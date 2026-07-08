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Sheinbaum se reúne con Guy Parmelin, presidente de Suiza, en Palacio Nacional: ¿De qué temas dialogarán?

La presidenta dialogará con el mandatario suizo sobre temas de inversión y comercio

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Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional, donde sostendrán una reunión bilateral para dialogar sobre temas de inversión y comercio.

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