas trabajadoras fallecidas para sus beneficiarios, sin gravarlos con Impuesto sobre la Renta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) fijó postura este 9 de julio sobre la discusión en la SCJN de la Contradicción de Criterios 49/2026 y pidió preservar los recursos de la subcuenta de retiro en las Afores de personas trabajadoras fallecidas para sus beneficiarios, al sostener que gravarlos con ISR desvirtúa la previsión social y afecta el sustento familiar.

En su comunicado 18/2026, la organización también rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales del país sean usados bajo dogmas ideológicos” o con una lógica recaudatoria. La asociación sostuvo que la función del Poder Judicial de la Federación es garantizar justicia y seguridad jurídica, no actuar como instancia de diseño fiscal.

PUBLICIDAD

La postura de la JUFED surgió por el debate jurídico abierto a partir de propuestas que buscan cobrar el Impuesto sobre la Renta a los recursos de Afores “heredadas”, así como por planteamientos para gravar herencias y legados.

JUFED sostiene que los ahorros en Afore forman parte del patrimonio del trabajador fallecido

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El posicionamiento señaló que la impartición de justicia debe orientarse a la salvaguarda de derechos fundamentales, en particular los de seguridad social. Credito: cuartoscuro

De acuerdo con el comunicado, considerar esos fondos como ingreso gravable porque el beneficiario “no los generó con su esfuerzono responde a un criterio de equidad. Para la JUFED, los recursos acumulados en una cuenta de Afore constituyen el patrimonio de vida que una persona trabajadora formó con su esfuerzo diario.

PUBLICIDAD

La organización señaló que ese ahorro tiene como finalidad dar estabilidad y protección económica a la familia después del fallecimiento del titular. Bajo esa lógica, cobrar impuestos sobre esos recursos no solo cambia la naturaleza de la seguridad social, sino que pega de forma directa al sustento de los deudos.

Ese es el punto central de su posicionamiento: las Afores de trabajadores fallecidos, en la interpretación que defiende la asociación, deben protegerse en favor de los beneficiarios y no tratarse como una fuente adicional de recaudación tributaria.

La justicia constitucional no puede operar con lógica recaudatoria

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La organización rechazó que la Suprema Corte y los tribunales del país operen con dogmas ideológicos o con una lógica recaudatoria. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Sostuvo la JUFED que la impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que, a su juicio, amplían desigualdades bajo una óptica de recaudación. En cambio, dijo, debe orientarse a la salvaguarda de derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social.

En el mismo pronunciamiento, la asociación afirmó que la facultad para diseñar impuestos o impulsar una redistribución de la riqueza por la vía tributaria corresponde al Poder Legislativo. Por ello, rechazó que se pretenda atribuir al Poder Judicial de la Federación una función recaudatoria.

La organización fue más allá y sostuvo que los tribunales de la República no pueden convertirse en oficinas de recaudación ni en agentes de agendas políticas particulares, incluso cuando estas se presenten bajo discursos populares. También advirtió que atribuir a la judicatura la obligación de captar ahorros familiares con el argumento de que reproducen desigualdades sociales desnaturaliza la justicia constitucional.

Según el posicionamiento, el escenario abierto por la Contradicción de Criterios 49/2026 muestra que dicho recurso y el discernimiento especializado son herramientas democráticas fundamentales del sistema judicial mexicano. La asociación planteó que ese mecanismo permite resolver diferencias interpretativas sin sujetar a los juzgadores a consignas políticas o ideológicas.

En ese marco, la publicación sostuvo que solo una justicia ajena a esas presiones puede garantizar protección efectiva a la ciudadanía para que su patrimonio familiar no se vea mermado por interpretaciones que, en su lectura, confunden la equidad con la carga tributaria.

La directiva nacional de la JUFED cerró el comunicado con una reafirmación de la autonomía judicial como garantía para la defensa de los derechos de la ciudadanía con apego estricto a la Constitución.

Temas Relacionados

ISRSCJNJufedLenia BatresAforePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de julio de 2026

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Borja Iglesias, jugador de La Roja, felicitó a los exfutbolistas mexicanos tras llegar al banco técnico de la Selección Mexicana

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

La modelo aseguró que fue robada por un hombre y difundió su foto para localizarlo

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

El mexicano ya tendría prácticamente todo arreglado para jugar en la Bundesliga

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Tras años de pesca ilegal en Parque Nacional Revillagigedo, gobierno impulsa plan para evitarla

Desde hace casi 10 años, el Parque Nacional Revillagigedo fue declarado área protegida, pero eso no ha evitado que haya pesca ilegal y el gobierno apenas busca prevenirlo

Tras años de pesca ilegal en Parque Nacional Revillagigedo, gobierno impulsa plan para evitarla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Conoce a Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que también robó el corazón de Alejandro Sanz

Esposa de Raúl Jiménez revela los sacrificios que ha hecho por impulsar la carrera del futbolista mexicano

Estos son los memes que dejo el comentario de Pedro Sola que incitaba al maltrato animal

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

DEPORTES

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes

Guillermo Ochoa recibe ovación en Morelos tras participar en el Mundial 2026

¿Qué se sabe de la misteriosa mujer con la que Julián Quiñones tuvo a su primera hija?