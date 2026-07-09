Asociación de jueces se opone al cobro de ISR a los Afores: desvirtúa la previsión social

La JUFED pidió preservar los recursos de la subcuenta de retiro en Afores de personas trabajadoras fallecidas para sus beneficiarios, sin gravarlos con Impuesto sobre la Renta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) fijó postura este 9 de julio sobre la discusión en la SCJN de la Contradicción de Criterios 49/2026 y pidió preservar los recursos de la subcuenta de retiro en las Afores de personas trabajadoras fallecidas para sus beneficiarios, al sostener que gravarlos con ISR desvirtúa la previsión social y afecta el sustento familiar.

En su comunicado 18/2026, la organización también rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales del país sean usados bajo “dogmas ideológicos” o con una lógica recaudatoria. La asociación sostuvo que la función del Poder Judicial de la Federación es garantizar justicia y seguridad jurídica, no actuar como instancia de diseño fiscal.

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La postura de la JUFED surgió por el debate jurídico abierto a partir de propuestas que buscan cobrar el Impuesto sobre la Renta a los recursos de Afores “heredadas”, así como por planteamientos para gravar herencias y legados.

JUFED sostiene que los ahorros en Afore forman parte del patrimonio del trabajador fallecido

El posicionamiento señaló que la impartición de justicia debe orientarse a la salvaguarda de derechos fundamentales, en particular los de seguridad social. Credito: cuartoscuro

De acuerdo con el comunicado, considerar esos fondos como ingreso gravable porque el beneficiario “no los generó con su esfuerzo” no responde a un criterio de equidad. Para la JUFED, los recursos acumulados en una cuenta de Afore constituyen el patrimonio de vida que una persona trabajadora formó con su esfuerzo diario.

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La organización señaló que ese ahorro tiene como finalidad dar estabilidad y protección económica a la familia después del fallecimiento del titular. Bajo esa lógica, cobrar impuestos sobre esos recursos no solo cambia la naturaleza de la seguridad social, sino que pega de forma directa al sustento de los deudos.

Ese es el punto central de su posicionamiento: las Afores de trabajadores fallecidos, en la interpretación que defiende la asociación, deben protegerse en favor de los beneficiarios y no tratarse como una fuente adicional de recaudación tributaria.

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La justicia constitucional no puede operar con lógica recaudatoria

La organización rechazó que la Suprema Corte y los tribunales del país operen con dogmas ideológicos o con una lógica recaudatoria. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Sostuvo la JUFED que la impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que, a su juicio, amplían desigualdades bajo una óptica de recaudación. En cambio, dijo, debe orientarse a la salvaguarda de derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social.

En el mismo pronunciamiento, la asociación afirmó que la facultad para diseñar impuestos o impulsar una redistribución de la riqueza por la vía tributaria corresponde al Poder Legislativo. Por ello, rechazó que se pretenda atribuir al Poder Judicial de la Federación una función recaudatoria.

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La organización fue más allá y sostuvo que los tribunales de la República no pueden convertirse en “oficinas de recaudación” ni en agentes de agendas políticas particulares, incluso cuando estas se presenten bajo discursos populares. También advirtió que atribuir a la judicatura la obligación de captar ahorros familiares con el argumento de que reproducen desigualdades sociales desnaturaliza la justicia constitucional.

Según el posicionamiento, el escenario abierto por la Contradicción de Criterios 49/2026 muestra que dicho recurso y el discernimiento especializado son herramientas democráticas fundamentales del sistema judicial mexicano. La asociación planteó que ese mecanismo permite resolver diferencias interpretativas sin sujetar a los juzgadores a consignas políticas o ideológicas.

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En ese marco, la publicación sostuvo que solo una justicia ajena a esas presiones puede garantizar protección efectiva a la ciudadanía para que su patrimonio familiar no se vea mermado por interpretaciones que, en su lectura, confunden la equidad con la carga tributaria.

La directiva nacional de la JUFED cerró el comunicado con una reafirmación de la autonomía judicial como garantía para la defensa de los derechos de la ciudadanía con apego estricto a la Constitución.

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