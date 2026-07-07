Marcelo Ebrard viajará a Washington tras no alcanzar acuerdo para extender el T-MEC y preparar la revisión del tratado

México alista su estrategia comercial ante los cambios en el calendario de revisión del acuerdo trilateral.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que viajará a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un momento clave para la relación comercial entre los tres países.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que partirá rumbo a la capital estadounidense para iniciar una agenda de trabajo que comenzará oficialmente el miércoles 8 de julio, cuando represente los intereses comerciales de México en las negociaciones con autoridades de Estados Unidos.

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El viaje ocurre pocos días después de que el gobierno de Donald Trump decidiera no extender por otros 16 años la vigencia del tratado en esta etapa, por lo que el mecanismo previsto en el acuerdo establece ahora revisiones anuales hasta 2036.

Mensaje de Marcelo Ebrard.

Estados Unidos mantiene vigente el T-MEC, pero apuesta por revisiones cada año

La administración estadounidense descartó renovar anticipadamente el tratado hasta 2042 y optó por mantener el esquema original de revisiones anuales.

Aunque el acuerdo continúa vigente, la decisión ha generado incertidumbre entre analistas y sectores productivos debido a que las evaluaciones constantes podrían influir en las decisiones de inversión.

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Ebrard explicó que la postura de Washington responde a la intención de recuperar empleos manufactureros en territorio estadounidense y reducir el déficit comercial con México y Canadá.

Sin embargo, subrayó que Estados Unidos no ha notificado su intención de abandonar el tratado, por lo que el T-MEC sigue plenamente en vigor.

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Estados Unidos decidió mantener vigente el T-MEC, aunque sin extender anticipadamente su duración y con revisiones anuales como nuevo esquema. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

La primera revisión formal se llevará a cabo durante la semana del 20 de julio, cuando una delegación estadounidense visite la Ciudad de México para discutir los principales temas pendientes del acuerdo.

Los puntos clave de la revisión comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

El proceso de revisión del T-MEC contempla diversos temas que marcarán el futuro de la integración económica de Norteamérica.

Entre los aspectos más relevantes destacan:

El análisis de 14 temas prioritarios dentro del tratado.

La definición del mecanismo para realizar revisiones anuales.

La discusión sobre aranceles aplicados por Estados Unidos .

Estrategias para fortalecer las cadenas de suministro regionales .

Medidas para reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Gobierno mexicano confía en atraer inversiones pese al nuevo escenario

A diferencia de las voces que advierten riesgos para la inversión, Marcelo Ebrard sostuvo que el nuevo escenario también representa oportunidades para México.

El gobierno mexicano asegura que la revisión del T-MEC también representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones al país. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El secretario aseguró que la estrategia de Estados Unidos de fortalecer la producción regional puede favorecer la llegada de nuevas inversiones provenientes de Norteamérica y de la Unión Europea, especialmente en sectores como semiconductores, farmacéutica y centros de datos.

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Asimismo, indicó que el Gobierno Federal trabaja para fortalecer la industria automotriz nacional con el objetivo de sustituir importaciones de vehículos provenientes de Asia e impulsar una mayor producción en territorio mexicano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la decisión estadounidense responde a la política comercial proteccionista impulsada por Donald Trump y descartó que esté relacionada con temas de seguridad o con asuntos internos de México.

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Empresarios piden certidumbre y desmienten rumores sobre la salida de Ebrard

Tras conocerse la decisión de Washington, representantes del sector empresarial hicieron un llamado a generar condiciones de mayor certidumbre para las inversiones.

Empresarios llamaron a generar certidumbre para las inversiones ante los nuevos retos del T-MEC. Crédito: X/@Claudiashein

El presidente de Canacintra Tijuana, Alonso Ibarra Arellano, señaló que, aunque las decisiones comerciales de Estados Unidos no dependen de México, sí es posible fortalecer la competitividad mediante reglas claras, mayor agilidad en permisos y certeza fiscal y laboral para las empresas.

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En paralelo, durante las últimas horas surgieron versiones en redes sociales sobre una supuesta renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Economía. Sin embargo, la dependencia federal rechazó categóricamente esas afirmaciones y calificó los rumores como falsos.

El propio funcionario reiteró que ninguno de los tres países ha iniciado el procedimiento para abandonar el T-MEC y confirmó que continuará encabezando las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

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Con su visita a Washington, México buscará mantener abiertas las vías de diálogo y preparar la siguiente etapa de la revisión del tratado, considerado uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo por el volumen de intercambio económico que sostiene entre las tres naciones.