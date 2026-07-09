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Propuesta para cobrar impuesto a Afores y herencias se queda sin respaldo de Sheinbaum: “No estoy de acuerdo”

La presidenta dijo que no respalda el llamado de la minista Lenia Batres a debatir a nivel legislativo la creación del impuesto

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Sheinbaum afirmpo no estar de acuerdo con imponer impuestos a las herencias. | Presidencia
Sheinbaum afirmpo no estar de acuerdo con imponer impuestos a las herencias. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo “no estar de acuerdo” con la propuesta que defendió Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que las herencias, los legados y los recursos de Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos estén sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria descartó apoyar que se abra el debate legislativo para crear el impuesto, como propuso la ministra.

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Sin embargo, afirmó que la negativa es decisión personal y que Batres Guadarrama “tiene todo el derecho” a decidir si apoya o no la iniciativa.

“No, no estoy de acuerdo con eso. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión, pues de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, dijo en Palacio Nacional.

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Sheinbaum Pardo resaltó que “prácticamente” en todo el mundo se agravan las herencias; no obstante, insistió en que su gobierno no cree necesario implementar dicha acción.

“En nuestro caso, no creemos que deba gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo. Por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, recalcó.

Esta semana, la ministra Lenia Batres respaldó la posibilidad de que herencias, legados y recursos de Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos estén sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Batres aclaró que la decisión sobre cualquier cambio fiscal corresponde al Congreso de la Unión y no a la Suprema Corte.

Durante la discusión en el Pleno, argumentó que tanto herencias como recursos heredados de Afore representan patrimonio recibido sin que provenga directamente del trabajo de quien los recibe y defendió los impuestos como mecanismos para la redistribución de la riqueza.

La discusión en la Corte surgió por criterios contradictorios entre tribunales sobre el tratamiento fiscal de las Afores heredadas.

Un tribunal consideró estos recursos como ingreso sujeto a ISR, mientras que otro los equiparó a herencias, que actualmente están exentas conforme al artículo 93 de la Ley del ISR.

Durante la sesión, seis ministros votaron en contra de gravar los recursos entregados a beneficiarios, argumentando que forman parte del patrimonio generado por el trabajador y sirven para la protección económica de sus beneficiarios. El proyecto fue retirado y la resolución quedó pendiente.

Posteriormente, la senadora Lilly Téllez criticó abiertamente la postura de Batres y acusó que se trata de una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para “robar a tus hijos”.

En un video, la senadora del PAN advirtió que el objetivo sería quedarse con una parte significativa de los ahorros destinados a herencias y acusó al gobierno de Morena de buscar recursos tras haber agotado el presupuesto público.

Llamó a manifestar en redes sociales su rechazo a la iniciativa y calificó como “ladrones” a quienes respalden el gravamen.

Por el momento, las herencias y legados permanecen exentos del ISR y la SCJN no ha emitido un criterio definitivo sobre las Afores heredadas.

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