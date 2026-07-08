Sheinbaum se reúne con Guy Parmelin, presidente de Suiza, en Palacio Nacional: ¿De qué temas dialogarán?

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional, donde sostendrán una reunión bilateral para dialogar sobre temas de inversión y comercio.
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