Sheinbaum se reúne con Guy Parmelin, presidente de Suiza, en Palacio Nacional: ¿De qué temas dialogarán?

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional, donde sostendrán una reunión bilateral para dialogar sobre temas de inversión y comercio.

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